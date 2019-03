Salvador Distefano: “¿Cómo la ves? Complicadísima”

La pregunta que más te realizan durante el día.

Por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.

Nuestra respuesta es “nos equivocamos, la suba del dólar que vendría antes de las elecciones paso del 11 de agosto, se adelantó a marzo, tres meses antes de que se conozcan las candidaturas”. El presidente no hace política, y las encuestas lo enloquecen.

¿Cómo la ves?

. – En primer lugar, no vimos la suba del dólar de agosto, porque creíamos que el gobierno podía manejarla, sin embargo, el mercado se lo llevó puesto. El crédito del FMI y la experiencia de la corrida de agosto deberían haber fortalecido al equipo económico y político, pero la realidad te indica que no fue así, volvió la corrida, y el gobierno colisionó nuevamente frente al mercado.

¿Por qué decís eso?

. – Si el dólar hoy termina en $ 44,00, la suba anual será del 118,0%, y la inflación podría ubicarse en torno del 55% anual.

¿Qué significa?

. – Varias cosas, a saber:

1) Los ciudadanos no demandan pesos, esto es preocupante porque el dinero gira rápido, el que recibe un peso lo cambia rápidamente por mercadería, dólares o lo que sea.

2) Los ciudadanos demandan dólares y lo guardan, lo que implica que sale dinero del mercado, se seca la plaza y aumenta la recesión.

3) La suba del dólar es del doble de la inflación minorista, si a esto le sumas el aumento de tarifas, tenemos asegurada una inflación cercana al 40% anual.

Es grave la suba del dólar a $ 44,00

. – Es gravísimo, por ejemplo, el PBI a marzo de 2019 podría caer en un 5% en términos reales, si tomamos ese PBI a pesos corrientes y lo convertimos a U$S, nos puede dejar como saldo una caída del PBI en torno de los U$S 60.000 millones. Eso comparado con la deuda externa argentina, nos dejará como resultado un ratio que preocupará a más de un banquero. Eso se evitaba si el dólar quedaba en el piso de la banda, en torno de los $ 40,00.

¿Entonces?

. – La argentina tendrá para mostrar un pésimo indicador de PBI y endeudamiento dentro de 90 días. Eso traerá más volatilidad negativa al mercado.

¿El problema es económico?

. – Hoy el problema es político. El Banco Central hace todo lo que puede, no emite, sube la tasa de interés, contrae liquidez, sin embargo, la gente se quiere ir a dólares y el precio sube. Por otro lado, mucha gente que tiene bonos argentinos está migrando sus ahorros al exterior.

¿Cuánto ahorra la argentina en el mercado interno?

. – Internamente ahorramos el equivalente a U$S 41.000 millones, pero en el exterior hay ahorros por el equivalente a U$S 269.000 millones, casi 7 veces más que lo ahorrado en el mercado doméstico.

El argentino no tiene confianza en el país.

. – Chocolate por la noticia, cambiemos es un terremoto.

Me intranquilizás

. – Bueno hay muchas razones para estar inquieto, por ejemplo:

1) El presidente no mide bien, no vamos a tirar números.

2) Se habla de un conflicto muy fuerte con su principal socio el radicalismo.

3) Cada día que pasa hay más versiones sobre un posible cambio en la fórmula presidencial, Maria Eugenia Vidal está siendo promocionada como candidata a la presidencia.

4) La ex presidenta Cristina Fernandez cada día que pasa mide mejor, y tiene más causas de corrupción en la justicia, esto implica que no le entran las balas.

Cómo impacta esto en los mercados

. – Pasan muchas cosas, que también te las pudo enumerar:

1) El bono con vencimiento al año 2020 rinde el 14,8% anual, y el bono a 100 años rinde el 9,9% anual, el mercado ve un alto riesgo de corto plazo y menos a largo plazo. Aviso que la tasa de retorno del bono de tesorería a 10 años en Estados Unidos se ubica en el 2,4% anual y es un nivel bajísimo, en octubre de 2018 se decía que la tasa podría ubicarse en el 4% anual y este bono rendía el 3,5% anual.

2) Los bonos bajo legislación argentina rinden más que los bonos con legislación extranjera, por ejemplo, el DICA con legislación nacional rinde el 14,2%anual, el mismo bono bajo legislación extranjera cotiza bajo la sigla DICY y rinde el 11,6% anual, esto implica una brecha de 2,6% anual.

3) Los bonos que ajustan por inflación te pagan 11% por encima de la inflación que es una verdadera locura.

4) Los bonos que no ajustan por inflación rinden el 50% anual como es el caso del Bocan 2022, lo que implicaría que se descuenta una inflación del 39% anual.

