Las obras crecieron durante la gestión de Chamorro

El proyecto político que encabeza Leandro Chamorro en dos periodos consecutivos de gobierno ha logrado una radical transformación de la ciudad norteña. Un sin número de obras de envergadura especialmente invertida en barrios populosos de la ciudad, el proyecto logró en poco tiempo, elevar la calidad de vida de sus habitantes, ostentar cuasi pleno empleo y el funcionamiento exitoso y participativo de sus instituciones. Las Toscas logró correr el eje geopolítico de la provincia al NORTE en la que hace una década atrás, su gravitación terminaba en la ciudad cabecera de Reconquista.



En la ciudad de Las Toscas y la Gestión política del intendente Leandro Chamorro, a quién acompaña silenciosa pero eficazmente la labor y el empuje del joven secretario de gobierno Iván Sánchez, sigue avanzando en un proyecto inclusivo dando cuenta que la mayor inversión en obras las realizó en barrios populosos adyacentes al ejido céntrico. Barrio Pueblo Nuevo ya cuenta con S.U.M y Sala de Primeros Auxilios.

A poco de observar el deterioro en que se encontraba sus dependencias inmediatamente se comenzó con importantes reparaciones en donde se llevó cabo labores de revoques, trabajos de electricidad, nuevo cielo rasos, arreglos de carpintería y vidrios en puertas y ventanas, pintura y principalmente, equipamiento de primeros auxilios.

En breve se reinaugurara la sala que contará con una enfermera habilitante con título quien atenderá las necesidades y demandas que emergen de sus vecinos.

Plazoleta CODESELT



A partir de la ordenanza indicada N° 05/19 se están realizando labores en el predio del parque CODESELT destinada a la construcción de un playón sumado a un altar sobre elevado donde se encuentra la ermita de Jesús Misericordioso.

Efectuadas las tareas de reconocimiento del lugar se comenzaron con excavaciones de cimientos, armado y hormigoneo.

Cabe destacar que éste valioso proyecto fue ideado y creado por el Arq. Diego Broggi, con ayuda e iniciativa del Concejal Roberto J. Cremona, y el Dr. José A Chamorro, quien coordinó con la empresa Codeselt el diseñó siendo quien redactó y firmó la concreción de la obra mencionada. El playón consta de una superficie de 19.5 m2 (3.9 x 5) más un cordón circular de 10 mts. de diámetro.

Es muy importante mencionar que se disponen de bancos e iluminación con el fin de cobijar celebraciones que deseen realizarse, en horarios nocturnos ante la parquización de la plaza en su totalidad.

Plaza Barrio Itatí

En Barrio Itatí se proyectó la renovación del espacio verde que se encontraba en completo deterioro comenzando por el arenero, la refacción de juegos existentes; se elaborará un playón con mástil y se cerrará con muro perimetral para no invadir la vida de los vecinos que están pegados a la misma. También es importante mencionar que se llevará a cabo el parquizado y equipamiento de plaza que incluye bancos, cesto de residuos, luminaria y bicicleteros y lo más importante: contará con personal a cargo del cuidado del sitio.

Estabilizado Granular Calle 14

El Gobierno de la ciudad de Las Toscas informó a los vecinos que se comenzará con las reparaciones de calzadas correspondientes a estabilizados granular y pavimentos en general.

Dichas tareas se van a desarrollar por sectores, arrancando en primera instancia, por la calle 14 entre 29 y 33 para continuar luego por la misma hasta la calle 37 en su cruce con el boulevard. Dichas tareas ya se están llevando a cabo con tareas de reacondicinamiento: zanjeos, entubados, pasillos y enripiados nuevos.

Pavimentación de calles Urbanas y Obras Complementarias

Ante varios vecinos de la ciudad de Las Toscas que estuvieron presentes en la apertura de sobres de licitación bajo el proyecto denominado «Pavimentación de calles urbanas y Obras complementarias» y acompañado por el secretario de gobierno Iván Sánchez, la CPN María Laura Bertrán y la secretaría de obras públicas, arquitecta M. Mercedes Mussin, el intendente municipal, Dr. Leandro E. Chamorro, en sus palabras recalcó: “Más urbanización, más desarrollo, más higiene, mayor seguridad vial”.

El plan de obra comenzará a ejecutarse dentro de 30/45 días, aproximadamente, con asfalto de Hormigón H25 para 16 cuadras que componen calle seis desde tres a trece, calles cinco y siete de seis a ocho, calle once desde seis a catorce, la última desde once a diecinueve y calle doce desde once a trece.

Cabe destacar que los vecinos frentistas «NO ABONARÁN COSTO ALGUNO» por significante obra.



Las empresas oferentes que se hicieron presentes fueron: Corralón 9 de Julio de la ciudad de Villa Ocampo, Elías Yapur S.A de la localidad de Reconquista y la Unión Agricola de Avellaneda Coop. Ltda. de la ciudad de Villa Ocampo. El día miércoles 5 de Junio a las 9:00 hs se firma el convenio dpor la adquisición de 3452 metros cúbicos de Hormigón H25 con la compañía favorecida.

Loteo Barrio Santa Lucía



Este valioso proyecto se llevará a cabo en calle 10 y 18 entre 53 y 57 del Barrio Santa Lucía que cuenta con 109 lotes. Allí ya se comenzaron con trabajos de reconocimiento y apertura de calles. Este nuevo barrio contará con equipamiento barrial: luz, agua y espacio verde para recreación.

Iluminación LED



Este apropiado y necesario plan se debe al cambio de artefactos por iluminarias Led. Se reemplazarán más de 1300 unidades de la ciudad y las anteriores se colocarán en sitios que hoy no cuenta con alumbrado público.

Cabe mencionar en este informe que también se llevan a cabo diariamente las obras por el fondo de financiamiento educativo, más allá de ser una tarea del municipio, contamos que se realizan las ayudas solicitadas, por ejemplo, en colegio José Manuel Estrada se edificó una cocina nueva destinada al sector agrario; en la escuela 847 se ejecutaron 60 mts de muro en la sección oeste del predio; Jardín Juan Chará comenzaron con los armados de estructura para el cimiento de los playones propuestos y por último en el colegio Virgen Niña y en la escuela 468 se empezó con la colocación de canaletas en reemplazo de las ya obsoletas.

Fuente: lastoscasmultimedios.com.ar