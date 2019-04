Salvador Distefano: “Las encuestas complican al gobierno y a la economía”

Por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.

Las encuestas dicen que el oficialismo hoy pierde las elecciones. No nos parece relevante cuando aún no sabemos la grilla de los que participan el 11 de agosto. Cristina es una incógnita, Mauricio y Lavagna también. Riesgo país y acciones, creemos que se viene un rebote alcista. Dólar más tranqui.

¿Qué sucedió en los mercados?

. – Lo que tenía que suceder, el dólar lentamente está bajando ante la presión de oferta de dólares de la cosecha que comienzan a aparecer lentamente sobre un volumen de negocio de dólares que no superan los U$S 660 millones en el MAE, y que se ubican en torno de los U$S 760 millones en el Rofex. Recordemos que a partir del lunes 15 de abril el Tesoro Nacional comienza a vender U$S 60 millones por día.

¿Qué sucede en el Rofex?

. – Desde el 31 de marzo a la fecha la cantidad de contratos abiertos aumentaron en U$S 310 millones, y el total suman U$S 3.216 millones, de los cuales U$S 1.505 vencen en el mes de abril. Creemos que es una suma elevada, pero si el dólar baja se cerraran muchas posiciones. Al mercado del dólar lo vemos más tranquilo.

¿Los productores están liquidando?

. – Los productores están liquidando, hoy hay muchas ofertas de insumos a muy buen precio, con lo cual es negocio liquidar y comprar insumos para la próxima campaña. El disponible de soja vale U$S 210 y la soja mayo 2020 cotiza a U$S 244 la tonelada. El disponible de maíz vale U$S 135 y el maíz abril de 2020 U$S 142 la tonelada. Desde nuestro punto de vista vender disponible, comprar insumos y cerrar precio 2020 por dicho monto es un buen negocio.

¿Este negocio se puede mejorar?

. – Si, en el lugar de vender disponible, vendes soja mayo a U$S 224,50 y el negocio lo mejoras en U$S 14,50, y en el caso del maíz la diferencia es muy pequeña, no resulta tan conveniente.

¿Vos decís que el dólar baja?

. – Tenemos las tasas de interés entre el 48% y 51% anual, la tasa de leliq bajando en el 67% anual con un piso ya declarado en el 62,5% anual para abril. La base monetaria está congelada, y la recesión hace su trabajo. Por otro lado, con este valor del tipo de cambio la importación se encarece demasiado, y ni que hablar viajar al exterior. Creo que la demanda de dólares se va a satisfacer sin problemas en el próximo trimestre.

¿Por qué sube el riesgo país?

. – Aquí tenemos un solo problema, las encuestas le dan muy mal al presidente. Hoy en primera vuelta y en segunda vuelta pierde contra Cristina Fernandez de Kirchner. Para tranquilidad de lo que leen la nota, nunca una encuesta a esta fecha se correlaciono con el resultado de una elección. Las encuestas son valederas cuando falten menos de 90 días para la elección, lo ideal sería una encuesta después de las internas paso del 11 de agosto. Sin embargo, estas encuestas calientan el ambiente económico.

¿Qué sucede con el riesgo país?

. – El riesgo país llego ayer a 818 puntos, y el merval toco 31.585 puntos. El 26 de diciembre pasado el riesgo país había llegado a los 838 puntos y el índice merval había tocado el mínimo de los 27.380 puntos.

¿Explicación?

. – Si lo llevamos a dólares en diciembre tenemos un merval de U$S 724, y ayer el merval cerró en U$S 726. Esto quiere decir que las acciones y los bonos se mueven a igual ritmo. No hay grandes diferencias a pesar de que en pesos lucen distintos.

¿Por qué ocurre esta venta?

. – Están saliendo capitales de la Argentina, las encuestas con Cristina liderando hacen que mucha gente se retire del mercado.

Ayer hubo una exitosa colocación de letes

. – Correcto, todo lo que se desarrolla en el mercado interno luce acorde con un escenario positivo, baja el dólar, se coloca financiamiento y no tenemos un problema severo de cara al año 2020.

¿Me lo explicas mejor?

. – Los vencimientos de deuda no son alarmantes, te paso dos cuadros, el primero son los vencimientos de deuda de Argentina con los organismos financieros internacionales incluido el FMI. Como verán hasta el año 2022 y 2023 no hay vencimientos importantes.

Quisiera ver los vencimientos de deuda en Títulos

. – Aquí tenes los vencimientos, tenes que tener presente que los vencimientos del año 2019 están cubiertos, en el año 2020 y 2021 hay muchos bonos en manos de la Anses y otros organismos del Estado. Por otro lado, buena parte de estos vencimientos son en $ con lo cual no es imposible surfearlos. Te diría que no hay riesgos de cesación de pagos. En el anterior informe explicamos que si Argentina en el año 2020 consigue un superávit primario de U$S 5.200 millones, solo necesita tomar deuda voluntaria por U$S 18.000 millones aproximadamente.

A pesar de estos números, hay salida de capitales.

. – Correcto el mercado está nervioso y así lo evidencia la caída de plazos fijos en $ y U$S de los últimos días. Sin embargo, no es una baja sustancial, creemos que los plazos fijos deberían comenzar a crecer en el mes de abril.

Que pasa con la deuda en leliq

. – No es ni por asomo un problema. Si tomamos el endeudamiento del Banco Central y lo comparamos con las reservas hoy está en una ratio mucho mejor que el pasado reciente, no hay motivos para pensar en un problema. Cada devaluación licua el stock de deuda en leliq, y disminuye en términos de dólares lo que debes. No es una situación preocupante. Te dejo le gráfico estábamos mucho peor cuando teníamos las lebac, hoy las leliq solo la tienen los bancos.

¿Cómo la ves?

. – Veo más tranquilidad en el mercado del dólar, y en la medida que las encuestas sigan mostrando la posibilidad de que Cristina gane las elecciones, el riesgo país estará más volátil.

¿Qué opinas del marcado?

. – Creo que en estos valores tendríamos que tener un rebote en los bonos y acciones, como sucedió en diciembre, pero no creo que salgamos de un trading especulativo. Los bonos están a precios de regalo como el DICA, y hay acciones como Grupo Financiero Galicia a precios muy apetecibles. Hay que ir comprando de a poco.

¿Si gana Cristina?

. – Vuelvo a repetir, las encuestas a 6 meses no indican que eso efectivamente sucederá. Hasta el día de hoy desconocemos si Cristina Kirchner se presentaría a las elecciones presidenciales, puede que sí, puede que no. La fórmula de Cambiemos puede ser con un radical o con una mujer de su partido. Es más Mauricio Macri puede ser candidato o no. Roberto Lavagna esta más cerca de bajarse que competir.

¿Qué me queres decir?

. – Estamos con un escenario abierto, nadie puede predecir la grilla de candidatos a competir, y menos aún la intención de votos. Los que se van del mercado, son inversores con mucho dinero que toman un seguro y no les importa perder para ganar tranquilidad. Los que estamos en Argentina, al salto por un bizcocho no nos podemos dar ese lujo, hay que quedarse y hacer negocios. El manual de procedimiento te dice que a estos valores de riesgo país y precio de las acciones viene un rebote, me puede equivocar, pero de lo que no me voy a equivocar es que a estos precios estoy comprando a precios de remate, y que tarde o temprano el rebote me pondrá ganancias en mi bolsillo, como ya sucedió en diciembre pasado.