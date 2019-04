Hechos policiales en Las Toscas, Florencia, Villa Ocampo y Reconquista

RECONQUISTA:

Fecha 21-04-19 – siendo las 05:30 horas – Personal de Comisaria 2da., es comisionado or personal del 911 UR IX dando conocimiento que en calle 109 Nro. 1053 del Barrio Zulema solicitarían la presencia policial. Atento a ello constituidos en el lugar, se entrevistaron con Un hombre, mayor de edad, domiciliado alli, quien EXPUSO: Qué momentos antes cuando se encontraba en su domicilio, sale hacia el patio del frente, donde observo a su sobrino quien se encontraba llegando a su domicilio en una motocicleta, con un televisor y bolsas con elementos varios. Seguidamente personal policial se entrevistó con dicho joven, mayor de edad, quien reconoció que dichos elementos junto al birrodado los habría sustraído desde una vivienda del barrio 102 Vivienda. Procediéndose a su aprehensión por causa caratulada a prima facie ROBO CALIFICADO y al secuestro preventivo de elementos en mención. Consultado con Fiscal en turno, dispuso que continúe en la misma calidad, hasta finiquitar trámites pertinentes. Se dio conocimiento a la Defensa Penal.

FLORENCIA:

Fecha 21-04-19 – siendo las 04:50 horas – Personal de Comisaria 9na. Recibe llamado telefónico anónimo, dando cuenta que habría un grupo de personas ocasionado disturbios por calle Obligado. Al mismo momento, se comunica personal que se encontraba de Servicio de Policia Adicional en Boliche Bailable LA BELLE, dando cuenta que un grupo de hombres, pasaron por frente al lugar, lo agredieron verbalmente, para luego darse a la fuga por calle Obligado. De patrullajes realizado logran identificar a los involucrados, resultando ser Un menor, de 16 años, domiciliado zona rural esta, y dos hombres, mayores de edad, domiciliados en esa ciudad. Quienes ante la solicitud de que desistan de su actitud, hicieron caso omiso. Por lo que personal policial procedió a la aprehensión de los mayores y al alojamiento del menor por causa caratulada a prima facie RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. Consultado con Fiscal en turno, dispuso que en cuanto a los mayores una vez finalizadas las tareas de rigor, recuperen su libertad. Consultado con Jueza de Menores, dispuso que menor fuera entregado bajo guarda y responsabilidad de su progenitora.

VILLA ANA:

Fecha 20-04-19 – Personal de Comisaria 7ma., en relación a causa caratulada a prima facie HURTO, donde surge damnificado Un hombre, mayor de edad, domiciliado en esa localidad, el que denuncio la sustracción de dos motosierras, de tareas investigativas personal policial logro establecer que no serian ajenos al hecho dos hombres , mayores de edad, domiciliado en ese medio. Procediéndose al secuestro de dichos elementos. Siendo notificados de la presente causa en estado de libertad, con conocimiento de Fiscal en turno.

RECONQUISTA:

Fecha 20-04-19 – siendo las 12:50 horas – Personal de Comisaria 1ra., es comisionado a calle Bolívar Nº 636 de este medio, donde entrevistados con Un hombre, mayor de edad, domiciliado en el lugar, MANIFESTÓ, que se hizo presente momentos antes una amiga, y que luego de haber discutido en la vereda, esta le rompe a patadas los vidrios de la puerta principal. Por el presente hecho, caratulado a prima facie DAÑO, personal policial, procedió a la aprehensión de Una mujer, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Avellaneda, dando conocimiento a Fiscal en turno.

LAS TOSCAS:

Fecha 20-04-19 – siendo las 23:40 horas – Personal de Comisaria 5ta. Procede a la aprehensión de Un joven, mayor de edad, domiciliado en esa ciudad, por causa caratulada a prima facie RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, quien momentos antes circulaba en motocicleta marca HONDA 110cc, a quien solicitaron la documentación de la misma, aduciendo que no poseía nada.

Al ser interiorizado por parte de los inspectores que era motivo de retención, este sube al birrodado tratando de

irse del lugar, manifestando que no se bajaría y no entregaría su motocicleta. Al solicitar deponga de su actitud hizo caso omiso. Consultado con Fiscal en turno, dispuso que finalizados las tares de rigor, recupere su libertad.

RECONQUISTA:

Fecha 19-04-19 – Personal de Comisaria 1ra. recepciona Acta de Procedimiento de la Sección Comando Radioeléctrico, donde consta que siendo las 08:00 horas, son comisionados por Operador de emergencias 911, a calle 42 y pasaje México, donde habría una mujer solicitando auxilio. Arribados al lugar, se observa en el sector vereda a Un hombre y Una mujer, quienes tenían reducido a Un joven, aduciendo que momentos antes se encontraban en su casa descansando, donde escuchan ruidos y gritos en el sector patio, apreciando a tal persona que se encontraba en aparente estado de ebriedad, vociferando todo tipo de insultos que atentan contra la moral y buena costumbres, al solicitarle que desista de su actitud, haciendo caso omiso. Por el presente hecho personal policial procedió a la aprehensión de Un joven, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, por infracción al ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE CONVIVENCIA N° 13.774. Se le dio conocimiento al Fiscal en turno, quien interiorizado de los pormenores dispuso que continúe en calidad de aprehendido. Se dio conocimiento a la Defensa.

