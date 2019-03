A 21 años del femicidio de Carmen Encina

El 7 de marzo de 1998, Villa Ocampo se conmocionaba ante el cruento asesinato de Carmen Mabel Encina, después de un par de días de desesperación, al no saber qué había pasado con ella luego haber ido a bailar a la pista “El Gauchito Gil”. El río no quiso ser cómplice de semejante atrocidad e hizo aparecer sus partes. Su cuerpo en pedazos, como cosas, borraron su humanidad. Una familia destruida, sin consuelo, comentarios, dudas, especulaciones. Y un grupo de mujeres valientes, sensibles, sintiendo su dolor, padeciendo su pérdida, alzando su grito de Justicia, ante un poder judicial lejano, sordo, inmutable que dejó sueltos a sus asesinos, quedando impune su muerte.

En ese momento, no se hablaba de femicidio. Hoy podemos decir que el de Carmen, ha sido un emblemático caso de femicidio en Villa Ocampo. No sabíamos qué quería decir sororidad, pero existieron mujeres hermanadas, firmes, acompañándose de manera incansable en el reclamo de Justicia.

Carmen, hoy tendrías 40 años. Te imaginamos como si fueras una de nosotras. Pensamos si participarías de nuestros talleres o nuestras marchas. Si reclamarías por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Si exigirías se declare la emergencia por la violencia de género. No tenemos estas respuestas. Tus sueños, sus deseos de joven mujer han quedado truncos. Han sido arrancados por machos violentos que se creen dueños y señores para disponer de nuestros cuerpos y desecharlos como cosas cuando ya nos les sirven.

A 21 años de tu muerte, no olvidamos. No perdonamos. No nos quedaremos calladas. Para honrar tu memoria. Para que no haya sido en vano tu muerte. Por cada mujer que fue asesinada en lo que va del 2019. El Patriarcado mata. Por eso, estamos hoy, unidas, decididas a tumbarlo. Proponemos construir un mundo de igualdad, de respeto, de dignidad, de humanidad, donde no haya lugar para los machos violentos que te arrancaron tan injustamente la vida.

Por Carmen, por todas las mujeres víctimas de femicidio, ¡seguiremos luchando!

Por Mujeres en Movimiento – Villa Ocampo