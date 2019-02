La provincia brindó información sobre la situación actual de los síndromes febriles

El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, y su par de Salud, Andrea Uboldi, encabezaron este viernes en la sede del Ministerio de Salud de la ciudad capital, una conferencia de prensa con el objeto de informar a la población respecto de la situación actual del estudio de los síndromes febriles ocurridos en el presente año, y sobre las estrategias preventivas que se desarrollan con relación a dengue, hantavirus y leptospirosis.

Farías expresó que “es fundamental que la población extreme las medidas preventivas, que son simples y están al alcance de todos como, por ejemplo, evitar el agua servida o estancadas en la casa, la descacharrización, el uso de repelente y, ante un caso febril o síntomas similares a los de una gripe, consultar en el centro de salud más cercano”.

Asimismo, señaló que “si trabajamos en la prevención y en la atención rápida, vamos a atenuar este tipo de enfermedades”.

Por su parte, Uboldi manifestó que “luego de confirmar el primer caso de dengue en la ciudad de Santa Fe, el 17 de enero, comenzamos con la búsqueda activa de casos febriles, de modo que trabajamos en todas las manzanas vinculadas. Esta tarea se repite semana tras semana porque la incubación del dengue se produce en una semana”, explicó.

“Esta metodología la implementamos desde hace mucho tiempo en la provincia porque logra que rápidamente detectemos los casos para que la persona infectada no deba internarse y tenga, en general, una buena evolución”, agregó la ministra, al tiempo que remarcó que “estamos trabajando en los barrios con un gran equipo de salud, vistiendo chalecos e identificación del gobierno provincial, en conjunto con la municipalidad”.

A su turno, la directora provincial de Epidemiología, Carolina Cudos, consignó que “ante la sospecha de una persona que consulta al centro de salud por un síndrome febril con ciertas características, nos dirigimos al domicilio para interrogar a la familia, fumigar y sacar recipientes y desechos que puedan acumular agua, donde puedan proliferar los mosquitos”.

Finalmente, aclaró que “se trabaja en distintos sectores de una ciudad porque la persona infectada vive en una zona pero puede trabajar o frecuentar otros barrios, y allí también se tienen que hacer los bloqueos”.

