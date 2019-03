Salvador Distefano: “El que se quema con leche, ve un dólar y corre”

La suba del dólar despertó los miedos del año 2018 en donde la cotización se duplicÓ. No estamos ante igual escenario, el tipo de cambio subió por razones externas. La tasa en $ muy tranquila, hay que cerrar negocios en bonos, vender dólar a futuro y tranquilizarse. Estamos en un escenario de toma de ganancias muy saludable.

Se disparó el dólar

. – En el último minuto de juego, como el gol de River por la libertadora, se marcó en $ 42,50. Es como raro que te marquen el precio en los últimos minutos de la rueda. Esto nos lleva a dos supuestos, el primero es que el gobierno dejó marcar ese precio, porque hoy lo baja desde las alturas. El segundo, se lo marcaron para generarle un escenario de inquietud e incertidumbre.

En cualquier caso, hoy debería trabajar para bajarlo

. – Bueno, allí deberíamos conversar un poco. La suba del dólar no está mal, si tenes presente la inflación que corrió desde el 28 de septiembre cuando el mayorista toco $ 41,00 y la actualidad. En el último trimestre del año 2018 la inflación fue del 11,2%, y en el primer trimestre de este año rondaríamos el 10% anual. Un dólar a $ 42,50 no nos debería parecer una locura.

En la región las monedas se devaluaron

. – Sí, tanto el real como el peso mexicano, se devaluaron, pero no en la magnitud del peso argentino.

Estamos destrozados

. – No creas, lo que sucede es que en esos países la inflación es del 3% anual, y en Argentina es del 3% mensual, por ende, es lógico que la devaluación de nuestra moneda sea más importante.

Porque hay una salida tipo manada de América Latina

. – Lo anticipamos en el informe del miércoles, el MSCI cambio la ponderación del índice emergente, y elevo del 5% al 20% a China en detrimento de América Latina, esto generó una salida tipo manada de inversores de la región.

¿Cómo impacto esto en Argentina?

. – En primer lugar, el riesgo país paso de 699 a 783 puntos en menos de una semana. Los bonos más afectados fueron el DICA y el Bonar 2024 que con su caída pasaron a mostrar rendimientos del 14,0% anual en dólares. la cotización del peso argentino paso de $ 39,00 a $ 42,50 en el segmento mayorista en apenas una semana. En el caso de las acciones, el impacto estuvo dado por las acciones que cotizan en el exterior, la baja del índice merval fue de los 36.000 a los 33.000 puntos.

Entonces la tasa voló

. – No te creas, te diría que hay dos formas de analizar el mercado, lo que sucedió con los activos ligados a los inversores extranjeros, y los activos locales.

¿Qué pasó con los activos locales?

. – Lo primero es analizar la tasa de política monetaria que se fija a través de la cotización de las leliq. Pasó de cotizar en torno del 50% al 51.9% anual, absorbió más $ del mercado y seco la plaza. La tasa de caución bursátil se ubicó en el 38,2% anual, la tasa de cambio de cheques en torno del 35% anual, la tasa de plazo fijo no se movió de su rango entre 36% y 38% anual, según plazo y montos. Los bonos en $ rinden una tasa del 50% anual, y los ajustados por inflación el 9,4% anual. Esto implica que la tasa en $ no sufrió una suba de significación.

¿Entonces la baja se limitó a los activos en manos de extranjeros?

. – Correcto, mientras la volatilidad internacional perdure, el flujo de fondos mata todo tipo de fundamentos. Cuando la volatilidad internacional disminuya habría una recomposición de precios. Hoy la casa está muy desordenada. Para los inversores que invierten en $ no pasó nada, para los que se rigen por inversiones en bonos, acciones y aman el dólar volvió la preocupación.

