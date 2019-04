El Ministerio de Salud informó la situación actual de síndromes febriles correspondientes a enfermedades reemergentes

Datos sobre los casos de dengue, hantavirus y leptospirosis registrados en la provincia actualizados al 4 de abril.

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección Provincial de Promoción y Prevención de la Salud, informó sobre la situación actual del estudio de los síndromes febriles del corriente año, incluyendo dengue, hantavirus y leptospirosis, con datos actualizados al 4 de abril.

DENGUE

A partir del primer caso de dengue confirmado en la provincia de Santa Fe, el 17 de enero, a la fecha se detectaron un total de 222 casos confirmados en toda la provincia. Todos con buena evolución.

De ellos, 156 casos pertenecen a la ciudad de Santa Fe. Solo uno de los casos presenta antecedentes de viaje, siendo los demás autóctonos, vinculados con el caso índice.

Otros 65 casos se registraron en la ciudad de Rosario, de los cuales dos tienen antecedentes de viaje; en tanto que se observan dos casos en Villa Gobernador Gálvez, Rincón y en Las Tocas. Del mismo modo, se detectó un caso en las siguientes localidades: Avellaneda, Humberto Primo, Roldán, Romang y Helvecia, todos con antecedentes de viaje.

En todas las localidades se continúa trabajando tomando las medidas de bloqueo y prevención con el fin de evitar la propagación de la enfermedad.

Recomendaciones:

A aquellas personas que presenten síntomas compatibles se les recomienda:

<< Consultar precozmente y no automedicarse. << Colocarse repelente cada cuatro a seis horas mientras dure la fiebre y encender espirales en los ambientes de su domicilio. << Cumplir con las indicaciones médicas y concurrir a control al centro más cercano a su domicilio. << Mantenerse en su domicilio y no concurrir al trabajo ni realizar visitas hasta el alta. Del mismo modo, restringir las visitas. << Eliminar de su casa objetos que puedan servir de reservorio para huevos de mosquitos. Asimismo se recuerda a la población la necesidad y responsabilidad de tomar las medidas para evitar la proliferación de mosquitos transmisores del dengue. En este sentido, se solicita: << No acumular basura. << Tirar latas, botella, neumáticos y todo recipiente inservible. << Tapar tanques y depósitos herméticamente. << Colocar boca abajo baldes, palanganas y todo recipiente útil. << Cambiar el agua de bebederos de animales y floreros cada tres días. << Eliminar el agua de porta-macetas y platos. << Mantener patios y jardines ordenados y desmalezados. Finalmente, se recomienda consultar precozmente frente a la aparición de síntomas; referir el antecedente de viaje y/o inundación/anegamiento; respetar las recomendaciones y medidas de prevención; y no automedicarse. HANTAVIRUS Tras el caso de hantavirus en la ciudad de Esperanza, no se han detectados más casos positivos a la fecha. Se transmite a través de la inhalación de saliva, orina y excremento de roedores infectados. Deben consultar a un médico las personas que hayan estado expuestas a los mismos o presenten antecedentes de viaje a Epuyen o Esquel, o contacto con personas enfermas con diagnóstico confirmado y manifiesten síntomas como fiebre alta de comienzo brusco, cefalea, dolor en el cuerpo, dolor abdominal, nauseas, vómitos o diarreas. Para prevenir se recomienda:

<< Evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus secreciones. << Evitar que los roedores entren o hagan nidos en las viviendas. << Tapar orificios en puertas, paredes y cañerías. << Colocar huertas y leña a más de 30 metros de las viviendas, y cortar pastos y malezas hasta un radio de 30 metros alrededor del domicilio. << Ventilar lugares cerrados, al menos 30 minutos antes de ingresar, donde pueda haber excretas de roedores (viviendas, galpones, oficinas y otros espacios que hayan permanecido cerrados por un tiempo) y utilizar lavandina (un pocillo en un balde de agua) para desinfectar. También es recomendable humedecer el piso antes de barrer para no levantar polvo. << Antes de prender ventiladores y/o aires acondicionados que hace mucho tiempo no se utilizan, limpiarlos con agua con lavandina. << Acampar en lugares abiertos, desmalezados y limpios (camping autorizados), utilizando carpa con piso y cierre. << Desratizar antes de desmalezar. << Realizar tareas rurales con protección de ropa y calzado adecuados. LEPTOSPIROSIS A la fecha se detectaron 15 casos en total: 2 en Reconquista; 8 Rosario; 4 Santa Fe y 1 en Venado Tuerto. A la población que haya estado inundada, anegada o con actividades de exposición a roedores o agua contaminada, se recomienda: << Consultar en forma precoz al médico frente a la aparición brusca de fiebre alta, dolor intenso de cabeza y detrás de los ojos, dolores musculares o de articulaciones, náuseas, vómitos. << Consultar con urgencia si al cuadro se agrega la dificultad para respirar. << Seguir las indicaciones médicas y no automedicarse. << Evitar el contacto con agua estancada; utilizar medidas de protección adecuadas cuando se trabaja en zonas de riesgo (botas y guantes); y mantener patios y jardines limpios. << Desmalezar terrenos baldíos y tapar los orificios del hogar por donde puedan ingresar los roedores. << Eliminar basura y escombros para que no se transformen en refugio de roedores y colocar la basura en recipientes con tapas ajustadas. TRABAJO CONJUNTO El Ministerio de Salud de la provincia, a través del programa Epidemiologia, Zoonosis y Control de Vectores, desarrolla actividades en los distintos nodos de salud, en conjunto con diferentes municipios y comunas, para reforzar las tareas informativas de concientización a la población; para alertar a los equipos de salud y trabajar en terreno para la prevención de enfermedades.