Animales en las rutas: “El problema sigue porque no se han tomado las medidas de fondo”

Así lo afirmó el inspector Julio Radosevich, titular de la Sección 31 de la Guardia de Seguridad “Los Pumas” de Intiyaco quien, si bien reconoció la problemática de que numerosos animales permanecen sueltos sobre la Ruta Provincial Nº 3, ello ocurre porque no se han tomado medidas de fonde por parte de quien le corresponde.

“Hace un año de mi gestión, y una de las preocupaciones fueron los problemas que ocasionan los animales sueltos sobre la ruta”. “Es por ello – continuó – que comenzamos a hacer un tarea de docencia explicándole y notificándole a las personas. Al ver que no dio resultado, el año pasado se realizaron más de 40 infracciones, con un resultante de alrededor de 400 animales entre ganado mayor y menor que fueron incautados, preventivamente secuestrados y luego devueltos a sus propietarios”. El funcionario policial agregó “todas esas infracciones fueron elevadas en tiempo y forma a la justicia competente, en este caso al Juez de Faltas de la ciudad de Vera”, expresó.

“Pero – remarcó – no surgió efecto porque ninguno de los infractores fue citado. Hubo ocasiones en que fuimos muy mal atendidos por los productores que manifiestan que no tienen absolutamente ningún campo o terreno disponible y por ese motivo usan las banquinas de las rutas. Es un problema a seguir, porque no se toma conciencia del peligro. También hemos hablado con la gente de la Fiscalía de la ciudad de Vera, los Fiscales están también muy preocupados por este problema y en este año, posiblemente se comenzaría a aplicar el Código de Faltas y derivarlos a la Fiscalía de Vera”.

“El problema sigue porque no se han tomado las medidas de fondo, que es aplicar una sanción un poco más dura o en su caso, como la ley misma lo prevé, la aplicación de alguna multa” afirmó por último el inspector Julio Radosevich.