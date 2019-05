Villa Guillermina tiene barrios inundados por las grandes precipitaciones

“417 mm de lluvia caída en 8 días, “son entre 250 y 300 casas humildes afectadas en la localidad. Son alrededor de 1500 o 2000 personas afectadas. No tienen alimentos, perdieron bienes, están en el barro y el agua. El ejido urbano fue afectado también. El presidente de comuna informó ayer a la tarde que aún no recibió ningún tipo de colaboración de la Nación o la Provincia. Son familias que muchas veces dependen de changas. Necesitamos alimentos no perecederos, ropa y leche para los niños”, informó Víctor Ramos, periodista de esa localidad.

Marcos Escajadillo, el director de Protección Civil, respondió: “Después del fin de semana, cuando cayeron los primeros 240mm, el director provincial de zona norte, Daniel Chersich, estuvo reunido con el presidente de la comuna. Inmediatamente comisionamos personal en estas situaciones, como hacemos en todas las localidades, cada vez que hay un problema de inundaciones, evacuados. Sobre todo en el norte de la Provincia”.

Y completó: “Vamos a retomar la comunicación, nos sorprende. Quedó en comunicarse con nosotros si necesitaba algo. Es más, hoy teníamos programado un sobrevuelo por la zona pero el clima no lo permitió. Mañana está programada una recorrida con personal del Ministerio de Salud para hacer asistencia sanitaria. Trasladamos con el Ejército la mercadería, incluso trasladando a la EPE también para que pueda llegar a los lugares donde hay caminos rurales en malas condiciones. Hay una indicación el gobernador Lifschitz de que estemos en todos los lugares. Nosotros desde Provincia trabajamos a respuesta de los pedidos que nos formula la autoridad local. Además, en cooperación con otras instituciones: bomberos, Club de Leones, Caritas, voluntarios”. Más adelante, Escajadillo agregó: “Me comprometo, este fin de semana van a tener la respuesta”.

Colaboración: Sin Mordaza