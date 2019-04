Salvador Distefano: “Pánico en la city, mala gestión, encuestas y lo que viene”

El gobierno gestiona muy mal la crisis. Tienen que salir a recomprar deuda y bajar la tasa de riesgo país. El escenario elecciones se instaló en el mercado. No convence Macri candidato, y la fórmula Cristina al gobierno Máximo al poder inquieta a los inversores, a pesar que digan que pagarán la deuda.

¿Cómo la ves?

. – Nunca esperé una semana como esta. El Tesoro Nacional comenzaba a vender U$S 60 millones por día, la cosecha se está liquidando sin problemas, se lleva recolectado todo el maíz de primera y el 50% de la soja. Las tasas están en niveles muy altos y la recesión es profunda. El gobierno comenzaba a trabajar en los precios esenciales para atemperar la inflación. A pesar de todos estos datos, el mercado se descontroló y entramos en pánico.

¿Causas?

. – Hay una sola causa, la muy mala gestión del gobierno, con reservas por U$S 72.600 millones, no te pueden generar este descalabro en el mercado. Hasta hicieron una licitación de letes que fue exitosa, e igual se les descontroló.

Podemos entrar en una corrida como agosto pasado.

. – En agosto pasado la tasa en Estados Unidos estaba en el 3,5% anual, hoy se ubica en el 2,5% anual. Estados Unidos y China en el mes de agosto estaban en el momento más tenso de la guerra comercial, hoy están a un paso de acordar. El mayor problema que tenemos hoy es el desmoronamiento de Europa y el probable fortalecimiento del dólar, si ello ocurre nos puede afectar, pero de ninguna manera debemos pasar este pánico.

El problema es político.

. – Con el mayor de los respetos, el mercado no se lo fuma más a Marcos Peña, y como es el hijo dilecto del presidente que lo acompaña y le maneja el gobierno, los centros de poder piden un cambio. Pero la terquedad de la conducción de cambiemos hace que se siga proponiendo a Mauricio Macri candidato a presidente 2019/2023.

¿Que se logra con esto?

. – El milagro que Cristina Fernandez de Kirchner mande a todos sus economistas a decir que quiere pagar la deuda, y elevarla a favorita en las elecciones de octubre próximo.

Todavía estamos lejos para las elecciones

. – Sí, es cierto, todavía estamos lejos, pero cada día que pase se la ve más cerca, y el oficialismo no mejora en las encuestas cuantitativas y cualitativas. María Eugenia Vidal sería una muy buena candidata y despejaría muchas dudas, sin embargo, los egos no permiten otra mirada del escenario electoral.

¿Cómo fue la corrida?

. – Es otra corrida sin volumen, le llevan el precio del dólar a la suba con poco dinero, y le venden bonos de corto plazo. Hay bancos internacionales que venden posiciones argentinas ante la posibilidad de un cambio en el escenario político. El responsable de que esto suceda es la mala gestión del gobierno.

¿Qué paso ese jueves?

. – El gobierno se despertó de la siesta. El miércoles el Bonar 2020 cotizaba a U$S 85, este bono vence en octubre de 2020 y hay que pagar una amortización de U$S 100, y hasta el vencimiento se pagan U$S 12 de renta. Si el gobierno salía a comprar este bono se ganaba un 31,8%.

¿Cuántos Bonar 2020 hay?

. – El stock suma U$S 4.500 millones, de los cuales más de la mitad están en manos de los bancos, había que salir a comprar U$S 500 millones y el mercado se daba vuelta, recién ayer salieron a comprar algo y el mercado se dio vuelta.

¿Cómo sigue la historia?

. – Hoy deberían salir a comprar más Bonar 2020, por cada U$S 850 millones que inviertan se ahorran de pagar en 18 meses U$S 270 millones, bajan la tasa de retorno del bono e indirectamente están influyendo en el mercado del dólar.

No deberían vender dólares

. – Si venden dólares se los chupan, la idea es salir a comprar bonos e influir indirectamente. Por otro lado, ayer hubo ventas de dólares en el Rofex.

¿Hay volumen en el mercado del dólar?

. – En la semana este fue el volumen

17/04 U$S 804 millones

22/04 U$S 689 millones

23/04 U$S 941 millones

24/04 U$S 888 millones

25/04 U$S 779 millones

¿Bajó el volumen ayer?

