Reconquista: se agudiza la crisis económica de las empresas de transporte de pasajeros

Por primera vez, las empresas que brindan servicio de transporte de pasajeros en Reconquista y Avellaneda se plegaron a un paro en consonancia con otros gremios del norte santafesino.

Reclaman por la política económica que implementa el gobierno nacional hacia el sector del transporte público, donde estableció la quita de subsidios.

RADIO AMANECER habló con referentes de las tres firmas, y todos coincidieron que la situación económica de cada una se agrava con el correr de los días, existiendo riesgo concreto de que el servicio que prestan en ambas ciudades, se caiga.

Desde la Empresa de Transporte Cooperativa de Choferes, explican que los pasajeros no pueden costear una suba de pasaje, y los costos no dan para que el servicio funcione. “Se le pide a la gente que por favor nos tenga paciencia porque lo que se esta haciendo es que no caiga el transporte para que la gente no se quede sin transporte, porque si seguimos con la frecuencia de 15 minutos no llegamos al año que viene. Lo que se va a hacer por hora es una quita de frecuencia para poder palear por ahora esta quita de subsidios”, aclara Eduardo Nardelli de la Cooperativa de Choferes.