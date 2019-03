UR-IX: Nuevos Jefes y Sub Jefes de dependencias policiales

Este 08 de marzo, en horas de la mañana, el Jefe de esta Unidad Regional Novena, Director General Juan Luis Gonzalez, en una sencilla ceremonia, puso en funciones a los nuevos JEFES y SUB JEFES de dependencias que a

continuación se detallan:

COMISARIA PRIMERA:

JEFE: COMISARIO HUGO MONTENEGRO

SUBJEFE: SUBCOMISARIO ERNESTO FLAMA

COMISARIA SEGUNDA:

SUB JEFE: SUBCOMISARIO MAURICIO ROMERO

COMISARIA TERCERA:

SUB JEFE: SUBCOMISARIO GABRIEL CAPOULAT

COMANDO RADIOELECTRICO:

JEFE: COMISARIO ANALIA OCAMPO

SUB JEFE: SUB COMISARIO ROBERTO VERA

DESTACAMENTO DE BARRIO AMERICA:

JEFE: OFICIAL DE POLICIA FERNANDO ORTIZ.

Estuvieron presentes: El Diputado Provincial Sr. Héctor Gregoret, Diputada Provincial Sra. Estela Yacuzzi, el Intendente de la ciudad de Avellaneda C.P.N Dionisio Scarpin, el Sr. Secretario de Gobierno de Reconquista, Licenciado Guillermo Romero Mansur, el Secretario de Gobierno de la ciudad de Avellaneda CPN Gonzalo Braidot, el Concejal HCM de Reconquista, Profesor Sergio Gallo, Fiscal Regional Dr. Ruben Martinez, Sub Jefe Unidad Regional Novena Sub Director Oscar Aguirre, el jefe de Agrupaciones de Orden Público Sub Director José Senn, Representantes de la Plana Mayor de la Unidad Regional, demás personal policial, Pte. de cooperadora Policial Schpeir Damian. En representación del Jefe de la III Brigada Aérea, el Sr. Comodoro Marcelo Sanchez, el Jefe De Investigaciones Gendarmería Nacional Comandante Abel Guller, el Presidente del Circulo Sub Oficiales Fuerza Aérea Argentina Sr. Walter Benart. El sacerdote Rogelio Bosch quien bendijo en especial a los nuevos jefes y sub jefes, y al personal femenino en su día.



Al final de la misma se realizó un agasajo al personal policial femenino, a quienes se les obsequio un presente floral, compartiendo un ágape. Recibiendo mención especial la nueva Jefa de Comando Radioeléctrico Comisario Analia Ocampo, por su labor como mujer policía, en este DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, de parte de la Diputada Estela Yacuzzi.

