La provincia presentó los resultados de sus experiencias con el uso de biodiesel

La secretaria de Estado de la Energía, Verónica Geese, presentó este miércoles los resultados de la experiencia de validación del uso de biodiesel (B25 y B100) en el transporte público de Rosario. El objetivo de la actividad fue dar a conocer que a siete meses de iniciadas las pruebas, los resultados son muy positivos.

La charla fue coordinada por el subsecretario de Energías Renovables, Roberto Bisso, y tuvo lugar en la sala de prensa del predio de ExpoAgro en la localidad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Participaron además, Alberto Garibaldi de la consultora ALG; y Guillermo Hughes y Marcelo Lommo, de Scania Argentina.

Geese agradeció la predisposición de la empresa Movi de Rosario “que puso a disposición sus vehículos para sumarse a esta experiencia con B100”.

“El primer desafío que tuvimos con esta prueba fue derribar los mitos que hay en torno al uso del biodiesel por haberse utilizado en algún momento uno de mala calidad. Por eso nos propusimos utilizar biodiesel de buena calidad y tener el respaldo de todos los protocolos que se utilizaron en la prueba. Las cosas se demuestran con pruebas como estas, en más de 350 unidades”, afirmó.

La secretaria de Estado aseguró que “tenemos un combustible que se genera a través del agro, que da fuentes de trabajo en el interior y colabora con las economías regionales, esta es una realidad. Sabemos que nuestras economías en el interior se mueven a través del campo y que el campo también está relacionado a este proceso porque es el inicio de la cadena de valor del biodiesel santafesino”.

“Esa relación y ese beneficio que mutuamente nos otorgamos en la economía, en el biodiesel es aún más circular y profundo porque tiene que ver con las cuestiones ambientales”, agregó.

Geese recordó que “junto a otras provincias y con las cámaras de biocombustibles formamos la Liga Bioenergética y estamos demostrando los beneficios de biodiesel y del etanol en la economía, el ambiente y la salud pública”.

“Nos interesa que la gente conozca esto porque en Argentina es algo que se valora muy poco. Por eso estamos trabajando en un proyecto de ley para extender la vigencia del biodiesel actual y ampliar el corte que hoy está determinado por una ley que vence dentro de dos años”, mencionó.

Además, informó que “de los biocombustibles dependen más de 350 mil puestos de trabajo sin contar el impacto que tiene sobre los precios de la cadena de cada uno de los productos del agro”.

Por último remarcó que “Argentina puede contar con su propio combustible y controlar los precios, la oferta y la demanda. Es un activo estratégico y tiene que ser una política de Estado entre los argentinos. No estamos yendo en contra de nadie, vamos a favor de todos”.

UN DESAFÍO

Bisso, por su parte, dijo que “nuestra motivación es hacer un aporte y compartir nuestra experiencia con el uso del biodiesel y de los desafíos que tenemos desde tres puntos de vista o impactos: económico, social y ambiental. Nos pareció muy importante conformar esta mesa aquí en ExpoAgro con dos experiencias muy interesantes, la de la consultora ALG y Scania, para poner en discusión este tema tan importante para la producción de nuestra región”.

Garibaldi, responsable del diseño de la Experiencia Biobus, afirmó que “la experiencia que realizamos con B25 (combustible con el 25% de biodiesel y 75% de gasoil) es como haber dado la vuelta al mundo 14 veces. Todas las unidades de la empresa Movi en Rosario recorrieron 6,5 millones de kilómetros. Cuando uno lo cuantifica es sorprendente”.

En cuanto a las pruebas realizadas en vehículos con B100 (100% biodiesel), Garibaldi explicó que “cuando los ingenieros establecemos métodos de control usamos un sistema que se llama de discrepancia, quiere decir que cuando algo no funciona, eso desencadena una investigación que termina cuando sabemos el origen, la causa y cómo se soluciona. Entonces, la cantidad de discrepancias que esperábamos al principio que iba a ser razonable encontrar en esta experiencia, no fue así”.

Aclaró igualmente que “hubo problemas fundamentalmente con el almacenamiento del biocombustible y con el residuo viejo que quedaba en los tanques, pero una vez que las unidades se lavaron con el propio biodiesel, se acabaron los problemas”.

“La Experiencia B100 la comenzamos hace seis meses con dos unidades, después nos fuimos a 14. La idea es llegar al 100% de los coches. Además, exportamos biodiesel que cumple con normas internacionales”, afirmó.

“La primera experiencia fue exitosa y me alegro por los funcionarios que hicieron esta apuesta contra viento y marea. Ponerse de punta con las petroleras y usar otro combustible no es para nada sencillo. Ellos no tuvieron miedo, avanzaron y ahora el éxito los esta premiando”.

Garibaldi aclaró que todo los expuesto en la charla está documentado y que además se realizaron previamente ensayos en bancos de prueba evaluando distintos biocombustibles en laboratorio.

El dato más relevante para destacar en cuanto a las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) es que en un mes cada colectivo emitió 8,5 toneladas menos que un coche que consume gasoil. “El beneficio ambiental es increíble, la condición de combustión que presenta el biodiesel es muy buena y hasta inclusive en mediciones de humo pensamos que estaba mal el aparato porque conseguimos valores 10 veces menores a los del gasoil”, explicó.

LA EXPERIENCIA SCANIA ARGENTINA

A su turno, los ingenieros Guillermo Hughes y Marcelo Lommo, de Scania Argentina, expusieron las cuestiones mecánicas y técnicas con las que se fueron encontrando en sus motores al utilizar distintos tipos de biocombustibles. Además, compartieron detalles de los resultados obtenidos en el exterior con el uso de bioetanol, biediesel y también biogás.

Lommo, responsable de asistencia técnica de Scania Argentina, detalló que “nosotros hicimos una experiencia de un año con motores Euro5 en la ciudad de Buenos Aires, en una empresa recolectora de residuos. Arrancamos con un motor nuevo con un promedio de 16 km/h y utilizamos períodos de mantenimiento de 250 horas, con muy buenos resultados”.

“En cuanto a los restos de combustión en cámara, picos inyectores y tobera fueron exactamente los mismos que cualquier combustible de alta calidad. En el caso del B100 no hay residuos prácticamente y en especial, al no tener azufre, no hay ninguna corrosión de tipo ácida adentro del lubricante”, detalló, por lo que concluyó en que “los resultados obtenidos durante un año en la prueba son muy buenos”.

