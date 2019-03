Los motivos de la suba del dólar

El dólar subió más por razones externas que internas. El BCRA tiene herramientas para normalizar su precio. La volatilidad podría ser por razones políticas, la mejora en las encuestas de Cristina Fernandez de Kirchner. El dato de empleo no es malo, pero hay una alta insatisfacción por el salario, impuestos y alta informalidad.

¿Porque sube el dólar?

. – Varios motivos:

1) El viernes fue un día complicado a nivel mundial. Europa esta mostrando señales de desaceleración económica, en especial la economía alemana con tasas de interés negativas. Esto generó un vuelo a la calidad, lo que potencio la suba de bonos americanos, y la tasa a 10 años se ubicó en el 2,46% anual, cuando la tasa de corto plazo se ubica en el 2,5% anual. El aplanamiento de tasas fue interpretado como el augurio de una desaceleración económica en Estados Unidos.

2) Estas noticias hicieron migrar fondos de los mercados emergentes, se devaluó la lira turca, el peso mexicano, el real y muchas monedas emergentes, entre ellas el peso argentino que la saco bastante barata.

3) En Brasil termino preso el expresidente Michael Temer, esto que es un avance en materia de trasparencia institucional, no luce promisorio de cara a la votación de la reforma previsional en Brasil, ya que el gobierno necesita de los votos del partido de Temer en congreso.

4) En Argentina las encuestas comienzan a mostrar a un Mauricio Macri que desmejora, y una Cristina Kirchner que sigue alta en las consideraciones de los ciudadanos. Para muchos analistas, el populismo ya tendría un 30% de votos como piso, si la economía se sigue deteriorando, el piso se consolida y podría ir por más.

5) La amenaza de la llegada del populismo se siente en el mercado cambiario. Sin motivos para una suba del tipo de cambio, con negocios de compra venta de dólares que apenas llegan a los U$S 700 millones por día, y reservas por U$S 68.000 millones (que pronto podrían ser U$S 79.000 millones con la llegada del crédito del FMI). Con estos números el tipo de cambio debería estar planchado, sin embargo, todos los días el mercado nos muestra alta volatilidad.

¿Qué es lo que más incide en la volatilidad del dólar?

. – El día viernes recibimos 3 encuestas sobre imagen, intención de votos y escenarios probables de segunda vuelta en la elección presidencial, que enviamos a nuestros suscriptores vip. Nos pareció sumamente extraño que, a 7 meses de las elecciones presidenciales, la mayor discusión de mercado pase por quien gana las elecciones.

¿Hay temores?

. – Desde el exterior hay temores de que Mauricio Macri como candidato no gane las elecciones, por eso hay presiones para que la fórmula presidencial sea encabezada por Maria Eugenia Vidal.

¿Qué dilema?

. – Yo te diría que hoy estamos en un trilema. Porque a esta altura de los acontecimientos Cambiemos, Unidad Ciudadana y Alternativa Federal están casi con un tercio cada uno. Faltando 7 meses para las elecciones, y con una economía que no muestra un cambio radical en el escenario, parecería que las elecciones están para cualquiera.

Dicen que Cristina no será candidata

. – Hasta el 22 de junio nadie sabe nada. Desde mi punto de vista, si Cristina tiene más de 30% de intención de votos es difícil que se baje de su candidatura. Pero nadie sabe nada, la estrategia la sabe solo ella.

Roberto Lavagna ¿será candidato?

. – Quiere ser candidato sin internas, como Mauricio y Cristina. Pero si Sergio Masa el 22 de junio tiene entre 15% y 18% de intención de votos no se baja ni loco. Por otro lado, la mayoría del peronismo quiere internas.

Mauricio ¿será candidato?

. – Si sigue incrementando la imagen negativa y baja la intención de votos, Marcos Peña tendrá que pensar en ponerse una agencia de marketing privada, porque será difícil sostenerlo al presidente como candidato si cae en las encuestas. Si la candidata es Vidal, chau Marquitos del poder.

Nada está definido

. – No está nada definido, y por ende la temperatura electoral comienza a tomarse con el precio del dólar.

¿Vamos a la economía?

. – Correcto, comencemos por el PBI

Son datos tremendos.

. – Esto habla a las claras de que tenemos que trabajar en las reformas estructurales, para sacar al país del estancamiento.

Las reformas son:

Laboral

Previsional

Tributaria

Incentivo a nuevas inversiones

Congelar gasto público.

Los datos de desempleo fueron muy malos.

. – Vamos a realizar algunas aclaraciones, el tema es altamente sensible, para tratarlo haremos algunas aclaraciones.

1) No hay datos de empleo del año 2015 ya que el Indec no tenía estadísticas.

2) Para comparar el cuarto trimestre del año 2018 tomamos el cuarto trimestre del año 2016. Lo hacemos sobre valores absolutos y no relativos.

3) El relevamiento se realiza sobre 31 aglomerados urbanos.

