Monseñor Macin en Florencia deja un mensaje para la comunidad

El padre “Coche”, como aún lo siguen llamando muchos en Florencia, y en otras localidades del norte santafesino, cuyo nombre es Ángel José Macin, flamante obispo de la Diócesis de Reconquista ofreció una nota telefónica y dejó un mensaje a la comunidad cristiana en general.

También comentó que tendrá un encuentro con el Papa Francisco, y se refirió al nuevo cura párroco que tiene la Parroquia local.

“Quiero dejar un saludo a toda la comunidad de Florencia, todos mis afectos, para que realmente puedan vivir, esta celebración para poder alcanzar la vida plena de Jesús, que es lo que nos deja en la Pascua de Resurrección… que podamos vivir en familia, en paz…” manifestó.

La situación económica

En otra parte de la nota, reflexiono sobre la situación económica del país,“…la especulación financiera es grave, porque está sobre el trabajo y hoy vemos cómo prolifera el hambre” dijo.

Agenda para los próximos días

Monseñor anticipó que estará en los próximos días viajando a Europa donde participará de la visita a las tumbas de los apóstoles, “llevaré un informe de la realidad diocesana, al Santo Padre Francisco es algo que hago cada 5 o 6 años aproximadamente, y ahora nos toca ir a todos los obispos argentinos” informó.

La posibilidad que el Papa venga a la Argentina

En relación a esta cuestión el obispo diocesano sostuvo:”hace un tiempo que no converso con él sobre este tema, pero la vez que lo hice fue muy cauto al momento de expresar los motivos de porque no viene al país… siempre nos dijo que no era el momento, que si quería venir, pero que no era el momento. Ahora nosotros llevamos el propósito; viajamos en tres grupos y todos vamos a insistir que nos viste con ocasión del Jubileo Mariano. Yo creo que lo necesitamos, es un líder espiritual, y su presencia nos puede ayudar a que los argentinos nos reencontremos… así que vamos a insistir mucho” afirmó.

El padre Adrián Fun y el padre Rogelio Bosch

Al ser consultado por el nuevo sacerdote que tiene la comunidad, y por el ex párroco Rogelio Bosch afirmó que éste último se encuentra en Reconquista y está muy bien, “me comentaba después de la Misa Crismal, que de salud se encuentra más fortalecido y más aliviado y eso es entendible, ya que él estuvo muchos años al frente de la Parroquia”.

Respecto al padre Adrián, “estamos en una etapa que no recuerda a los primeros años de la Diócesis que se tenían sacerdotes muy jovencitos, que ni bien se recibían ya los enviaban a las parroquias. Yo confió en el padre Adrián, irá haciendo experiencia, se equivocará seguramente, pero hará un lindo camino, y confió mucho en la comunidad de Florencia que ustedes también lo irán ayudando, a formarse, para asumir otras parroquias o desafíos más grandes en la Diócesis, así que es un momento de confianza en Dios, en el padre y en ustedes…” sostuvo.