CASOS CONFIRMADOS

<<< Dengue: a partir del primer caso confirmado en la ciudad de Santa Fe, el 17 de enero, se realizaron las acciones de bloqueo y búsqueda de febriles. A la fecha se confirmaron 11 casos. Solo uno de ellos presenta antecedentes de viaje, mientras que los demás son autóctonos. Cabe recordar que todos los casos tienen relación con el mismo barrio donde se produjo el primero, ya sea por la dirección particular o laboral. Por este motivo continúan las medidas de bloqueo y prevención, a fin de evitar la propagación de la enfermedad. En ese marco, comenzó la fumigación espacial de las áreas afectadas periódicamente, dado que existe transmisión local. <<< Hantavirus: se confirmó un caso en la ciudad de Esperanza y el paciente presenta una buena evolución. Se trata de un caso de transmisión local, no relacionado con el brote del sur de la Argentina. Se aplicaron las medidas de control de roedores en las zonas visitadas por el paciente, y de educación hacia la población. <<< Leptospirosis: se confirmaron cinco casos, cuatro de los cuales requirieron internación en terapia intensiva. Todos los pacientes tenían actividades de riesgo para la enfermedad (pescador, trabajador rural y recolector de residuos). No se trata de personas que hayan estado inundadas. TRABAJO CONJUNTO El Ministerio de Salud de la provincia, a través del programa Epidemiologia, Zoonosis y Control de Vectores, desarrolla actividades en los distintos nodos de salud, en conjunto con diferentes municipios y comunas, para reforzar las tareas informativas de concientización a la población; para alertar a los equipos de salud y trabajar en terreno para la prevención de enfermedades. Asimismo, desde la cartera sanitaria recordaron que “en los meses de verano, los síndromes febriles tienen un incremento por lo que es común encontrar en esta época casos de dengue, leptospirosis, hantavirus”, e indicaron que “los casos serán informados en la medida en que sean confirmados”. Por otra parte, subrayaron que “se trata de enfermedades reemergentes, esto significa que son aquellas que se consideran controladas, con alguna previsibilidad de reaparición, según la afectación en otras provincias o países”. DENGUE A aquellas personas que presenten síntomas compatibles se les recomienda: << Consultar precozmente y no automedicarse. << Colocarse repelente cada cuatro a seis horas mientras dure la fiebre y encender espirales en los ambientes de su domicilio. << Cumplir con las indicaciones médicas y concurrir a control al centro más cercano a su domicilio. << Mantenerse en su domicilio y no concurrir al trabajo ni realizar visitas hasta el alta. Del mismo modo, restringir las visitas. << Eliminar de su casa objetos que puedan servir de reservorio para huevos de mosquitos. Asimismo se recuerda a la población la necesidad y responsabilidad de tomar las medidas para evitar la proliferación de mosquitos transmisores del dengue. En este sentido, se solicita: << No acumular basura. << Tirar latas, botella, neumáticos y todo recipiente inservible. << Tapar tanques y depósitos herméticamente. << Colocar boca abajo baldes, palanganas y todo recipiente útil. << Cambiar el agua de bebederos de animales y floreros cada tres días. << Eliminar el agua de porta-macetas y platos. << Mantener patios y jardines ordenados y desmalezados. Finalmente, se recomienda consultar precozmente frente a la aparición de síntomas; referir el antecedente de viaje y/o inundación/anegamiento; respetar las recomendaciones y medidas de prevención; y no automedicarse. LEPTOSPIROSIS A la población que haya estado inundada, anegada o con actividades de exposición a roedores o agua contaminada, se recomienda: << Consultar en forma precoz al médico frente a la aparición brusca de fiebre alta, dolor intenso de cabeza y detrás de los ojos, dolores musculares o de articulaciones, náuseas, vómitos. << Consultar con urgencia si al cuadro se agrega la dificultad para respirar. << Seguir las indicaciones médicas y no automedicarse. << Evitar el contacto con agua estancada; utilizar medidas de protección adecuadas cuando se trabaja en zonas de riesgo (botas y guantes); y mantener patios y jardines limpios. << Desmalezar terrenos baldíos y tapar los orificios del hogar por donde puedan ingresar los roedores. << Eliminar basura y escombros para que no se transformen en refugio de roedores y colocar la basura en recipientes con tapas ajustadas. HANTAVIRUS Se transmite a través de la inhalación de saliva, orina y excremento de roedores infectados. Deben consultar a un médico las personas que hayan estado expuestas a los mismos o presenten antecedentes de viaje a Epuyen o Esquel, o contacto con personas enfermas con diagnóstico confirmado y manifiesten síntomas como fiebre alta de comienzo brusco, cefalea, dolor en el cuerpo, dolor abdominal, nauseas, vómitos o diarreas. Para prevenir se recomienda: << Evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus secreciones. << Evitar que los roedores entren o hagan nidos en las viviendas. << Tapar orificios en puertas, paredes y cañerías. << Colocar huertas y leña a más de 30 metros de las viviendas, y cortar pastos y malezas hasta un radio de 30 metros alrededor del domicilio. << Ventilar lugares cerrados, al menos 30 minutos antes de ingresar, donde pueda haber excretas de roedores (viviendas, galpones, oficinas y otros espacios que hayan permanecido cerrados por un tiempo) y utilizar lavandina (un pocillo en un balde de agua) para desinfectar. También es recomendable humedecer el piso antes de barrer para no levantar polvo. << Antes de prender ventiladores y/o aires acondicionados que hace mucho tiempo no se utilizan, limpiarlos con agua con lavandina. << Acampar en lugares abiertos, desmalezados y limpios (camping autorizados), utilizando carpa con piso y cierre. << Desratizar antes de desmalezar. << Realizar tareas rurales con protección de ropa y calzado adecuados. Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado