Salvador Distefano: “La estrategia para bajar al dólar, ¿Funcionara?”

El Banco Central está vendiendo en el mercado de futuro, muy cargada la posición mayo, la tasa comenzó a bajar, si se potencia la venta de dólares en el mercado de contado, la baja podría ser significativa. El oficialismo está entre disciplinar al mercado o perder la elección

Como sigue la película del dólar

. – Muy fácil la estrategia del Banco Central se cumple a pie juntillas. Tenemos congelada la base monetaria, la tasa de interés de las leliq sigue en el 72,5% anual, la tasa de plazo fijo entre el 50% y 55% anual según monto y plazo, el Banco Central vende en el mercado de futuro y hay negocios normales en el MAE.

¿Qué significa todo eso?

. – El Banco Central te está acunando, te está vendiendo en el mercado de futuro, y cuando te descuides, te venderá reservas en el mercado de contado y te derrumba el precio, esto arbitrará una fuerte baja en el mercado de futuro.

¿Por qué?

. – El dólar futuro es el dólar contado más una tasa de interés, por un lado, el Banco Central te comenzó a bajar lentamente la tasa, y más cerca de fin de mes te baja el contado y te hace trizas el valor del dólar futuro.

¿Cómo lo ves al dólar este viernes?

. – Cayendo, el dólar a las 15 horas del jueves cerró en $ 45,57, a las 17 horas cerró en $ 45,25 y el dólar implícito de los bonos en $ 45,08. Mañana podemos arrancar con una baja del 1% de entrada, según estos datos, si y solo sí no hay una bomba mundial mediante. Parece que se abrió un compás de espera entre Estados Unidos y China, tal vez llegan buenas noticias el fin de semana.

¿Hasta dónde podría bajar el dólar?

. – El Banco Central debe disciplinar al mercado del dólar, si quiere tener una estrategia efectiva debería bajar al dólar de contado a $ 42,00 y los futuros deberían caer como mínimo de $ 46,93 mayo a $ 42,00 a fin de mes, esto implicaría una baja del 10% y el mercado se disciplinaría.

¿Si no consigue esa baja?

. – El mercado se mostrará cada vez más ganador, y será más difícil que el dólar retroceda.

Es vida o muerte

. – Los mercados son binarios, no son contemplativos o neutros.

¿Quién puede ayudar a que el dólar baje?

. – En primer lugar, los productores, hay muy poca soja vendida y hacia fines de mayo operan demasiados vencimientos. Esto implicaría que los productores deberán vender en la segunda quincena de mayo, lo cual operarían como una ayuda al Banco Central.

¿Las importaciones?

. – Están muy deprimidas por la falta de inversión y consumo en el mercado doméstico, a esto le tenes que sumar la tasa de estadística del 2,5% que encarece a los productos importados.

Todo estaría dado para que baje el dólar.

. – Te diría que si no baja el gobierno está perdido.

¿Bonos?

. – El gobierno está trabajando para poder conseguir un crédito internacional de U$S 20.000 millones, que podría otorgarlo la Reserva Federal, con ese dinero recompraría bonos, esto le permitiría bajar el riesgo país y aplanar la tasa de retorno de los bonos de tesorería, que está muy alta de corto plazo y más baja a largo plazo. Un Bonar 2020 rinde el 15% anual, el Bonar 2024 el 16% anual y el bono a 100 años el 10% anual.

¿En este escenario subirían las acciones?

. – Una caída del riesgo país hace que los activos financieros mejoren, porque la tasa de riesgo país es la madre de todas las inversiones.

¿También debería bajar la inflación?

. – Sería deseable que baje a niveles del 2% para el mes de junio, pero eso lo veremos recién en el mes de julio.

¿Cuánto pueden subir los bonos?

. – La tasa de riesgo país media de los últimos 20 años se ubica en los 650 puntos, hoy la tasa de riesgo país se ubica en los 900 puntos, si baja a la media de los últimos 20 años tenemos una suba del 30% en los títulos públicos. Si la tasa riesgo país bajaría a niveles de 400 puntos como estuvo en los años 2016 y 2017 haría de los bonos un gran negocio. Por ejemplo, el DICA que hoy vale en torno de los U$S 100 podría volver a valer U$S 160.

Es una gran ganancia

. – Correcto, deberíamos observar una mejora sustancial.

Llego la misión del FMI.

. – Nos viene a auditar las cuentas, como todo está muy bien (desde lo macro, la micro esta complicadísima), seguramente dispararan el desembolso de junio que son unos U$S 5.500 millones, de está forma habría desembolsado el 78% del total del préstamo que suma U$S 58.000 millones.

¿Cómo habría que pagarlo?

. – En el año 2021 hay que pagar U$S 3.700 millones, en el año 2022 U$S 20.100 millones y en el año 2022 U$S 22.300 millones.

¿En el año 2021 tumbamos?

. – Si para esa fecha argentina tiene un superávit fiscal primario del 3% y tiene un gobierno racional el mundo nos prestara esa cifra para poder devolver el dinero, no hace falta sacar esos dólares de las reservas, hay que mutar deuda del FMI por deuda de mercado.

¿Si se nos complica?

. – Podríamos pedir un crédito de facilidades extendidas al FMI, de esa forma refinanciamos la deuda con el organismo a 10 años, y el FMI nos pedirá como mínimo la reforma laboral, previsional, impositiva y reforma del estado.

¿Algo más?

. – Te refinancia toda la deuda a 10 años, a tasas muy bajas, y las reformas serán la punta pie inicial de la gran transformación argentina.

¿Para vos no vamos a la cesación de pagos?

. – De ninguna manera, estos precios de bonos son un regalo y compraría sin culpa, además llevaría lentamente acciones y lanzaría a futuro.

¿La economía real?

. – Ya te lo expliqué varias veces, no hay señales de reactivación a la vista, salvo que haya un golpe de confianza y los argentinos muten de dólares a activos. En él mientras tanto, los argentinos que no lo hagan se pierden muy buenos negocios. Las propiedades, muebles, autos, electrodomésticos están a precios de regalo en dólares, pero la desconfianza es elevada y estamos en un círculo vicioso.

Conclusión

. – Mutar de dólares a activos financieros o reales es la opción, los que sigan acopiando dólares perderán poder de compra. Ya paso con la soja, les dije que vendan a futuro, Bigote sigue de vacaciones con las ventas a futuro que hizo, hay que cambiar la forma de comercializar, no se puede seguir haciendo lo mismo que en la década del 80 y vender solo en el disponible.

¿Habrá cesación de pagos?

. – Hasta Cristina quiere pagar la deuda, Kicillof y Ajís se pelean para decir que no van a declarar la moratoria, y a Máximo Kirchner lo hicieron callar la boca. A pesar de todo, en lo único que les creo es que si ganan no van a declarar la cesación de pagos, aunque si van a volver a cerrar la economía y colocar un cepo. Los bonos están blindados, gane quien gane no hay espacio para cesación de pagos, estamos en otro escenario mundial, y los candidatos lo saben.