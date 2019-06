Salvador Distefano: “Las elecciones dependen del contexto internacional”

En el mes de junio se puede consolidar el oficialismo o la posición según el contexto internacional. Una crisis externa despejara el camino a la formula Fernandez – Fernandez, pero hay posibilidades de una baja de tasas en el mundo que favorezca al oficialismo. Entérate en este informe los escenarios posibles.

¿Cómo viene el mes de junio?

. – Desde el exterior viene una fuerte baja de la tasa de interés en Estados Unidos, el bono a 10 años baja al 2,1% anual. Esto podría derivar en una fuerte suba de las acciones, ya que se está creando un escenario de hiperliquidez para contrarrestar los efectos no deseados de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

¿Cómo está impactando la baja de tasas en el mercado?

. – Por el momento no vemos una devaluación profunda del dólar americano, una suba de las acciones y un avance importante de las materias primas. En la medida que esto no ocurra, no podemos avizorar un efecto positivo para Argentina.

¿Qué sucede con los granos?

. – Está bajando la espuma, las lluvias en Estados Unidos generaron euforia en los precios, pero lentamente el buen clima apareció. Se está sembrando como se puede en Estados Unidos. No tiene sustento la suba de precios de la soja, podríamos ver mejores precios en maíz y trigo, pero soja sobra por todas partes.

¿Con la ganadería?

. – Con la ganadería bovina podemos estar ante la presencia de una fuerte suba de precios en los meses que siguen. Las exportaciones de vacas a China amenazan una caída del stock y un 2020 con poca oferta. Si esto se confirma con el correr de los meses no descartes una suba de precios importante para el ternero y el gordo. Novillos no hay, el precio subirá notablemente.

¿Qué dice bigote?

. – Lo mismo de siempre, hay que hacer menos soja y más maíz. Hay que encerrar más animales y engordar a pasto. Las exportaciones de carne vacuna pasaron de 7 kilos per cápita en el año 2017 a 14 kilos per cápita este año. Vamos a un escenario de falta de proteína cárnica a nivel mundial.

¿Vendió o no vendió?

. – Ya vendió toda la soja y el maíz de primera. Compro todos los insumos para la próxima campaña y fijo precio de maíz 2020. En trigo va a sembrar con precios ya asegurados. Tiene cerrados los márgenes en un 50% en trigo, y en un 20% en maíz y soja próxima campaña.

¿Cómo ve el dólar?

. – Como todo hombre de campo está muy asustado y comprando en dólares billetes en caja de seguridad.

¿Cómo lo ves vos?

. – Lo mismo de siempre, el gobierno trabaja en 4 frentes al mismo tiempo:

Tiene congelada la base monetaria

La tasa de interés está en el 70% anual

Vende dólares en el mercado de futuro

Puede vender dólares en el mercado disponible.

¿Crees que con esto lo controla?

. – Hay una dura lucha, el mercado desconfía mucho de la situación electoral. En el mercado de futuro Rofex hay un interés abierto en la posición junio y julio que suma U$S 2.760 millones y sospechamos que buena parte de las ventas las hizo el Banco Central.

¿Por qué sospechas?

. – El Banco Central tiene permitido operar en ese mercado, la información de lo que realiza viene con mucho atraso. Al 30 de abril las ventas en el mercado de futuro ascendían a U$S 1.000 millones, no sabemos a cuanto ascendían al 31 de mayo pasado, pero pronto se va a informar. Si el Estado vende en dicho mercado y la demanda no cede estamos ante un escenario de incertidumbre.

Los que compran dólar futuro ¿ganan o pierden?

. – Están perdiendo mucho dinero, porque el precio del dólar permanece estable, y los futuros arbitran a la baja (dólar futuro es igual a dólar disponible más tasa de interés, si pasa el tiempo y el dólar disponible se mantiene estable los futuros bajan de precio porque se consume el valor tasa). Sin embargo, en cada baja los especuladores redoblan la apuesta, aumentando la cantidad comprada o rolando las posiciones.

¿Qué esperan?

. – Todos esperan el día de la formalización de listas, que será el 22 de junio. A partir de allí las encuestas que se realicen tendrán más credibilidad, y el 11 de agosto es la primera encuesta real, ya que se llevan adelante las PASO.

Los argentinos se cubren en dólares ante las elecciones

. – Es cierto, pero cuidado que el costo de cubrirse es muy alto, ya que se paga una tasa de cobertura del 62% anual, que luce extremadamente elevada.

¿Por qué no compran bonos del Estado?

. – Muchos economistas, como Miguel Broda, salen a decir que si no hay un plan más duro en materia económica ni Macri se salva de la cesación de pagos en el año 2020. Esto pone muy nervioso al mercado, y la demanda de dólares a los precios actuales tiende a elevarse.

Si hay más demanda de dólares ¿Qué pasa en la economía?

. – Habrá más recesión, porque el gobierno elevará la tasa de interés para seguir acorralando pesos, y esto demora la llegada de crédito al mercado.

¿Habría menos inflación?

. – La inflación será menor en el marco de una gran recesión. La inflación de los cementerios.

¿Cómo está la demanda?

. – La venta de autos y motos cayó el 55%, la venta de electrodomésticos no crece en un año, por ende, en términos reales cayó un 50% que es la inflación del último año. En supermercados la venta cayó el 14% anual en términos reales. Hay un renacer de las segundas marcas. Los que tienen dinero no gastan porque están temerosos, los que tienen poco dinero gastan menos porque no llegan a fin de mes. Estamos inmersos en un círculo vicioso.

¿Llegan las paritarias?

. – Es la gran esperanza que tenemos, que los aumentos paritarios generen una mayor demanda, en julio se pagará el aguinaldo, deberían ser dos meses con más movimiento en el mercado.

¿Las cuentas públicas?

. – Van a cerrar muy bien en junio, no veo sorpresas desagradables. Sin embargo, creemos que habrá equilibro fiscal producto de la gran suba de la recaudación, dado el aumento de impuesto a las ganancias por el no ajuste por inflación, el incremento en la tasa de estadística de las importaciones, y el aumento del impuesto al cheque por la mayor recaudación de los impuestos antes mencionados. En materia de consumo, el IVA impositivo no muestra nuevos máximos, el consumo está muy planchado.

¿Qué hacemos con los bonos y acciones?

. – En el informe privado recomendamos una cartera de bonos con muy buena rentabilidad. En acciones creemos que el 19 de junio vence el mercado de futuros y opciones, pero el mismo día culmina la reunión de la Reserva Federal, y podría anunciarse un escenario de baja de tasas en Estados Unidos. El mercado accionario podría mostrar una mejora en precios muy importante si ello ocurre. El mundo se debate entre tasas bajas y negativas, cerramos el informe de la misma forma en que lo abrimos, si la tasa consolida su baja, se devalúa el dólar a nivel mundial, suben las materias primas y salta el Dow Jones por encima de los 27.000 puntos o el S&P 500 por encima de los 2.950 puntos, tenemos un rally alcista en el mercado.

Si esto último ocurre Macri mejoraría en las encuestas.

. – Correcto, comenzaría a sacarle ventaja a la formula Fernandez – Fernandez.

Si ello no ocurre se consolidaría Fernandez – Fernandez

. – Correcto, eso sería favorable a la oposición.

Al final todo depende de lo que pase en el mundo.

. – Argentina está en un plan de ajuste, sin recibir inversiones, y los argentinos han congelado decisiones hasta después de las elecciones, es lógico que lo único que sume o reste sea lo que sucede en el exterior.

por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.