El panorama es muy complejo

. – Complejísimo, nosotros pensábamos que tendríamos un escenario tranquilo hasta junio, sustentado en los dólares que llegaban de la cosecha, el crédito del FMI y los aumentos paritarios. Ahora te digo que la incertidumbre esta llevando a los actores a una abrupta dolarización y fuga de capitales, esto atenta contra la reactivación económica, impulsa la inflación y quita poder adquisitivo a los salarios.

Por lo menos se está levantando la cosecha

. – Los precios de soja, trigo y maíz cayeron considerablemente, tenemos buenos precios en $, pero son muy malos en dólares, y esto afecta la rentabilidad presente y futura. Hay que tener en cuenta que la devaluación opera en Argentina como un impuesto para las empresas, y como un reaseguro para el inversor privado.

¿Por qué decís eso?

. – Las empresas no pueden acopiar dólares, por eso acopian mercadería, cuando llega la fecha de cierre del balance y valúan la mercadería a precio de mercado se encuentran con una ganancia por tenencia que paga impuesto a las ganancias. El individuo que puede acopiar dólares y lo guarda en una caja de seguridad no paga impuesto a las ganancias por el mayor valor del dólar. Las empresas tienen un alto incentivo a descapitalizarse, retirar utilidades y poner los dividendos en cabeza de accionistas.

A tu juicio la corrida continua

. – Es muy fácil, te paso los datos de los pisos y techos para el dólar, fijados por el FMI, lo que le llaman la zona de intervención.

Si compras hoy en el mercado mayorista pagás $ 43,65, esto implica que si al mes de junio las expectativas empeoran el dólar podría ir a pelear el techo de la banda y subir un 23%. Esto rinde más que un plazo fijo, y vuelve la famosa frase, ¿la digo o no la digo?

Por favor deciloooo

. – Todos los caminos conducen al dólar.

Conclusión

. – Trabajamos para que se tomen recaudos en los 103 días que irían entre el 11 de agosto que es la fecha de las elecciones paso y la segunda vuelta el 23 de noviembre. Sin embargo, nos equivocamos en definir el periodo de incertidumbre, que comenzará el 22 de junio que es la fecha en que se formalizan las listas y el 23 de noviembre que es la segunda vuelta, serán 154 días de incertidumbre, pero como siempre sucede, el mercado se anticipa, y ese periodo comenzó con la corrida desatada el 22 de marzo cuando el perdió del dólar superó el nivel de $ 42,00 e inició la corrida alcista. Por ende, el período de incertidumbre será desde hoy a la segunda vuelta, en total 237 días de incertidumbre que raya la locura, así es muy difícil tomar decisiones.

. – Esperamos una inflación no menor al 3% mensual hasta junio, y probablemente sigamos con estos guarismos hasta las elecciones.

. – Recomendamos bonos en $ solo ajustados por inflación.

. – Hay que comprar bonos en dólares a estos precios, ya que Argentina no caerá en cesación de pagos.

. – Las acciones estarán muy castigadas, porque si el riesgo país sigue elevado, las empresas valen menos en bolsa, ya que el flujo de fondos proyectados se descuenta a una tasa muy elevada. Por ahora la bolsa no mostrara una suba importante. El merval en dólares hoy se ubica en U$S 754,80. El 30 de agosto que fue un día de fuerte devaluación el merval cotizo en dólares en U$S 641,20. Podríamos decir que todavía hay margen para alguna baja. Una acción emblemática como Grupo Financiero Galicia llego a valer 1,90 y en la actualidad vale U$S 2,49. Pampa hizo un mínimo en U$S 2,60 y hoy vale U$S 2,70. YPF llego a valer U$S 13,15 en julio de 2018 y hoy vale U$S 13,69. Petrobras Brasil en julio de 2018 llego a valer U$S 9,00 y hoy vale U$S 15,80. Tenaris llego a valer en el año 2018 U$S 20,50 y hoy vale U$S 27,95. Podemos dar muchos ejemplos pero las empresas que cotizan en el exterior como Petrobras y Tenaris se encuentran lejos de sus mínimos de 2018. Las empresas locales se encuentran muy cerca de sus mínimos del año 2018, salvo el caso de los bancos que siguen con ganancias. En resumen, no parece buen momento para comprar acciones, al menos por ahora.

Informe muy completo y auto critico

. – Como corresponde, no somos dueños de la verdad y si el mercado toma otro rumbo, nosotros nunca apostaremos en contra, lo seguiremos. El problema es político, la coalición cambiemos no está consolidada, pasaron 3 años y medio y no formalizaron ninguna estructura, y en la recta final a las elecciones los radicales salen disparados para todos lados. No lo juzgamos, tendrán sus razones, pero claramente afectan el humor de mercado, y la gente se recuesta sobre el dólar, y si tiene mucho dinero lo saca afuera.