Salvador Di Stefano: China nos complica, soja en baja y el dólar picante

China nos complica, soja en baja y el dólar picante.

El gobierno pedirá un permiso al FMI para aumentar el gasto social. Acciones y bonos en problemas, el mundo sale a socorrer a China. Los precios de la soja, maíz y trigo en niveles muy bajos. Buena cosecha en kilos, regular en utilidades. Estados Unidos subsidia al productor, en Argentina es al revés.

¿Qué paso el viernes?

. – Hace tanto tiempo, el MSCI decide cuadruplicar el peso de China en el índice de mercados emergentes, pasaría de tener una participación del 5% al 20%. Se incorporarían acciones de China, que hasta ahora solo podían ser adquiridas por ciudadanos o empresas chinas.

¿Quién pierde?

. – Pierde peso relativo todos los activos financieros de países de Latinoamérica.

¿Esto afecta a Argentina?

. – Argentina aún no ingreso formalmente en dicho mercado, está previsto su ingreso para este año. Sin embargo, por contagio en la región nuestras acciones caerán.

Las empresas chinas ¿Están endeudadas?

. – Las deudas de empresas chinas representan el 164,1% del PBI, según datos del BIS a nivel internacional.

¿Complicadísimas?

. – Es un tema geopolítico, me parece que esto estuvo en el marco de las negociaciones de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El mundo le brindara más financiamiento a China para que no ingrese en una crisis financiera. Esta cerca un acuerdo, y el fin de la guerra comercial entre ambas naciones.

Cuando sos muy grande, todos se preocupan en que no te caigas.

. – Muy grande para caer era Leman Brothers y se cayó como un piano. Nadie está a salvo en un mundo tan competitivo.

Conclusión

. – Hay más dinero para China, menos para América Latina, esto traerá consigo una toma de ganancias en acciones para Argentina, una suba del riesgo país, y probablemente alguna suba en el tipo de cambio.

¿Qué pasa en Argentina?

. – El BCRA ya mantiene la tasa de leliq en un piso del 50% anual. La tasa de plazo fijo se mueve entre el 36% y 38% anual. El dólar en el piso de la banda, sin embargo, vemos que en el mercado de futuro hay una gran demanda por compra de dólares, la posición marzo nace muy cargada hay contratos por U$S 1.300 millones, y en total rondan los U$S 3.000 millones.

¿Cómo viene el financiamiento?

. – Febrero fue un mes muy malo, los préstamos personales crecieron el 12% anual, los prestamos en tarjeta el 25,9% anual, los préstamos prendarios crecieron el 2,4% anual, y los adelantos en cuenta corriente cayeron el 2,6% en un año.

En términos reales la caída de las financiaciones es tremenda.

. – Esto marca que la recesión no culmino. Las empresas trabajan fuertemente en concentrar las decisiones, eliminar niveles de gerenciamiento y supervisión, achican personal, buscan más escala, innovar en nuevos productos y lograr mayor participación de mercado.

Si todos van por el mismo camino, a corto plazo se profundiza a la recesión.

. – Correcto, no vemos un marzo en crecimiento. Los índices de inflación seguirán aumentando por el incremento de servicios públicos, la inversión está ausente, y no hay aumentos de productividad y competitividad en la actual coyuntura que no permitan pensar en ofertas de productos a menor precio.

¿Qué sucede con el campo?

. – Nos sorprendió las repercusiones de un tweet del día viernes. En Estados Unidos el productor recibió un subsidio de U$S 61 por tonelada, en argentina el productor ayuda al Estado en U$S 100 por tonelada.

¿De dónde lo sacaste?

. – El dato de Estados Unidos está en una nota de la revista The Economist, chequeado con mi amigo Antonio Ochoa, esto distorsiona el precio de la soja, porque si no mediaba este subsidio la soja valdría mucho menos de lo que vale en el mercado. El productor debería aprovechar para fijar precio. No sabemos si este subsidio operaría el año próximo. Si el productor americano vende lo que tiene que vender, ¿la soja valdría U$S 300 la tonelada?

¿Cómo viene la campaña?

. – Dicen los que saben que el maíz podría traer una cosecha mayor a los 46,5 millones de toneladas.

¿Te parece?

. – El precio el maíz a abril 2019 en U$S 136 la tonelada, y marzo de 2020 U$S 147 la tonelada. Eso te muestra que el mercado descuenta una gran oferta.

¿En soja?

. – Lo mismo, Soja mayo 2019 U$S 234,50, mientras que la soja mayo 2020 U$S 244,40 la tonelada. Precios para asegurar, una baja de la soja a U$S 300 colocaría la soja en Argentina más cerca de U$S 210 que U$S 244 la tonelada.

¿Trigo?

. – Para diciembre de 2019 U$S 171,50 la tonelada. Esto no excluye que para el segundo semestre la oferta de trigo local sea escasa y vemos precios muy altos. Estamos hablando próxima campaña.

No hay buenos precios.

. – Hay abundancia de mercadería por donde mires. Si no te apuras a vender y pasas a dólares, me parece que los precios siguen para abajo, salvo la aclaración que hicimos para el trigo.

¿Ganadería?

. – Cuidado, hay buenos precios y esta tan bajo el precio del maíz que, si todos salen a engordar y bajan el peso de faena, nos volvemos a encontrar con el efecto puerta 12, todos querrán salir del negocio con bajo peso, al mismo tiempo y en similar fecha, lo que producirá una caída de precios.

¿Entonces?

. – Hay que trabajar en una política de estado para exportar buenos cortes al mundo, no vaca vieja a China. Si no dinamizamos la exportación con nuevos cortes, estamos fritos.

¿Te veo negativo?

. – Realista, fíjate que el gobierno ya está pensando pedirle un perdón al FMI y aumentar fuertemente los planes sociales, salir con préstamos muy bandos a jubilados, pensionados y los beneficiarios de Asignación universal por Hijo, algo parecido ocurrió en el año 2017.

¿Créditos blandos a la producción?

. – Paciencia, ya salió una línea al 29% anual, vendrán más líneas más adelante.

Entonces va a reactivar

. – El año comienza después de pascuas, con la cosecha del maíz de primera terminada, y comenzando con la cosecha de soja. Para esa fecha ya estará en el bolso el desembolso del FMI de U$S 10.840 millones. Las reservas superarían los U$S 70.000 millones, y desde abril en adelante no habría más aumentos de servicios públicos este año.

¿Qué hago hasta las pascuas?

. – Pensar muy bien como planificas el año para los meses de mayo a julio. Cuando tengas eso resulto, pensa que harás en los 103 días que hay entre las elecciones paso el 11 de agosto, y la segunda vuelta el 23 de noviembre. Sera vital planificar tus inversiones, el manejo del capital de trabajo de tu empresa, y que acciones tomar en cuando a ventas, financiamiento y política de producción.

