Las Toscas: “Queremos reacondicionar todas las calles ripiadas”

El Secretario de gobierno de la ciudad de Las Toscas, Iván Sánchez, dijo: “Al margen del inicio de la pavimentación de las 16 cuadras que ya fueron licitadas, en la semana entrante comenzaremos con el equipo de obras públicas encabezado por la arquitecta María Mercedes Mussín, para reacondicionar todas las calles ripiadas de la ciudad, ya que con el paso del tiempo y las continuas lluvias que se vienen produciendo desde antes de fin del año pasado, las mismas sufren deterioros que dificultan el tránsito de cualquier vehículo”.

“Junto al intendente Leandro Chamorro, hemos solicitado asesoramiento a técnicos especializados que trabajaron muchos años para vialidad provincial y llegaron a un acuerdo con la arquitecta Mussín, para llevar adelante una tarea de reparación novedosa y efectiva que beneficiará a toda la comunidad”, acotó.

Además, agregó: “En ésta difícil etapa de crisis económica en el país, donde la ciudad no está exenta de la misma, tenemos la obligación de asistir a las personas que por algún motivo están fuera del circuito laboral y lo hacemos generándole trabajo desde el ente municipal y de esa forma dignificamos su existencia, porque tienen la posibilidad de llevar el pan a sus hogares”.

“Hemos incrementado servicios de barrido, limpieza de calles, recolección de residuos, ramas, retiro de escombros que los vecinos desechan, obras que se incrementan en las instituciones educativas, donde la municipalidad provee mano personal para realizarla y las erogaciones de las mismas están comprendidas dentro del plan del financiamiento educativo que año tras año, se distribuye de acuerdo a los ingresos que vienen de la provincia”, comentó.

En la charla, el integrante del ejecutivo municipal y actual candidato a Concejal por el FPCyS, agradeció a Leandro Chamorro y expresó: “Desde hace trece años que vivo en la ciudad, siendo yo oriundo de Malabrigo, pero me siento un ciudadano tosquense desde siempre; aquí he formado mi familia, tengo lo más preciado que desea cualquier ser humano: mis hijos, mis amigos. Hace once años cuando me enteré que Leandro Chamorro se presentaba como candidato a intendente, me acerqué a su domicilio y le ofrecí mis servicios e incondicionalmente comencé a trabajar para ese proyecto. A través de mucho esfuerzo y trabajo mancomunado, se logró la confianza de la gente y desde entonces estamos trabajando para la comunidad”.

“Seguramente hemos cometidos algunos errores, pero sin dudas se ha transformado la ciudad y hoy contamos con una comunidad pacífica, con la concreción de obras importantes, la colaboración de todas las instituciones en forma recíproca, con una economía ordenada y saneada y los vecinos que en la mayoría de los casos abonan sus impuestos respectivos confiando en éste gobierno, ya que es de notorio conocimiento que todo lo recaudado se transforma en obras”, acotó

Para finalizar diciendo: Estoy muy agradecido con Leandro, que me ha enseñado muchísimo en el desempeño de la responsabilidad que asumí hace nueve años y medio y hoy, ya con alas propias y el incentivo de todo el equipo municipal propongo mi candidatura a concejal, para continuar aprendiendo junto a ediles de experiencia, como lo es,

Miguel Massaro y todo un grupo de candidatos que conformamos una opción, dentro del FPCyS de Las Toscas”.

