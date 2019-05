Copa Santa Fe: Ex Alumnos se enfrenta hoy a Unión de Santa Fe

El Bicampeón de la Copa Santa Fe de Fútbol Masculino (Unión) se presenta desde las 15.30, ante Ex Alumnos de San Antonio de Obligado. Será a partido único, por la Tercera Fase del certamen, disputándose en el norte provincial bajo el arbitraje de Adrián Franklin, Alejandro Schneller, Enzo Silvestre y Abel Quiroz.



Ex Alumnos logró reciente reconocimiento al enfrentar a Colón de Santa Fe en Octavos de Final de la pasada edición de la Copa, y recibir el premio económico que lo destinaron para la adquisición de un colectivo en el cual trasladarse ya que no contaban con uno.

Para Unión, estará en juego nada menos que seguir avanzando en busca del Tricampeonato pero además, evitar quedarse únicamente con la Liga Rafaelina como único desafío futbolístico para los próximos meses.

Sin lugar a dudas será un atractivo importante en la zona recibir al Bicampeón de la Copa Santa Fe de Fútbol.