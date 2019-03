Salvador Distefano: “Si continua la fuga de capitales, el dólar seguirá subiendo”

La inflación no cede, el dólar sigue reptando y la tasa de interés en niveles estrafalarios, todo va en la misma dirección, hay causas estructurales y coyunturales, se atacaron muchos problemas, pero las subas ponen muy nerviosos al mercado, y se vive incertidumbre.

Por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.

La inflación en el mes de marzo sería del 4% anual, y rondaría el 10% para el primer trimestre. Se están utilizando todas las herramientas monetarias para detenerla, sin embargo, el resultado no se ve en lo inmediato. La circulación monetaria está congelada, representa solo el 6% del PBI, no hay registros de niveles tan bajos de dinero en la calle. La tasa de interés de política monetaria se ubica en el 67% anual y está representada por las leliq, sin embargo, la tasa de plazo fijo no pasa del 45% anual. Los plazos fijos están muy bien remunerados, la inflación para todo el año 2019 se espera en el 38% anual, sin embargo, la mediatización de la tasa de leliq hace que los inversores se vean con las manos vacías cuando hacen un plazo fijo. Ante esta situación compran dólares.

El crédito cayó a niveles inimaginables, representa solo el 14,8% del PBI. Hace 6 meses que el crédito no crece en términos reales. Las carpetas de las empresas no logran mejorar su clasificación con activos que no ajustan por inflación, una tasa de inflación del 50% anual y una devaluación del 100% anual.

Todo lo monetario se hizo de acuerdo a manual de procedimiento, sin embargo, la suba de tarifas públicas, combustible y la mayor presión tributaria nos lleva a una inflación desbordante.

La falta de inversión en la economía alarma. El PBI en el año 2018 cayó el 2,5% anual, las inversiones cayeron el 5,8% anual. El consumo privado el 2,4% y el consumo público el 3,3% anual. Lo mejor pasó por las exportaciones que tuvieron un comportamiento neutro, las importaciones cayeron el 5,1%. En conclusión, el país no muestra una mejora en el rubro inversiones, y el consumo lejos de acompañar te hace retroceder. En los 3 años de gobierno el PBI cayó el 1,8% en el año 2016, creció el 2,4% en el año 2017 y cayó 2,5% en el año 2018.

La pregunta obligada es ¿Qué está sucediendo con los actores de la economía? La respuesta es muy simple, los capitales privados entre los años 2015 y 2018 abandonaron el país, los activos de los argentinos en el exterior huyeron por un monto total de U$S 105.488 millones. Es dinero de privados que optó por emigrar de Argentina y radicarse en otros países. El stock total de activos fuera del país suma U$S 377.254 millones y representa el 98% del PBI.

Paralelamente a esta salida de fondos, el gobierno de Mauricio Macri llevó adelante gestiones para volver al mercado internacional de crédito, saldando cuentas viejas, pero también tomando deudas nuevas. La deuda externa argentina, incluyendo sector público y privado creció en U$S 110.509 millones entre el año 2015 y 2018. El stock total de deuda pública y privada asciende a U$S 277.921 millones 72% del PBI.

Podríamos decir que en el gobierno de Mauricio Macri se fueron capitales por U$S 105.488 millones y el endeudamiento creció en U$S 110.509 millones. Una ecuación extremadamente desfavorable para los ciudadanos de este país.

El dinero que se fue de argentina dejó al país con menos inversión, ahorro y empleo. La deuda que tomamos hipoteca a las generaciones actuales y futuras ya que todos tendremos que hacer un gran esfuerzo para honrar la deuda contraída.

Argentina no tiene un problema económico, atraviesa un severo problema de confianza, no hay forma de lograr crecer económicamente si los propios argentinos emigran con su dinero al exterior. Después de 12 años de gobierno Kirchnerista, en donde se terminó la gestión con cepo al dólar y restricciones severas para sacar el dinero del país, la nueva administración otorgó libertades en el movimiento de capitales, que le permitieron salir a todo el que lo deseara. Durante la actual gestión se hizo un exitoso blanqueo de capitales, que permitió que se declarasen activos por U$S 116,8 millones, este dinero lejos de ingresar quedo mayoritariamente fuera del país.

En los 3 años de gobierno de Mauricio Macri, en el primer año tuvo una mala cosecha de trigo y maíz con una buena cosecha de soja. En el segundo año desmejoró en soja, pero tuvo buenas cosechas de trigo y maíz. El tercer año tuvo la peor seca de los últimos 50 años. En todos los casos los precios fueron decrecientes para soja y maíz. En el año 2018 exportamos lo mismo que en el año 2015, las importaciones fueron un 18% inferiores.

Conclusión.

El gobierno de Mauricio Macri no recibió las inversiones necesarias para que la economía crezca, entre 2018 y 2015 el PBI cayó el 2%, y la inversión estuvo ausente. Los capitales privados fugaron más de U$S 100.000 millones, y la deuda creció en más de U$S 100.000 millones para honrar deudas impagas del anterior gobierno, financiar el déficit fiscal e iniciar un plan de obra pública. Todo esto no contagió al sector privado, y el resultado es un país cuyos indicadores macro son similares a los del año 2015.

El Banco Central pudo recuperar reservas reales, pero de ningún modo pudo contener la suba de precios en la economía, que aumentaron no por un mal manejo monetario, el problema es que la lluvia de inversiones nunca llego, y quedaron con paraguas en la mano y tiempo seco.

Sin inversión es imposible tener una inflación baja y un tipo de cambio estable. El gobierno no sólo no logró seducir a los inversores del exterior, los inversores locales sacaron sus dólares de Argentina. Atravesamos una gran crisis de confianza, la proximidad de las elecciones con competidores y planes tan opuestos no hacen más que exacerbar la volatilidad del dólar en el mercado.

El tipo de cambio no debería subir porque estamos frente al ingreso de dólares de la cosecha y la llegada de fondos frescos del FMI, sin embargo, si los argentinos siguen fugando capitales, la suba del dólar está asegurada.