Lifschitz inauguró en Reconquista uno de los hospitales más modernos de Argentina

El gobernador Miguel Lifschitz inauguró este viernes el nuevo hospital de alta complejidad de la ciudad de Reconquista, uno de los efectores más moderno del país, con equipamiento de última generación, tras una inversión de más de $ 2500 millones.

“Hoy es un día de emociones para todos los habitantes del norte, donde renovamos la esperanza en el futuro; y un día de orgullo, porque esto que estamos viviendo no ocurre con demasiada frecuencia en nuestro país”, señaló Lifschitz.

“No se inaugura un hospital de estas dimensiones y características todos los días; y nosotros ya hemos inaugurado cinco en lo que va de mi gestión y vamos a inaugurar uno más antes de diciembre, en la ciudad Coronda”.

“Es el mejor hospital que hoy podemos tener en este país, y digo más, no hay un sanatorio privado que tenga esta calidad edilicia y el nivel de tecnología que van a encontrar, la mejor aparotología médica del mundo”.

“Ustedes ya contaban con profesionales y trabajadores de la salud de altísimo nivel, ahora tenemos un edificio del siglo XXI y la mejor tecnología, que más podemos pedir para garantizarle el derechos a la salud a todos los habitantes del norte santafesino”.

“La salud es un derecho garantizado por la Constitución Nacional y Provincial, sin embargo este derecho que está en la letra no siempre está garantizado para los argentinos. Nosotros podemos sentirnos orgullosos de que en Santa Fe hemos logrado un sistema de salud que no solamente está basado en grandes inversiones e infraestructuras, sino que sobre todo tiene un sistema de gestión en red y un gran equipo de profesionales y trabajadores comprometidos y eficientes que garantizan el funcionamiento de todo el sistema”.

“Hoy podemos decir con satisfacción que hemos cumplido aquello que se había prometido”, destacó Lifschitz y precisó que “también incorporamos nuevos proyectos, otras iniciativas, y darle forma de un plan específico para el norte de Santa Fe y así surgió el Plan de Norte, con más de 170 proyectos, la mayoría de los cuáles se fueron ejecutando o están en marcha”.

“Este hospital es un verdadero lujo, que no es para pocos, sino para el pueblo del norte de Santa Fe, para todos y todas”, concluyó Lifschitz.

POLÍTICAS DE ESTADO QUE TRASCIENDEN UN GOBIERNO

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, manifestó que “es una alegría muy grande poder estar inaugurando este sueño, porque conozco todo lo que pasamos para poder llegar acá, con este hospital”.

“Quiero reivindicar las políticas de Estado”, destacó y recordó que “cuando no había asumido Hermes Binner, cuando pensamos la provincia, me dijo el norte no es pobre, está empobrecido porque no tiene proyectos. Nosotros tenemos que hacer que el norte esté integrado, con economía para el desarrollo y con inclusión social. Aquí vinimos a confrontar nuestras ideas”.

“Estas son las políticas de Estado que trascienden un gobierno, pero que todos tenemos que darle continuidad para que se materialicen. Hemos empoderado a la provincia de Santa Fe porque tenemos la mejor educación de la Argentina y la mejor salud de Latinoamérica. Esto es una decisión que tiene que ver con el derecho de la gente. Los derechos no son eternos, hay que cuidarlos, tenemos que abrazarnos a ellos, porque también se pueden perder”.

“Tenemos que defender lo que hemos logrado entre todos los santafesinos”, concluyó Bonfatti.

A su turno, la ministra de Salud, Andrea Uboldi, resaltó la importancia de “pensar que es posible cambiar una realidad” y agradeció a “todo el equipo de Reconquista, a quienes pensaron que era muy importante tener un hospital y a quienes pensaron un proyecto a largo plazo, porque estas obras no son de un día para el otro. Este norte se merece este hospital, se merece esta salud y se merece esta calidad”, concluyó.

El ministro de Obras Públicas, Pedo Morini, destacó “la decisión política de encarar esta obra y poner los recursos necesarios desde el principio hasta el final. Esta obra de 24.000 mil metros cuadrados significó 650 mil horas de trabajo que la hicieron posible; y me llena de orgullo que hoy estos trabajadores estén festejándola”.

“Fíjense cuánto pudimos hacer en una provincia en estos 12 años, porque siempre ponemos por delante la gente”, manifestó el ministro y agradeció a “Hermes Binner que pensó este hospital, a Antonio que lo continúo y a nuestro gobernador que nos entiende y que nos apoya”.

Por su parte, el intendente de Reconquista, Enrique Vallejos, señaló que “en este día histórico no caben más que palabras de agradecimiento para quienes hicieron posible esto. Nos dejan un compromiso para prestar un servicio de calidad y trabajar por el bien común”.

El senador por el departamento General Obligado, Orfilio Marcón, agradeció “infinitamente el apoyo que el gobierno de Santa Fe nos brinda, no solamente en salud, si no también en educación, seguridad, justicia. Un gobierno con una política de integración, que garantiza la práctica de la demografía, y que tiene como objetivo poblar e invertir en todo el territorio”.

OBRA MODERNA, CON LOS ÚLTIMOS AVANCES TECNOLÓGICOS

Por su parte, el director del Hospital Regional de Reconquista, Jorge Fiant, recordó como se gestó el efector y cómo “hace 10 años se pensó en grande, se pensó que podíamos tener un hospital acorde con los tiempos que vivimos, y acá estamos inaugurando esta mega obra moderna, funcional, con los últimos avances tecnológicos”.

A continuación, agradeció a “nuestros gobernantes que con presencia y hechos hicieron sentir al norte santafesino parte de esta gran provincia; y a todo el personal del hospital que día a día están presentes, valoramos mucho su vocación de servicio, profesionalidad, compromiso y vocación para garantizar el derecho a la salud”.

“Hoy tenemos un nuevo desafío y no tengo dudas que lo vamos a lograr. Este hospital es nuestro de todo el norte santafesino. Hay hechos que son realidad y que trascienden a las personas y este hospital es un ejemplo de ellos”, concluyó.

Por último, la enfermera Angélica Contreras, quien trabaja en el hospital, desde el año 1983, resaltó que “al ver hoy esta estructura edilicia y tecnológica, me genera una sensación de placer absoluto; la ansiedad de seguir trabajando en estas instalaciones, que cuando recorrí, me llenaron de orgullo y satisfacción de ver un sueño hecho realidad. Quiero agradecer a la provincia por este edificio magnífico”.

El moderno hospital, que está ubicado en Ruta Nacional Nº 11 y Bulevar Lovato, cuenta con 24 mil metros cuadrados, un total de 170 camas y comprende, en sus dos plantas, salas de espera, aulas, auditorio, cafetería, sector médico que incluye bloque de cirugía, maternidad y neonatología centradas en la familia y salas de parto respetado.

Asimismo, cuenta con un bloque de diagnóstico y tratamiento con equipamiento de última tecnología en las salas de rayos x, salas de tomografía y laboratorio.

También tiene un área de consultorios, una guardia organizada bajo el sistema de triaje, hospital de día, rehabilitación y bloques de internación; y sectores de apoyo técnico, con salas de máquinas, vestuarios, residuos, áreas de mantenimiento, y apoyos generales, oficinas, administración,cafetería del personal y dormitorios médicos.

PRESENTES

Los diputados provinciales Clara García, Estela Yacuzzi, Héctor Gregoret y Rubén Galassi; la secretaria de Obras Públicas, Jorgelina Paniagua; el presidente del Concejo Municipal de Reconquista, Francisco Sellares; entre otras autoridades y miembros del gabinete provincial.

Fuente: GSF