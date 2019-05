Reconquista: precarización laboral de empleados municipales

El SITRAM quiere que el Concejo apruebe una ordenanza para blanquear a los trabajadores precarizados que ingresaron después de 2011. También cargó contra el intendente por situación de Maestranza. “Los concejales cobran más de 100 mil pesos por mes” y demoraron un año en convocarnos a una reunión”.

Aldo Sotelo, secretario general del Sindicato de los Trabajadores Municipales, SITRAM, avisó que “tenemos un gravísimo problema que viene desde hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con el avance de la precarización laboral, que está atado fuertemente al desempleo que tenemos en Reconquista, que debe orillar el 40% de trabajo en negro.

“La cantidad de trabajo precarizado nos aflige mucho por la situación que están pasando esos compañeros que no tienen obra social, no tienen aportes jubilatorios, no cobran asignaciones familiares, no tienen protección de nada. Hemos logrado establecer un salario mínimo para todos, que es la escala mínima de la paritaria, pero como nosotros estamos bastante más arriba de esa escala, esos compañeros están cobrando la mínima que se le paga a nivel provincial, ese es el tema que se tiene que resolver”, expresa Sotelo.

Y agrega: “Si vos me decís que ante la emergencia le damos trabajos a esos compañeros de manera excepcional, que cumplan algunas tareas y lleven un peso a sus casa ante tanta miseria, pero cuando ya se transforma en una práctica cotidiana, para nosotros es lisa y llanamente una explotación laboral que se tiene que terminar. Esos compañeros son trabajadores como nosotros y nosotros queremos que trabajen en las mismas condiciones que nosotros, con los mismos derechos que nosotros, con el mismo salario, porque hacen la misma actividad que nosotros”.

“Si ustedes ven los que recolectan los residuos todos los días, esos son todos compañeros precarizados, salvo los choferes. Arriesgan la vida, arriesgan la salud en una tarea insalubre que desarrollan. Ha llevado a uno de ellos a tener leptospirosis, al compañero Ramón Base, que está internado en estado crítico, va y viene del hospital, entiendo que la situación de ese compañero es muy grave, qué pasa si pasa lo peor con ese compañero, qué pasa con sus hijos con sus esposa?”, indagó.

La solución para los precarizados está en el concejo.

Sotelo cargó contra los concejales. Recordó que apenas llegó al sindicato pidió al Concejo “resolver el problema para los que habían ingresado después del 2011”, que en Mayo de 2018 se presentó el proyecto y un año después “hace unos días recibimos una invitación del concejal Paoletti para tratar ese tema”. y reprochó que “¡pasó un año desde que presentaron (el proyecto de) la ordenanza!. ¿Cuánto tiempo van estar para que esos compañeros estén efectivamente y tengan la posibilidad de tener estabilidad laboral?”.

Y contrastó con la agilidad con la que aprobaron “una ordenanza especial para demoler el histórico edificio de Villaseca, para construir un edificio que no resuelve absolutamente ningún problema para esta ciudad, esa no es ninguna prioridad para esta ciudad. ¡Un mes demoraron!”. Y concluyó que “cuando el poder económico pide, la respuesta es rápida, pero cuando los trabajadores piden, hay silencio y hay complicidad”.

Dijo que quiere saber “¿para quién legisla el concejo deliberante?”, y les imploró “que se acuerden de los pobres, que los pobres están mal y tienen derechos; ellos tienen la llave para resolver, nos vamos a sentar cuando quieran, pero quiero decir con claridad que cobran más de 100 mil pesos por mes cada uno y demoraron un año en convocarnos a esta reunión, quisiera saber cuánto tiempo más van a seguir demorando en resolver esta situación de injusticia de estos compañeros”, sostuvo el dirigente gremial.

“Nos preocupa muchísimo los compañeros que no pueden concursar sus cargos, que tienen responsabilidades, que tienen personal a cargo, que tampoco lo podemos resolver este tema, nos han prometido que vamos a avanzar”, dijo el titular del Sitram.

Condiciones laborales

“Maestranza no tiene edificio propio porque a un intendente se le ocurrió donarle el terreno de maestranza al poder judicial de esta ciudad, a los abogados para que trabajen cómodos, mientras los trabajadores municipales tenemos baños químicos, mientras el municipio está pagando alquiler en este momento. Con esa responsabilidad se gobierna, para que quieren un lugar los trabajadores municipales, si total trabajan en cualquier condición, en cualquier circunstancia, sin medios, lo hacen igual, a quien le importa.”

“Si un trabajador falta dos o tres días tiene problemas, pero si el Estado falta a sus obligaciones diez o quince años no pasa nada. Nosotros tenemos compañeras de 60 años que si se quieren jubilar por la caja municipal van a tener que trabajar hasta los 95, para llegar a los 35 años de aporte. Todos sabemos esta situación pero nadie la resuelve, acá hay compañeros que son concejales, muchachos, ¿cuándo van a sentarse a conversar con nosotros para resolver este problema, si es que quieren resolverlo?”, aclaró Sotelo.

Las declaraciones fueron hechas el martes 30 de abril de 2019 frente al Concejo Municipal de Reconquista (Olessio y Mitre).

Foto: reconquistahoy