No habría comenzado un proceso dolarizado

. – Los inversores se están dolarizando, lo vemos en la relación entre plazo fijo en $ y dólares. En el último año los plazos fijos en $ aumentaron el 43,6%, y las tasas que pagaron los bancos se ubican en torno del 35% anual. Los plazos fijos en dólares aumentaron en igual plazo el 30%, y la tasa que pagan no llegan al 2% anual. Los inversores se están dolarizando a un buen ritmo, pero no creo que esta semana haya afectado la gran compra de dólares, lo atribuimos a factores externos.

Hay una gran cantidad de periodistas que atribuyen este momento a la crisis política

. – Se habla mucho de política, pero aún falta mucho para que se tomen decisiones. La lista de candidatos a presidente cierra el 22 de junio, y me parece que tanto Mauricio como Cristina están evaluando si compiten o no compiten. Las encuestas mandan, y la posibilidad cambios en el escenario es posible.

¿Podría continuar la corrida cambiaria?

. – Será difícil, el Banco Central seguirá subiendo la tasa y sacando pesos del mercado en la medida que el dólar no ceda en su escalada alcista, esto secará la plaza y en algún momento retrocederá.

El Banco Central vendería dólares

. – Solo puede vender si el dólar llega al techo de la banda de la zona de no intervención, eso implicaría que tenga que llegar a $ 50,00. En primer lugar, no veo el dólar llegando a $ 50,00, por ende no creo que el gobierno tenga que vender.

¿Hay reservas?

. – Las reservas se ubican en U$S 68.345 millones, y deben ingresar U$S 10.800 millones del FMI, esto implicaría que pronto se ubicarían en torno de los U$S 79.000 millones. No veo que el dólar se tenga que desbocar con tamaña cantidad de reservas.

Los inversores pueden estar comprando en el mercado de futuro

. – De ninguna manera, el interés abierto que refleja la cantidad de contratos realizados nos indica que hay negocios reales por un total de U$S 2.854 millones, es una suma muy baja ya que durante todo febrero la cantidad de contratos supero los U$S 3.000 millones. Es más, durante el mes de marzo la serie que más aumenta la cantidad de contratos abiertos fue mayo, y cayó en U$S 200 millones la posición marzo que es la más corta.

No ves una continuación de la corrida

. – Si no hay un evento internacional que nos complique, me parece que no deberíamos seguir en pánico. Creo que los medios de comunicación lucran con estas noticias, y potencian la incertidumbre. No hay más incertidumbre que la que teníamos en la última semana de febrero.

¿Algo para aprovechar?

. – Muy concreto, la soja con venta al mes de noviembre vale U$S 249,7 y el dólar a noviembre vale $ 55,45, esto implica que podés vender la soja en los mercados de futuro a un precio de $ 13.840 cuando hoy vale $ 9.700, con una diferencia del 42,7% en apenas 8 meses, eso es mucho más elevado que una tasa de plazo fijo que aun año te paga el 38% anual.

Necesito el dinero hoy

. – Podes hacer un cheque por $ 13.840 y lo cambiás en un banco a una tasa del 29% anual, por 8 meses te pueden descontar el 20%, eso implicaría que te armarías un precio de $ 11.000, cuando hoy la soja vale $ 9.700, le ganas un 13,4% adicional, o $ 1.300 por tonelada que no es poco.

Para eso tengo que operar en el futuro Rofex

. – Tenes que dejar garantías para vender la soja y el dólar futuro, si los precios bajan hay que reponer garantías, si suben no pasa nada.

Para inversores

. – Me parece que las acciones tienen algún escalón adicional para bajar, pero si no queres vender yo vendería en el mercado de futuro en las bases más altas. En lo que respecta a bonos me compraría el Bonar 2024 y el DICA, son los títulos más negociados y rinden el 14% anual, es una tasa extraordinaria en dólares, y no vemos que la argentina entre en cesación de pagos.

Me dejaste más tranquilo

. – Buen fin de semana, hay que escuchar menos y actuar más, se viene un cosechón impresionante y nos saldrán dólares por las orejas, no vemos que se desmadre el tipo de cambio por ahora.