La población relevada creció en 569.000 personas, y la PEA (Población económicamente activa que es la población entre 15 y 65 años que trabaja o busca trabajo) aumento en 582.000 personas.

La cantidad de personas ocupadas creció en 340.000 personas, mientras que los desocupados crecieron en 248.000 personas. Esto implica que el mercado de trabajo absorbió más personas que las que rechazo en el período bajo análisis.

Si sumamos el total de desocupados, los ocupados demandantes de empleo y los sub ocupados que desean trabajar, el total de personas que presionan para conseguir un trabajo nuevo, de más horas o mejor calidad es el equivalente a 4.557.000 personas que es el equivalente al 35,1% del total de la PEA.

No se observa un gran problema de empleo, sin embargo, daría la impresión que el 35,1% de las personas que trabajan o buscan trabajo, ya sea porque no tienen o porque desean mejorar su condición laboral están altamente insatisfechos.

Del total de personas empleadas el 75% es asalariado y un 25% es no asalariado, es un cuentapropista que muchas veces gana menos que un asalariado en blanco.

El total de asalariados sin descuento jubilatorio es del 35,3%, aquí también hay una alta insatisfacción porque es un trabajar sin ningún tipo de protección, sin beneficios sociales y cobertura médica.

En resumen, la precariedad del mercado laboral es muy alta, en buena medida por los altos impuestos que se pagan, la alta informalidad económica, y los salarios bajos de muchos sectores de la economía.

Para comparar los números del Indec con los del ministerio de trabajo, a diciembre de 2018 y comparado a diciembre de 2015 mostramos este resumen:

Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2015 el PBI cayó el 2%, la cantidad de empleados como se observa en el cuadro se mantuvo casi sin cambios.

En el año 2011 los empleados públicos eran 2,5 millones, y aumentaron el 25% bajo el segundo mandato de Cristina Fernandez de Kirchner. Podemos decir que se rompió la inercia de disfrazar el desempleo con empleo público y eso no es poco para los tiempos que corren.

No podemos negar que hay una pérdida de poder adquisitivo de los salarios, que sería necesario que más personas trabajen y que mejoren su remuneración, pero no hay un proceso de destrucción de empleo. Si podemos decir que no hay crecimiento económico por falta de inversión, y esto afecta al mercado del trabajo.

¿Podemos terminar con el tema dólar?

. – Como no, la cantidad de negocios no es relevante y el gobierno cuenta con demasiadas herramientas para controlarlo. La tasa de plazo fijo para bancos privados se ubica en 43,25% anual para colocaciones superiores al millón de pesos, y la tasa trepa al 45,75% anual para colocaciones superiores a los 20 millones. Con este nivel de tasas el dólar perderá volatilidad. El dólar futuro Rofex al mes de junio se ubica en $ 47,15 y devenga una tasa del 46% anual, al mes de diciembre esta en $ 56,60 y devenga una tasa del 45,3% anual.

Los futuros devengan una tasa similar al plazo fijo

. – Correcto, las tasas están arbitradas y en niveles muy elevados, no creo que pase mucho tiempo hasta que la venta de dólares precipite una caída en el precio del billete, salvo que estemos en un escenario de corrida ante la posibilidad de que gane el populismo en las elecciones presidenciales de octubre.

¿Qué pasa con los depósitos?

. – Los depósitos en $ se ubican en niveles similares a los del mes pasado, mientras que los depósitos en U$S muestran una suba importante en caja de ahorro, esto tendría que ver con un crédito que recibió el Tesoro, que está depositado en la banca oficial y que está disponible para pasar de dólares a pesos.

¿Se puede saber la suma del crédito?

. – Son unos U$S 2.000 millones, con esto debería alcanzar y sobrar para aplacar al mercado cambiario.

¿Créditos al sector privado?

. – Las financiaciones siguen congeladas, sin movimientos en el horizonte.

¿Qué pasa con las leliq?

. – La tasa subió al 66,65% anual. El stock de leliq se ubica en $ 994.725 millones, representa el 34,7% de las reservas, por el momento este stock de deuda, exclusivamente en manos de los bancos no preocupa. La tasa que se paga si preocupa porque estamos incubando un problema a futuro, pero que no emergería en el año 2019.

Conclusión

. – La caída del PBI en el año 2018 fue del 2,5% anual, desde 2015 el PBI cayó el 2%. Los números de empleo no son los deseados, pero no hay destrucción de empleo y se cortó la inercia que traíamos de incrementar el empleo público. El dólar debería calmarse en la semana que se inicia, el BCRA tiene herramientas para actuar y doblegar la embestida del mercado. Se sigue hablando de cambios en la cúpula del Banco Central, eso no le hace bien al mercado, y le da volatilidad al tipo de cambio.

Acciones y bonos

. – Los bonos están a precios increíblemente bajos, pero si las encuestas dan una mejora al populismo, el precio de los bonos y acciones seguirán en los niveles actuales. Hay que dejar transcurrir el tiempo, lanzar a abril las acciones, y comprar lentamente bonos.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.