RECONQUISTA:

Fecha 19-04-19 – siendo las 04:40 horas – Personal de Comisaria 2da., recibe Acta de Procedimiento evacuado por personal de Comando Radioeléctrico UR IX, donde consta, que ubicados en Bv. Perón a metros de Pje 46/48 se detienen para identificar a dos personas que se conducían en una motocicleta. Momentos en que personal policial observa un automóvil marca PEUGEOT 307, cuyo chofer acelera su marcha hacia el uniformado, impactando en su antebrazo con el espejo retrovisor, para luego emprender fuga a alta velocidad. Inmediatamente los funcionarios policiales iniciaron persecución, logrando interceptarlo en barrio Puesta del Sol, donde pierde el control del automóvil precipitándose a la cuneta. Procediéndose a la aprehensión de sus ocupantes, dos jóvenes, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad y al secuestro del vehículo. Interiorizado Fiscal en turno dispuso que los mismos continúen aprehendidos por la causa caratulada a prima facie RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y DESOBEDIENCIA. Se dio conocimiento a la Defensoría General. Posteriormente recuperaron su libertad, por disposición de Fiscal en turno. Haciendo entrega del automóvil bajo acta.

RECONQUISTA:

Fecha 19-04-19 – siendo las 00:50 horas – Personal de Destacamento VII, circunstancias que se encontraba realizando patrullaje preventivo por la jurisdicción, toman conocimiento vía radial por parte de Operadora en turno de Central 911, que se solicitaba la intervención policial en Mz 17 Lote 343 Barrio Loteo Belén, donde habría un desorden familiar. Arribados al lugar logran divisar a dos personas en aparente estado de ebriedad que se encontraban arrojando objetos contundente hacia un domicilio. Los que hicieron caso omiso a la solicitud de cese de actitud, comenzando a vociferar todo tipo de insultos que ofenden la moral y las buenas costumbres hacia los uniformados. Por tal motivo procedieron a la aprehensión de dos hombres, mayores de edad, domiciliado en camino Barros Pasos. Interiorizado Fiscal en turno, dispuso que continúen en mismo estado por INFRACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 55 Y 89 DE LA LEY DE CONVIVENCIA. Se dio conocimiento a la Defensa Penal.

RECONQUISTA:

Fecha 18-04-19 – siendo las 20:15 horas – Personal de Comisaria 1ra., recibe Acta de Procedimiento evacuada por personal del Comando Radioeléctrico UR IX, donde consta que momentos en que se encontraba realizando patrullajes preventivos por zonas asignadas por la superioridad, por calle 44, al llegar a la intersección con calle Sarmiento, observan que detrás de la unidad móvil, circulaba una motocicleta, sin luces, cuyo conductor al notar la presencia policial, disminuye la marcha, doblando hacia otra calle. Ante tal circunstancia se procedió a seguir al mismo, dando aviso por intermedio de balizas y sirenas para que el conductor desista y proceder a su identificación; haciendo caso omiso, acelerando la marcha. Por tal motivo se solicitó colaboración vía radial a los demás móviles y a la Comisaria Tercera fines procedan a la identificación del mismo. De patrullajes se logró en Pasaje 6 Nro. 75 de la ciudad de Avellaneda, el Hallazgo de una motocicleta Marca CORVEN coincidente con la conducida por involucrado y demás elementos. Procediéndose al secuestro. Se dio conocimiento a Fiscal en turno. Iniciándose actuaciones por causa caratulada a prima facie RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.

AVELLANEDA:

Fecha 18-04-19 – siendo las 19:40 horas – Personal de Comisaria 3ra., tomó intervención en accidente de tránsito ocurrido en calles Calle 1 y 20 donde por causas que se tratan de establecer, se vieron involucrados una motocicleta marca HONDA, conducida por Una mujer, mayor de edad, domiciliada en esa ciudad, quien iba acompañada por sus hijos, menores de edad, 14 y 12 años, y motocicleta marca ZANELLA, guiada por Un hombre, mayor de edad, domiciliado en ese medio. Resultando ocupantes del primer birrodado trasladados a HCR. Conductor del segundo birrodado, momentos que el personal policial realizaba tareas pertinentes, comenzó a proferir insultos hacia los mismos, como así también a los demás ciudadanos que se encontraban en el lugar, razón por la que se le solicito se tranquilizara, haciendo caso omiso; razón por la que se procedió a la APREHENSIÓN por causa caratulada a prima facie RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.

RECONQUISTA:

Fecha 18-04-19 – siendo las 14:35 horas – Personal de Comisaria 1ra., recibe Acta de Procedimiento de Comando Radioeléctrico, donde consta que solicitan la presencia policial en agrupada 8 y calle Gral. López de esta ciudad, en el lugar divisan un grupo de personas en aparente estado de ebriedad los que acataron la orden de que se retiren del lugar por parte de los uniformados, siendo que tres de ellos opusieron resistencia, insultando al personal, arrojando elementos. Por tal motivo se procedió a la Aprehensión, de dos jovenes, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad. Por el delito caratulado a prima facie ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. Con conocimiento de Fiscal en turno.

RELACIONES POLICIALES UR IX