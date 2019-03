7 de marzo: Día de la Visibilidad Lésbica

Desde el 2010 todos los 7 de marzo se celebra el día de la Visibilidad lésbica, en conmemoración del crimen de odio que mató a Natalia “La Pepa” Gaitán.

Pepa Gaitán fue víctima del patriarcado. La asesinó una escopeta cargada de lesbofobia y llena de odio. Porque Pepa se encargó de no ser invisible, no se escondió en ningún closet que le decía cómo debía ser. Fue una lesbiana orgullosa de serlo que vivió como sintió y le hizo frente a las miradas ajenas que no la comprendían. Se bancó las voces de los machos violentos. Y ese orgullo molestaba, su masculinidad no hegemónica hacía estallar las mentes heteronormativas de una sociedad perversa.

La Pepa vivía en la periferìa de la ciudad de Córdoba, en el barrio Parque Liceo, junto con su novia Dayana Sánchez. Tenía 27 años y una familia que nunca la dejó de lado, que la amó y la apoyó siempre. Pero no todos tenían ese amor y esa comprensión.

La mano que disparó aquella escopeta la tarde del 7 de marzo del 2010 fue la de Daniel Torres, el padrastro de Dayana. No hubo una pelea, no hubo ni una discusión, hubo un escopetazo directo a matar. Porque Torres no soportaba la relación entre ellas, no toleraba cómo era Pepa, lesbiana y orgullosa. Y así, sin más, la asesinó, como si su odio lo justificara, como si su machismo lo avalara.

Torres fue condenado a 14 años de prisión y los fundamentos de la sentencia hacen referencia a la discriminación por orientación sexual. Pero sin antes pasear los argumentos entre prejuicios y discriminaciones. La defensa de Torres intentó encasillar a Gaitán como agresiva, perversa. La prensa tardó en comunicarlo como un crimen de odio, tratándolo como un homicidio más, argumentando una pelea que nunca existió.

El caso de Pepa conmovió a quienes no miran hacia un costado sino que luchan para ver y hacerse ver. Así, la iniciativa del Día de la Visibilidad Lésbica fue presentada por la diputada María Rachid e impulsada por el espacio de articulación de mujeres lesbianas y bisexuales La Fulana, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) y la Federación Argentina LGBT. De ahí en más, y para siempre, el 7 de marzo es el día legal para celebrar la visibilidad lésbica, porque no hay nada que ocultar y mucho para mostrar, porque siempre vamos a recordar a Pepa.

Fuente: palabras de Rocio Varela

Yo, torta.

Nací y me crié en un pueblo del norte santafesino, donde el patriarcado, como en el mundo existe y pisa más fuerte. LA hegemonía de los cuerpos, de los géneros, el miedo y burla a lo diferente, a lo especial, al vivir sin represión, molesta. La docrtina de la heteronorma como la disciplina católica es un poder muy grande. La culpa y la familia, dos fuerzas que se unen.

Muchos años me llevó darme cuenta que en el closet no era yo misma, había compromisos, muecas fingidas, ropas que odiaba, mentiras que detestaba. No era mi deseo y aquello me aplastaba.

Pero hoy festejo esta fecha. Porque el lesbo-odio nos sigue atormentando, como a toda la comunidad disidente a lo hegemónico, las cuerpas gordas, las cuerpas trans, los varones trans, les no binariee, bisexuales, personaes con diversidad funcional, mental.

Y usando un poco las palabras de Preciado que en un momento de la historia les gays, les mujeres, les “enfermxs mentales”, les leprosos, todo este grupo de personas tanto para el monopolio del poder, el capitalismo, el Estado, la Iglesia y la heteronorma triunfante en nuestra cultura, eramos LOS ENFERMOS. Entonces aquí repito, grito a viva voz, orgullosa de ser lesbiana, de vivir mi identidad y de escribir estas palabras a toda esa gente que odia: ¡AQUÍ ESTAMOS LXS ENFERMXS ACTIVISTAS!

Hoy, en diversas partes del país se hicieron movilizaciones, encuentros, charlas, lecturas y eventos culturales por este día.

Por la Pepa, por la Higui y por todxs que sufrimos alguna vez por seguir nuestro deseo.

7 DE MARZO. DIA DE LA VISIBILIDAD LESBICA. ¡VAMOS LXS TORTXS SUDACXS ARRIBA!

Por Analí Macuglia