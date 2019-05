Las Toscas: Reunión de productores cañeros

Acta reunión productores cañeros autoconvocados el día 30 de abril de 2019.

En la Parroquia de Las Toscas y siendo las 20,30 Hs. Del 30 de abril se dio por iniciada una nueva reunión, con la presencia de un grupo representativo de productores, del Padre Carlos Serpelloni, representante del Ministerio de Producción, del INTA AER Las Toscas, Presidente de ACMAS (Asociación Civil Mesa Azucarera y DRS)y con la presencia de una representante del sector político regional con el objetivo de continuar trabajando para fomentar la siembra de caña de azúcar y de gestionar recursos económicos que contribuyan a la recuperación progresiva de la cuenca.

Al comienzo de la reunión se comentó que tanto el sr, Roque Prez como el Dr. Duilio Santana del COET, se comunicaron con el CPN Jose Luis Braidot, en su condición de Director Provincial de cultivos industriales, invitándolo a participar de esta reunión, quien se disculpó de no poder asistir por tener agenda en la ciudad de Santa fe, y solicitó, al Dr. Duilio Santana que lo represente.

Como resultado de anteriores encuentros, se comentaron las gestiones realizadas por varios de los presentes, ante el Sr. Raul Del Fabro, propietario del Ingenio, para trasmitirle la necesidad de contar con un proyecto Industrial, que documente la proyección de la actividad del ingenio en el mediano y largo plazo, como condición indispensable para trasladar la gestión de apoyos económicos al ministerio de producción. Como respuesta a esta demanda, el Sr, Del Fabro, comunica verbalmente a través del Sr Roque Prez, que la institución que considera como condición necesaria este proyecto, que se lo soliciten formalmente, que él lo presentará. El Padre Carlos Serpelloni, asume la responsabilidad de hablar con Del Fabro y gestionar la elaboración y presentación de este documento ante las autoridades del ministerio de Producción.

La representante del sector político, Dra. Maria del Mar Fantin, solicita se le amplié información sobre los fondos aportados por la provincia últimamente, mencionando que el importe que ella conoce es el de 20 millones; el Pte. de ACMAS le informa que esos fondos fueron aportados para la zafra 2016, de los cuales 5 millones fueron destinados a financiar la instalación de la alcoholera de Villa Ocampo, los restantes 15 millones se distribuyeron como créditos retornables sin interés a productores, para apoyo de las actividades de cosecha y flete de caña y de siembra de caña. Con esta finalidad se utilizaron 9,4 millones, quedando un remante sin utilizar, de 5 millones, los cuales desde esa fecha y hasta el presente se encuentran depositados en el Nuevo Banco de Santa Fe, sobre los cuales la Asociación para el Desarrollo regional, (ACMAS) solicito se los redestinen para ser otorgados como créditos a productores con destino a apoyar la actividad ganadera, los que a pesar de haber comenzado el trámite el Ministerio no se expidió, razón por la que siguen sin poder ser utilizados. Se opina que esto hay que hacerlo conocer a la población, porque la desinformación pone en contra a la opinión pública ante una nueva demanda de fondos.

También se consulta sobre el grado de recupero de esos fondos prestados, a lo que se informa que, debido a la crisis de la actividad, que dejo sin cosechar mucha superficie de caña de los productores que tomaron esos créditos, hizo que hoy se hayan recuperado alrededor de un 40 /50 % de los fondos entregados, eso significa que de los 9,4 millones, solo se han recuperado alrededor de 4/5 millones, los que fueron re prestados a otras actividades. Sobres los fondos no recuperados, se abrió un intenso debate, en el que el eje del intercambio transitó sobre el bajo retorno que tiene el productor que entrega caña, por bajos rendimientos industriales, históricamente recibían por la maquila alrededor de 60 kg de azúcar por tonelada de caña, actualmente no llegan a los 50 kg/ton, altos % de trasch lo cual disminuyen los ingresos del productor, haciendo que se incremente el impacto de la cosecha y el flete sobre los costos, sin considerar que muchas veces eso se debe a lotes que no son cosechados todos los años, y también que la inseguridad de cosecha, hace que los productores retaceen tecnologías de insumos, (fertilizantes, herbicidas) afectando el rendimiento cultural. Esto actúa en un círculo vicioso, que recarga sus efectos negativos en el productor.

En este punto el Ing. Wuthrich de INTA, abona con la información que hasta el momento se está recolectando en la encuesta cañera; lleva relevados alrededor de 26 productores, con 1300 ha, de las cuales el 50 % no fue cosechada en las 2 ultima zafras y las cosechada en 2018, están subdesarrolladas por efecto de la cosecha tardía (octubre/noviembre 2018), hay alrededor de 36.000 toneladas a cosechar, de las cuales solo un 50 % pueden generar un buen rendimiento industrial, el resto seguramente producirán rendimientos bajos con mucho trasch, que solo alcanzaran para cubrir gastos de cosecha y flete, pero se considera como una actividad indispensable, para pretender mejores resultados en la zafra 2020, con esos cultivos. Esta es la razón que esgrimen los productores para solicitar fondos de apoyo para siembra ya que el margen bruto de la presente zafra no dejara recursos económicos para encarar nuevas siembras, a lo que hay que sumar la necesidad de ampliar la superficie con caña, ya que el punto de inflexión para la rentabilidad del ingenio demanda moler alrededor de 60/70 mil toneladas y para llegar a ese volumen se necesitan alrededor de 2.300 has. de caña en condiciones de cosechar con rendimientos aceptables. Lo cual nos pone en la necesidad de incrementar en 1.000 has. las actuales. Por estas razones y por el atraso en la devolución de créditos otorgados en la zafra 2016, es que los productores acuerdan solicitar un fondo de contingencia en calidad de subsidio, para sembrar al menos 600/700 ha en esta campaña, lo cual, considerando los costos actuales, se necesitan al menos un aporte de $15.000/ha., para cubrir el costo de jornales/servicio e insumos fertilizante/herbicida, la semilla y el combustible, que representan otros 15.000 $/ha serán aportados por el productor, lo que rondaría en un total de $30.000, para la implantación de una hectárea de caña en la actualidad.

No siendo para mas, se levanta la sesión a las 22,30 hs.

Por Roque Prez