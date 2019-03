Amado Zorzón, precandidato a senador provincial recorre el norte departamental

El actual intendente de la ciudad de Malabrigo y pre candidato a senador provincial por el departamento General Obligado, Amado Zorzón estuvo recorriendo el norte departamental y visitando algunos medios de comunicación, acompañado en este caso por Omar Perotti, quien aspira a ser candidato a ocupar el sillón de la casa gris.

El intendente de Malabrigo, quién ya lleva más de 11 años al frente del municipio sureño dijo que aspira a ser senador porque quiere transformar la realidad del departamento.

Si bien en ningún momento critica la gestión del actual legislador departamental, ni los que lo antecedieron, expresa que el senador tiene que estar en contacto directo con los presidentes de comunas e intendentes de la región para conocer diariamente lo que sucede en su distrito y de esa manera generar gestiones inmediatas donde corresponda para solucionar todos los problemas que puedan surgir a cada comunidad.

“Si bien la senaduría es un cargo legislativo, no significa que vamos a estar todo el día en una oficina, en persona o quienes nos acompañan como equipo, estaremos en permanente comunicación con los intendentes, presidentes comunales, concejales, instituciones intermedias, emprendedores, empresarios, en fin con todos los referentes sociales que ayuden al crecimiento de una región”, acotó el intendente justicialista.

“Sabemos que estamos preparados para llevar adelante una gestión lo suficientemente ordenada en todas las áreas de la sociedad, para eso ya nos estamos reuniendo con referentes regionales en materia de salud pública, seguridad, educación, también conocemos perfectamente, al igual que todos los habitantes de esta provincia, el estado calamitoso de la ruta nacional once que atraviesa de sur a norte, los 190 km que tiene el departamento, y no dejaremos de reclamar por lo menos por la reparación inmediata de ésta vía tan importante; pero además las rutas y caminos transversales están en muy mal estado, producto de la inclemencias climáticas y de la desidia y descuido de Vialidad provincial, no solo hay que pasar una Champions de vez en cuando, sino hay que poner en condiciones los puentes, cambiar alcantarillas y prever para que en el futuro las lluvias de más de cien milímetros no inunden más los pueblos y campos del departamento”, expresó Zorzón.

Zorzón es pre candidato a senador por el justicialismo y tiene muy buen diálogo con todos los presidentes comunales e intendentes de la región, tanto es así que la semana pasada estuvo reunido más de una hora con el intendente de Las Toscas, que también aspira a ser candidato a senador.



La campaña ya se lanzó y está recorriendo los 23 distritos del departamento.