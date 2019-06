Diputadas/os FPV-PJ presentaron una ley para que las mujeres puedan seguir jubilándose

Diputadas/os del bloque FPV-PJ, junto a legisladores de la oposición, presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para que se restituyan las moratorias previsionales que el gobierno de Mauricio Macri ha decidido no continuar, a partir de la iniciativa de la diputada Luana Volnovich, vicepresidenta segunda de la comisión de Previsión y Seguridad Social.

El proyecto busca que todos los trabajadores y, fundamentalmente, las trabajadoras que lleguen a la edad de jubilarse, puedan hacerlo a través de las moratorias previsionales en caso de no contar con los aportes suficientes. Como alternativa para quienes no llegan a acreditar los años de aportes, el gobierno ofrece las Pensiones Universales para Adultos Mayores (PUAM). Las mismas, garantizan sólo el 80% de una jubilación mínima, son para mayores de 65 años (elevando, por ende, para las mujeres 5 años la edad para su percibimiento), no son heredables por el/la cónyuge y son incompatibles con el cobro de cualquier tipo de ingreso laboral; además de otros requisitos que imponen barreras en el acceso.

En la ley denominada “Plan de Inclusión Previsional Argentino” se detalla que “el 23 de julio del corriente año culmina la posibilidad de ingresar a la moratoria previsional vigente para las mujeres que tengan cumplidos a esa fecha entre 60 y 65 años. Los varones perdieron ese derecho hace ya dos años, en 2017. Esto significa que las mujeres que no tengan los 30 años de aportes requeridos por la ley 24.241 no podrán acceder a la jubilación”.

Durante su presentación, Volnovich destacó: “Es un proyecto que no debería existir. Es un proyecto que viene a restituir las moratorias previsionales que el gobierno nacional ha decido sacar”.

PROYECTO DE LEY