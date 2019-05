Chamorro: “El 25 de Mayo es una fecha emblemática de nuestro país”

Así lo manifestó el intendente Leandro Chamorro en el acto formal que se llevó a cabo la mañana del 25 de mayo en la plaza 23 de Agosto.

Allí se refirió, puntualmente, a la independencia, la libertad y la soberanía.

“Libertad es, capacidad y aptitud para ELEGIR lo bueno y lo malo que se pone delante nuestro, es, en tus manos y en las mías, un arma que puede CAMBIAR la historia día a día. Es lo que permite que nuestra vida tenga el sentido que queramos darle. El único límite moral que puede tener nuestra libertad, es el respeto por la libertad de los demás”, expresan desde la gestión.

“No puede haber libertad si hay personas con hambre, niños desnutridos, habitantes de nuestro país que carecen de los remedios para curar su salud, hombres y mujeres que diariamente deambulan buscando trabajo y no lo encuentran; yo me pregunto y les pregunto a ustedes, es eso libertad e independencia? NO, todos los días debemos aportar nuestro granito de arena para lograr tener una Argentina grande, soberana e independiente; pero los principales responsables, somos la clase dirigencial, para eso nos eligen y no debemos desviarnos del objetivo”, dijo Chamorro durante su mensaje.

El acto comenzó a las 10,00 horas y se extendió por el espacio de una hora, muy bien organizado por la Secretaría de Educación y Cultura de la ciudad donde sobresalieron, además, los alumnos de las distintas escuelas participantes en el cuadro alusivo a la revolución de mayo.