. – Correcto el volumen cayó ayer, y en el Rofex la cantidad de contratos abiertos tuvo una variación de U$S 56 millones en la semana, sobre un stock de U$S 3.375 millones. Casi nada.

Tenés una suba del dólar sin volumen

. – Con el agregado que el Tesoro Nacional vendió U$S 60 millones por día, se renovaron las letes y el Tesoro Nacional pago más de U$S 3.000 millones en concepto de renta de bonos argentinos.

En mayo se paga el Bonar 2024.

. – Correcto, se pagará sin problemas, pero cuando la gestión es mala, por más que pagues todo lo que vence, el mercado con poco dinero te hace subir los precios.

¿Qué pasa con los plazos fijos?

. – Se siguen renovando con tasas que van del 48% al 51% anual, según monto y plazo. No hay salida de depósitos a plazo fijo de los bancos, tanto en $ como en U$S.

Entramos en pánico muy fácil.

. – Hay un mal humor social muy grande, el presidente esta llevando adelante un duro ajuste económico, pasamos de déficit a superávit fiscal, de déficit de balanza comercial a superávit, estamos equilibrando el déficit de cuenta corriente, este ajuste no es gratis. Las familias pagan todos los meses facturas de servicios públicos más reales, pero más más caras y le quitan poder adquisitivo. El país hace 12 años que no crece, estamos en un escenario de aumento del desempleo, alto malestar social y cansancio de los empresarios. En este contexto el presidente no debería ser candidato, porque llega tremendamente desgastado.

¿La oposición?

. – Por ahora disfruta los errores del oficialismo. No emerge una alternativa fuerte al Kirchnerismo, por ende, el que tiene más chances de llegar al poder es el Kirchnerismo.

¿Es definitorio?

. – Falta mucho para las elecciones, pero si se siguen equivocando estamos en problemas. En mi caso, me hago cargo de los escenarios que brindamos, esta semana era para que el dólar se quede quieto en niveles de $ 41/$ 42, sin embargo, hoy tenemos un dólar de $ 44,91 y con una volatilidad increíble.

Tengo bonos, ¿Qué hago?

. – El escenario de cesación de pagos no esta disponible gane quien gane, el FMI te vino a prestar U$S 58.000 millones para que nada malo ocurra, Argentina ingresa en mayo en la categoría de mercado emergente, y esto generaría más demanda de bonos y acciones. Los precios son muy atractivos, hay mucha bronca de los que compraron, pero ahora solo resta esperar y cobrar las rentas que se pagan en tiempo y forma.

¿Comprarías más?

. – Definitivamente sí compraría, me parecen precios muy buenos, vender es reconocer pérdidas, y dejar de cobrar cupones. Si comprás más promedias el precio de compra, y mejorás la tasa de rendimiento del stock de títulos que tenes.

¿Acciones?

. – El merval esta en U$S 657, es un precio muy bajo y me parece que está muy bueno para ir entrando lentamente. Las acciones exportadoras picaron en punta, los bancos van a acompañar en el corto plazo, creo que es un buen momento para comprar, y en todo caso lanzarte a precios muy altos. Tenemos el mes de mayo despejado de vencimientos de futuros y opciones.

¿Bonos en pesos?

. – Me encanta el Boncer 2020 y el PR15 me parece que son bonos muy atractivos con grandes tasas de retornos el primero ajusta pro ser, y el segundo paga tasa Badlar y ya está pagando amortización. El PR15 baja el 20% en el año y rinde el 100% anual, recuperas la inversión en menos de 15 meses, es una opción muy interesante.

¿Comprarías propiedades?

. – Desde ya, hay precios muy atractivos, en pozo o terminadas.

¿Autos?

. – Un gran momento bajaron mucho en U$S. Inclusive los importados

Conclusión

. – El mercado se paraliza cuando sube el dólar, si el gobierno gestiona bien la coyuntura (algo difícil porque no tiene uñas de guitarrero) la liquidación de la cosecha más los U$S 60 millones por día deberían planchar al tipo de cambio. Hay una variable incontrolada que es la política, y los caprichos de Marcos Peña, que exponen la presidente en una coyuntura difícil. Un cambio de fórmula en el oficialismo haría que los mercados estén más tranquilos, en la medida que Mauricio Macri quiera ser presidente y no logre mejorar en las encuestas el escenario de inestabilidad persistirá en el tiempo. Cristina al gobierno y Máximo al poder inquietan a los mercados, ahora dice que pagará la deuda, pero los mercados no le creen.

Por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.