Salvador Distefano: “El BCRA al rescate del dólar”

El Banco Central sale a comprar U$S 75 millones por día, pero el límite de la expansión monetaria hace que solo pueda comprar U$S 55 millones por día hábil en el promedio mensual. Vamos a seguir con tipo de cambio en el piso, no desean bajar la tasa demasiado por temor a subas en marzo, se tapan el pecho y se destapan los pies.

¿Qué decisión tomo el Banco Central?

. – Comprar U$S 75 millones por día, si el dólar está debajo de la zona de intervención, y podría comprar hasta unos U$S 1.100 millones aproximadamente. Esto implica que en 20 días hábiles podría intervenir a un ritmo de U$S55 millones por día.

¿Rescata con esta cifra al tipo de cambio?

. – No lo creo, hoy por la mañana el real se ubica en 3,64 por dólar, las monedas emergentes se están revaluando, porque hay un flujo inversor desde las economías desarrolladas.

¿Por qué sucede eso?

. – La Reserva Federal de Estados Unidos llevara adelante una política acomodaticia, la tasa de interés esta baja y dejaran de intervenir en el mercado de bonos, hay una vuelta a la liquidez y abundancia de pesos. Donald Trump le doblo el brazo a la Reserva Federal y vuelve la política de tasas bajas.

¿Qué pasaría con el dólar a nivel mundial?

. – Sin duda entramos en un proceso de devaluación del dólar, la tasa del bono de tesorería a 10 años que amenazaba con ubicarse cerca del 4% anual, hoy se ubica en el 2,64% anual. La abundancia de dinero regara a las economías de América Latina, es una buena noticia para el gobierno.

¿Materias Primas?

. – Las materias primas agrícolas consolidarán precios más altos que los actuales, sin embargo, los altos stock no permitirán una suba importante, pero es altamente probable que salgamos a la suba desde los precios actuales.

¿Qué sería lo mejor para un inversor?

. – Lo más seguro es comprar bonos argentinos, porque de esta forma capturas tasas muy interesantes. Un bono a un año y medio como es el Bonar 2020 que vence en octubre del año 2020 rinde el 8,7% anual en dólares. Es una utilidad muy interesante.

Vence después de las elecciones presidenciales.

. – Creo que no hay margen para que retorne el populismo, y tampoco está seguro que gane cambiemos, el que llegue será un político racional, porque la Argentina necesita hoy generar riqueza, bajo ningún punto de vista estamos en condiciones de distribuir riqueza.

Este gobierno se equivoca seguido

. – Muy seguido, saco subsidios al gas no convencional, y hasta la propia empresa del estado YPF lo demandaría. Son errores muy burdos que no se deberían repetir.

¿Qué va a pasar con la tasa de interés?

. – En el mes de que iniciamos los bancos tendrán más liquidez, se bajaran encajes, pero la tasa de las leliq sigue en el 53% anual, es baja desde donde partimos, y muy alta mirada desde la economía real. No hay margen para el inicio de una reactivación económica en febrero. La calle sigue congelada, a pesar de las altas temperaturas climáticas.

¿La cosecha?

. – Allí tenemos buenas noticias, los sectores no alcanzados por las lluvias intensas muestran una cosecha espectacular, hay zonas que se superaran los 50 quintales de rendimiento en soja por hectárea, y el maíz está muy bueno. No obstante, seguimos pensando en los 52 millones de toneladas de soja y 42/44 millones de toneladas de maíz. Habrá abundancia de dólares en los meses que siguen hasta junio.

¿No aseguró precio?

. – No asegures nada por ahora, el dólar Rofex debería mejorar un poco, estamos por debajo del piso de la banda. Los precios de soja, maíz y trigo están para una suba de U$S 10. Hay que esperar que nos devuelven las estadísticas del USDA y las proyecciones de Brasil.

También pueden bajar

. – Me arriesgo a que bajen, pero no cierro precio.

Estas peor que Bigote

. – Si, a lo mejor me equivoque, pero estoy alcista, mi impresión es que el cambio de relato de la Reserva Federal sobre la tasa de interés, puede mover a especuladores hacia el mercado de materias primas.

En ese caso puede subir el petróleo.

. – No lo descarto el aceite de soja rompió una resistencia importante a la suba, porque el petróleo no podría cotizar por encima de los U$S 55,00 el barril.

Como ves al consumo

. – El consumo sigue muy caído, no veo una reacción importante en lo inmediato, las subas de tarifas están amedrentando al consumidor, que sigue en alerta, midiendo precios y tratando de equilibrar el bolsillo.

¿Qué paso con la construcción en enero?

. – Hubo mejores ventas que las esperadas, pero lejos de las deseadas. El lunes se cumplen 5 meses de tipo de cambio estable que comenzó en septiembre, en la medida que el dólar no se mueva invitara a que los verdes muten a activos reales, no descartes una mejora en la venta de autos.

¿Debería retornar el crédito?

. – Difícil que el chancho chifle, el Banco Central está llevando adelante una política de ajuste monetario extrema, la tasa seguirá elevada en febrero, y nuestro pronóstico es que podría bajar de 53,6% anual a niveles del 45%/48% anual a fines de febrero en donde el precio se estabilizaría.

¿El dólar?

. – Terminará a fin de febrero al precio actual, seguirá ofertado en el mercado.

¿Acciones y bonos?

. – Las acciones tienen el vencimiento del mercado de futuros el 22 de febrero, y los bonos seguirán a la suba, Argentina podría mostrar pronto un riesgo país en torno de los 600 puntos, ayer cerró en 674 puntos.

En diciembre eras el único que decía que no habría problemas en la calle y que no explotaba, recomendabas no vender bonos y acciones.

. – Hoy los jinetes del apocalipsis abandonaron los medios de comunicación, me parece que tomaran unas largas vacaciones, el escenario económico no es el mejor, pero como tantas veces lo dijimos, la Argentina no explota, nosotros nos tendremos que adecuar a un escenario difícil, por la herencia del Kirchnerismo y la incapacidad del macrismo por revertir el escenario heredado.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.