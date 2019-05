La provincia presentó la Copa Santa Fe de Básquet Femenino y el Argentino Masculino U15

El acto fue este miércoles, junto a la Federación de Básquet de la provincia y la Asociación santafesina.

El gobierno de la Provincia de Santa Fe, junto a la Federación provincial y la Asociación santafesina, presentó la primera edición de la Copa Santa Fe de Básquet Femenino y el Argentino Masculino de Básquet U15. El encuentro fue este miércoles a las 17 horas en la Sala Auditorio de la Casa de Gobierno de la ciudad de Santa Fe.

Durante la presentación, el ministro y Reforma del Estado, Pablo Farías, resaltó que “estamos adquiriendo una relevancia trascendental en el básquet, más después de haber organizado el mundial juvenil en nuestra provincia hace muy poco. Esto nos ha servido para incentivar el desarrollo de los deportes en general y del básquet en particular, que por suerte en esta provincia es una de las que más desarrollo tiene. Por eso también este año avanzamos con la Copa Santa Fe de Fútbol Femenino y también de Básquet”.

“Con las Copas Santa Fe estamos convencidos de que vamos ayudar a desarrollar el deporte, fundamentalmente en un momento de crisis económica donde se hace muy difícil para todas las instituciones deportivas, para los padres y los familiares que acompañan a cada uno de los chicos y las chicas que participan y practican deportes afrontar los costos y los gastos que implican los traslados, los alojamientos, las comidas, los arbitrajes y todo aquello que necesita una disciplina para desarrollarse plenamente”, concluyó Farías.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Deportivo, Pablo Catan, expresó que “desde el gobierno provincial venimos trabajando junto a las instituciones deportivas y todos los actores del deporte porque sabemos que en equipo se logran mejores resultados. Por eso realizamos un apoyo constante, con el programa de becas a los campeones y subcampeones nacionales, el apoyo al calendario deportivo para los campeonatos nacionales de las federaciones de nuestra provincia, el apoyo de Lotería a los equipos que participan en ligas nacionales, la bonificación del 50% en los servicios de luz y agua a clubes, los programas del Consejo Provincial del Deporte, el Buenas Prácticas y muchas otras propuestas concretas que definen un política deportiva que lleva adelante el gobierno de la provincia de Santa Fe”.

“La propuesta de la Copa Santa Fe sigue creciendo y este año no solamente sumamos la edición femenina del fútbol, sino también la de básquet, pronto comenzarán la de vóley y también la de hockey. Los certámenes provinciales potencian los deportes e integran el territorio santafesino, encontrando equipos de distintas regiones que de otra manera no lo podrían haber hecho posible. Un caso ejemplar es el que vamos a disfrutar este sábado con el encuentro por la tercera fase de la Copa Santa Fe de Fútbol entre Argentino y Central de San Carlos Centro, instituciones que no se enfrentaban desde hacía más de 50 años”, concluyó Catan.

COPA SANTA FE BÁSQUET FEMENINO

El certamen provincial, en su primera edición de la rama femenina, dará comienzo este sábado con la participación de 12 equipos. Tras el sorteo realizado el 13 de abril, el azar determinó que en la zona A competirán Racing de San Cristóbal, Atalaya de Rosario, Unión de Sunchales e Independiente de Ataliva, mientras que por la B participarán Talleres de Villa Gobernador Gálvez, Rosario Central, Santa Rosa de Santa Fe y Libertad de Sunchales y, en el grupo C, estarán San Lorenzo de Tostado, Ben Hur de Rosario, Ben Hur de Rafaela y Alma Juniors de Esperanza.

Los ocho mejores equipos jugarán playoffs, primero y segundo de cada grupo más los dos mejores terceros. Se confeccionará una tabla general en la que los primeros serán 1, 2 y 3, los segundos 4, 5 y 6, y los terceros 7 y 8. Se usará para definir cruces y localías. Los playoffs serán al mejor de tres con formato 1-2, primero en cancha del peor ubicado.

CRONOGRAMA DE JUEGO

>> Fecha 1: 11 de mayo

Zona A

Racing de San Cristóbal vs. Independiente de Ataliva

Atalaya de Rosario vs. Unión de Sunchales

Zona B

Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Libertad de Sunchales

Rosario Central vs. Santa Rosa de Santa Fe

Zona C

San Lorenzo de Tostado vs. Alma Juniors de Esperanza

Ben Hur de Rosario vs. Ben Hur de Rafaela

>> Fecha 2: 18 de mayo

Zona A

Unión vs. Racing

Independiente vs. Atalaya

Zona B

Santa Rosa vs. Talleres

Libertad vs. Central

Zona C

Ben Hur de Rafaela vs. San Lorenzo

Alma vs. Ben Hur de Rosario

>> Fecha 3: 25 de mayo

Zona A

Racing vs. Atalaya

Unión vs. Independiente

Zona B

Talleres vs. Central

Santa Rosa vs. Libertad

Zona C

San Lorenzo vs. Ben Hur Rosario

Ben Hur de Rafaela vs. Alma Juniors

>> Fecha 4: 8 de junio

Zona A

Independiente de Ataliva vs. Racing

Unión de Sunchales vs. Atalaya

Zona B

Libertad de Sunchales vs. Talleres

Santa Rosa de Santa Fe vs. Central

Zona C

Alma Juniors de Esperanza vs. San Lorenzo

Ben Hur de Rafaela vs. Ben Hur de Rosario

>> Fecha 5: 15 de junio

Zona A

Racing vs. Unión

Atalaya vs. Independiente

Zona B

Talleres vs. Santa Rosa

Central vs. Libertad

Zona C

San Lorenzo vs. Ben Hur de Rafaela

Ben Hur de Rosario vs. Alma Juniors

>> Fecha 6: 22 de junio

Zona A

Atalaya vs. Racing

Independiente vs. Unión

Zona B

Central vs. Talleres

Libertad vs. Santa Rosa

Zona C

Ben Hur Rosario vs. San Lorenzo

Alma Juniors vs. Ben Hur de Rafaela

>> Cuartos de final

29 de junio

8 de julio

9 de julio

>> Semifinales

27 de julio

9 de agosto

10 de agosto

>> Final

24 de agosto

31 de agosto

1 de septiembre

ARGENTINO MASCULINO U15

El certamen nacional será el primero en el calendario de la Confederación Argentina de Básquetbol en la rama masculina y tendrá sede en la ciudad de Santa Fe, en conmemoración de los 90 años de la Asociación Santafesina de Básquetbol. La competencia será del 23 al 28 de mayo, se desarrollará en tres escenarios de juego y hasta el momento será una edición histórica, ya que participarán 23 selecciones provinciales de todo el país.