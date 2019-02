Salvador Distefano: “Se detiene la baja de tasas”

Por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.

Hasta aquí llegó mi amor, el BCRA detiene la baja de tasas, y seguramente el dólar estará más picante. La inflación se proyecta a niveles superiores al 30% anual. Toma de ganancias en los mercados de acciones y bonos. Más kilos para el campo.

¿Cuánto dio la inflación?

. – La inflación fue del 2,9% en enero, y el acumulado en 12 meses está en el 49,3% anual. Todo hace presumir que en febrero será superior al 3%, y que hasta abril no bajaría. En resumen, tendremos una inflación que se ubicaría en torno del 20% en el primer semestre. Con esta proyección, en el mejor escenario estaría entre el 33% y 35% anual para todo 2019.

¿Con estos números se frena la baja de tasas?

. – Correcto, durante 3 días la tasa de las leliq encontró un piso en torno del 43% anual como tasa mínima. Los plazos fijos por grandes montos están pagando en torno del 36,5% anual.

¿Qué está haciendo el mercado?

. – Los Estados subsoberanos han salido en masa a buscar financiamiento en pesos, CABA consiguió mucho dinero a tasa Badlar más 6,5% anual, y Provincia de Buenos Aires a tasa Badlar más 6,0% anual. Hay emisiones corporativas que colocaron a tasa Badlar más 6,15% anual.

El mundo está liquido

. – Paraguay coloco un bono al año 2050 y consiguió una tasa del 5,4% anual. El mundo le sonríe a Mauricio.

En las últimas horas el mundo se complicó un poquito.

. – Bueno se trabaron las negociaciones en Estados Unidos sobre el presupuesto, y los chinos emitieron un comunicado negativo sobre las negociaciones con el gobierno de Donald Trump. Esta última información hizo que retrocedieran las materias primas.

¿Estamos en problemas?

. – El campo este año reemplazará los menores precios por mayor cantidad cosechada, y podrá lograr un resultado digno. La Bolsa de Comercio de Rosario nos dijo que se esperan 52 millones de toneladas de soja, y unos 46,5 millones de toneladas de maíz. Con rindes excepcionales, y más kilos en manos del productor se defiende mejor el negocio.

Esto impulsaría la economía en el segundo trimestre.

. – Impacta positivamente, pero la economía es binaria, lo que sucede en el interior no se traslada en forma automática a los grandes centros urbanos. Vemos una fuerte caída de actividad en las grandes ciudades, el poder adquisitivo cayo, y los problemas se agudizan.

La misión del FMI está en el país.

. – Argentina está cerca de recibir un nuevo desembolso, en esta oportunidad de U$S 10.700 millones, si lo sumamos al stock de reservas sumaremos unos U$S 77.000 millones para el mes de marzo. No está en discusión la solvencia del BCRA y menos le pago de la deuda. Aquí el problema es como reanimar a la actividad económica. Los anuncios del presidente fueron buenos, pero insuficientes para revertir el escenario económico actual.

¿Este año la economía crecerá?

. – No creo, la mayoría de los analistas esperan una caída que se ubicaría entre el 0,5% y 2,0%

¿Qué pasaría con el mercado de materias primas?

. – Sobra soja en el mundo, si bien Brasil tendría una cosecha de soja que rondaría los 112 millones de toneladas (unos 18 millones de toneladas menos de lo esperado) hay tanto stock en el mercado que no vemos una suba muy fuerte en los precios. Es central ver qué sucede en las negociaciones entre China y Estados Unidos, si no llegan a buen puerto China le pondrá un arancel a la soja que compra de Estados Unidos, y los precios de la soja en América Latina deberían arbitrar a la suba.

¿Si llegan a un acuerdo y no hay arancel?

. – Subirá la soja en Chicago, pero no en América Latina

¿Entonces?

. – Por allí tenes que evaluar vender soja en Argentina y comprar un call en Chicago.

Todo es aleatorio

. – Correcto, pero hoy lo mercados están interconectados y tenes que tener una mirada global. Según Bigote si aquí llueven 30 milímetros en estos días, la cosecha de soja se potencia, más mercadería y altos stock invitan a asegurar precios, y jugarte una fichita a la suba en Chicago.

¿Saco un crédito para la empresa?

. – Parece loco lo que te voy a decir, pero yo a estas tasas sacaría un crédito, me parece que en el segundo semestre con la incertidumbre electoral tendremos un dólar más picante, y por ende tasas más elevadas. Sacar un crédito hoy, para tener un bolsón de liquidez para lo que resta del año me parece apropiado. Tenes que pensar que a futuro podés tener suba de tasas, y escasez de financiamiento.

¿El dólar pica a la suba?

. – El volumen del mercado futuro del dólar Rofex no para de crecer, hay contratos por U$S 3.124 millones, cuando en la primera quincena el stock de contratos no pasaba de los U$S 3.000 millones. El dólar futuro al 30 de marzo está en $ 39,90 y esta posición está ganando volumen a pasos agigantados. Los futuros devengan una tasa del 35,4% anual, y parece que allí hicieron piso.

¿Qué pasa con la bolsa y los bonos?

. – Ambos van de la mano, si miras el riesgo país podrás ver que hizo piso y está comenzando una suba. Las acciones siguen en recorrido lateral. El escenario está preparado para una toma de ganancias. Caen los bonos lentamente, la tasa de interés llego al piso, las acciones están haciendo techo, y lo que viene es un reacomodamiento general de precios, a la espera de la llegada de los balances que se cerraron al 31 de diciembre.

¿Cómo vendrán esos balances?

. – La expectativa de utilidades no será nada buena, en dicho trimestre las ventas fueron malas, los bancos incrementaron la morosidad, y los que tenían títulos públicos vieron retroceder las cotizaciones. Los resultados empresariales, difícilmente convaliden los actuales precios de las acciones en bolsa.

Te veo negativo.

. – Realista. El campo está muy bien por los kilos, no por el precio y la presión tributaria. La economía urbana se complica. Los negocios requieren cada vez más escala y agregado de valor para que sean rentables. La inversión está ausente, es un 2019 complicado, pero no por ello vamos a dejar de pelearla. Cada sector es un mundo en sí mismo, y se impone la supervivencia del más apto, como decía Pancho Ibáñez. Tenemos un lindo desafío, este año hay que ganar mercado, no vamos a ganar mucho dinero.