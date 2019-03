Salvador Distefano: “El abuso de la leliq, problemas con el dólar”

Por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.

El Banco Central abuso con la colocación de leliq, absorbió un 10% de la base monetaria, tasa al 58% anual y venta de dólar en el futuro. Brasil desenamora, real a 3,90 por dólar. Mercados internacionales con alta volatilidad. Tranquilidad política. Nadie es Churchill

¿Al final controlaron al dólar?

. – Correcto, a un costo muy alto, las leliq están en el 58% anual, y el stock de leliq se ubica en $ 971.586 millones. Este stock es más elevado que toda la circulación monetaria que asciende a $ 815.760 millones.

Una absorción monetaria terrible.

. – En 3 días el Banco central absorbió vía leliq un 10% de la base monetaria.

¿Eso qué significa?

. – Varías cosas, a saber:

La corrida existió, tal como sucedió en agosto pasado, hablo el presidente y comenzó la suba del dólar. Los mercados actuaron de inmediato y creían que el dólar trepaba al techo de la banda.

Las circunstancias eran diferentes, en esta oportunidad la volatilidad del tipo de cambio tenia causas externas, y no internas. En agosto de 2018 no estaban los U$S 57.000 millones del FMI.

La corrida obligo a una sobrerreacción del Banco Central para detener la compra de dólares.

Sin poder de fuego político, el gobierno tuvo que absorber pesos por el 10% de la base monetaria, y vender dólares en el mercado futuro.

Es como tirarle con un cañón a una hormiga

. – Sí pero el que se quema con leche ve una vaca y llora. En este caso, la gente corrió hacia el dólar, y el Banco Central quiso cortar de cuajo la corrida. Hay que tener en cuenta que el Banco Central no puede vender dólares.

¿Cómo quedo el mercado?

. – Muy mal, subió el riesgo país a niveles preocupantes, la bolsa ajusto a la baja y solo el mercado de pesos quedo en niveles similares a las pre crisis.

Como amanece el mundo

. – Muy complicado, cayo el segundo avión de Boeing, esto llena de preocupación a la bolsa americana, seguramente los mercados por efecto arbitraje abrirán a la baja. En el día de ayer el presidente de la Reserva Federal llevo tranquilidad a los mercados, cree que la economía puede crecer.

Hay preocupación por la economía americana.

. – Esta con el déficit de balanza comercial más alto de la historia, por otro lado, alcanzo déficit fiscal record. Recordemos que Donald Trump venía a poner orden en las cuentas externas, renegociaría con México, China y el resto del mundo un cambio en los patrones comerciales para no incrementar el déficit, el resultado fue totalmente adverso. No solo que tiene déficit comercial record, tiene déficit fiscal record porque tiene que dar subsidios por los productos que no puede exportar como es el caso de la soja.

Después nos dicen a nosotros que tenemos que tener déficit cero.

. – Bueno, Estados Unidos se financia emitiendo dólares, y nosotros lo compramos y lo guardamos para hacerles el favor de no tener una alta inflación.

¿Algo que preocupa en Estados Unidos?

. – El último informe de empleo no fue bueno, no sabemos si es por la ola de frío o algún problema estructural está incubando dicha economía. Lo cierto es que Europa no crece y china está en problemas.

¿Brasil?

. – Termino la luna de miel de Bolsonaro con el mercado. El real podría superar el nivel de 3,90 pronto. La reforma jubilatoria se dilató, no hay señales claras, y políticamente no pasa por el mejor momento, en donde los hijos del presidente mandan, y las causas pro corrupción emergen.

¿Qué pasa con las materias primas?

. – Ninguna crece, en especial las materias primas agrícolas que en todos los casos tienen una alta relación stock consumo. Salvo el maíz que hemos visto una disminución, el resto sigue teniendo altos stocks, lo que no nos indica posible suba de cotizaciones en el horizonte.

¿Argentina?

. – En argentina los precios están muy bajos, tenemos por delante una linda cosecha, que todavía hay que levantar, tendríamos cantidad, pero nos falta precio.

¿Las retenciones?

. – Lindo punto, deberían levantarse en el año 2020. El gobierno debería eliminar la retención de $ 4 o $ 3 por dólar según corresponda en el año 2020. Se viene la campaña electoral y el campo debería firmar un acuerdo con todas las fuerzas políticas para que se expidan sobre este tema.

Que te va a decir un político, “las vamos a eliminar”

. – Correcto, si hay un acuerdo firmado no sería tan sencillo volver atrás con la decisión. Me parece que el campo debería bregar por una política de Estado más clara para el sector.

Cristina ¿te la firmaría?

. – Hay que pedirles a todos los candidatos que se expidan al respecto. Creo que hasta Cristina firmaría el acuerdo, todos quieren sumar votos. Fíjate lo que sucedió en Neuquén, todos creían que ganaban los K, y sin embargo nada cambio en Neuquén gano el mismo de siempre. Esto habla a las claras de que hay un relato periodístico que no coincide con la realidad.

¿Qué tendencia ves en el periodismo?

. – Creo que en las últimas semanas los que decían que Macri era Churchill hoy lo critican como si fuera Fernando De la Rua, y ahora parece que Churchill es Roberto Lavagna. Parecería que los grandes medios periodísticos han cambiado de favorito. Hasta subieron en el rating luego del cambio.

¿Vos qué opinas?

. – Nadie es Churchill en este país. Todos son mediocres. Roberto Lavagna es famoso por poner el control de precios en los años 1974 y 1985, subir las retenciones en el año 2002, y renegociar mal la deuda en el año 2005 otorgando un cupón PBI que terminaría siendo muy oneroso para el Estado. Eso sí, con una devaluación tremenda detrás suyo consiguió superávit comercial y fiscal, este último sin pagar intereses de la deuda ya que estábamos en cesación de pagos.

Entonces

. – Roberto Lavagna es una figura central en esta coyuntura por la falta de referentes y nadie recuerda su pasado. En una economía más normal ya estaría jubilado.

A pesar de que puede hacerlo no se jubiló.

. – Habla bien de él como ciudadano.

¿Cómo ves la semana?

. – Con la absorción de pesos que hizo el Banco Central, la tasa en el 58% anual y el ingreso de dólares de la cosecha, no veo posibilidades de un dólar saltarín. Mi impresión es que vamos a un escenario de dólar más calmo, probablemente la tasa este un poco más alta, pero no mucho. Las acciones seguirán en un proceso de toma de ganancias, y el riesgo país se ira tranquilizando. Este pronóstico se puede cumplir si Brasil se estabiliza, mira el real, si pasa de 3,90 estamos en problemas nosotros también.