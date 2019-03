Los dos policías acusados de exacciones ilegales, tendrán libertad con restricciones

La audiencia imputativa y de medidas cautelares a los suboficiales de la policía Vial; Carlos Alberto Aguirre de 25 años y Martín Juan Vallejo de 22 años, se llevó a cabo el martes 19 de marzo a partir de las 11,30 horas en la sala de gestión judicial de Las Toscas, a cargo del fiscal, doctor Carlos Norberto Ríos y la jueza Claudia Graciela Bressan, los imputados fueron asistidos legalmente por el abogado defensor Marcelo Venetucci, penalista de Reconquista.

Después de la acusación del fiscal, donde acusa a los imputados de los hechos acontecidos el sábado 16 de marzo alrededor de las 10;00 horas en la ruta nacional once, altura ex peaje de Florencia donde está constituido un puesto de la policía Vial y donde se habría producido el ilícito denunciado por Josué Abel Fernández, con domicilio en Resistencia, provincia del Chaco y su acompañante y cuñado a la vez, Juan Carlos Valenzuela, de Florencia que se dirigían en moto de norte a sur, fueron interceptados por el policía vallejo, quién comprobó que no tenían la documentación correspondiente en regla del moto vehículo y le pidió a Fernández que le acompañe a la oficina donde le dijo, Si te secuestro la moto tenés que gastar 30.000 pesos para comprar otra, así que arreglamos por 2.500 y se van, aquí no pasó nada; él le dijo que todo lo que tenía era 500 pesos, pero iba a ver si su cuñado tenía algo más, así que juntaron 2.000 pesos, lo entregaron y siguieron viaje.

Fueron directamente a la comisaría de Florencia donde hicieron la denuncia, desde allí comunicaron al fiscal de turno, doctor Ríos, este informó a la PDI de Las Toscas que investigue y mientras tanto la aprehensión de los cuatro integrantes de la policía vial presentes en el puesto, hasta que recogieron todos los datos y dejaron detenidos solamente a los dos involucrados en el hecho.

Luego habló el defensor, quién pidió se declare ilegal la detención y se libere automáticamente a los detenidos; la jueza Claudia Bressan después de escuchar a las partes, declaró legal la detención y resolvió dejar en libertad a los imputados con una serie de restricciones; No pueden consumir bebidas alcohólicas ni estupefacientes, No pueden cambiar de domicilios, no pueden salir del ámbito de la provincia de Santa Fe, No pueden acercarse a las Víctimas, No pueden ingresar a Florencia; tienen que abonar una fianza de 50.000 pesos cada uno antes de retomar la libertad; mientras tanto continúa el proceso por cohecho; Exacciones ilegales.

