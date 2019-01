Rosgan: El gordo está en alza mientras la inundación amenaza la ternerada de la zafra 2019

Raúl Milano, director Ejecutivo de Rosgan

Las dos caras de una misma moneda vuelven a encontrarse en los opuestos: por un lado tenemos un gordo en alza y por el otro una invernada amenazada por la inundación en algunas provincias argentinas. En primer lugar, los buenos precios del Mercado de Liniers traen un alivio a uno de los productos que se mantuvo por debajo de la inflación durante más de un año, la hacienda gorda hizo un gran aporte manteniendo la carne barata aún a costa de la descapitalización de los productores e invernadores. Todo pareciera indicar que ese ciclo de hacienda barata tuvo un punto de inflexión hacia fines de diciembre y comenzó un recorrido alcista resultado del juego de la oferta y la demanda.

La contracara de la moneda son las terribles inundaciones en el norte de Santa Fe, parte de Chaco y Corrientes. Las intensas lluvias en cortos períodos de tiempo volcaron un caudal anormal de agua que produjeron graves consecuencias a la producción, se perdió casi toda la cosecha de algodón, los cultivos agrícolas están bajo agua y la hacienda, principal producción en esas zonas, está totalmente bajo agua y con serias dificultades para su movimiento. El impacto en la zona ganadera todavía no se puede mensurar porque no es posible ingresar a los campos inundados, pero no es necesario esperar a que baje el agua para saber que no va a ser gratis. Quien más sufrirá el impacto no son los animales grandes sino preferentemente la ternerada, a escasas semanas del comienzo de la zafra los campos poblados con todo tipo de terneros en meses y kilajes afronta la correntada y su mortandad puede ser importante, la desesperación de los productores por salvar a sus crías seguramente mitigue en parte el daño causado por el agua.

Mientras una parte de nuestras provincias está bajo el agua y muchos perderán su capital construido con años de esfuerzo, los precios del animal gordo se despertaron de su letargo y comenzaron a mostrar valores mejores generando entusiasmo. Lo más importante es saber cuál es la razón de este incremento de precios, en lo que va de enero junto al problema de las lluvias y aun existiendo ingresos relativamente importantes Liniers se muestra algo más que sostenido, pareciera ser que la demanda compra interesadamente todo lo que se ofrece y pone un escalón más alto dándole un respiro importante al feedlotero.

La demanda que hoy circunstancialmente puja para hacerse de carne merece un párrafo especial, sin lugar a dudas las intensas lluvias que todas las semanas interrumpen el ofrecimiento regular pone un condimento extra a la verdadera razón del precio, el despoblamiento de los feedlot ocurrida a partir de agosto en adelante y con mayor intensidad en los últimos meses aseguraba que más adelante faltaría hacienda en la plaza. Por supuesto que esto se notó más aceleradamente con los cierres mayoritarios de los sistemas de confinamiento casero durante el segundo semestre, resultado del impacto del aumento del maíz posteriormente a la devaluación, si a esto le agregamos la caída que informa la Cámara de Feedloteros sobre los establecimientos más profesionalizados durante los últimos meses de 2018, todo nos conduce a pensar que la oferta está limitada y que solamente el Mercado de Liniers en su raid de precios muestra la caída de la venta directa habitual desde los feedlots obligando a los compradores a presionar para hacerse de la mercadería.

Hace semanas los precios del gordo están en alza y sostenidos, su techo resultará de ese doble juego de oferta reducida y hasta donde la demanda podrá sostener estos valores. Es posible que en breve el impacto del mostrador comience a hacer realidad las limitaciones del bolsillo de los consumidores.

Este incremento de precios y las buenas cosechas de maíz abren una esperanza a que el motor de la oferta se reponga del mal año 2018, el feedlotero principal proveedor de hacienda gorda sabe que lo peor ya paso y solamente quedan algunos meses para tener una ecuación más favorable, en marzo estará gran parte de la cosecha de maíz levantada y comenzará la zafra de terneros, posiblemente esto ayude a que el criador, el otro actor perdidoso desde hace años, recupere algo en valores.

María Laura Neffen

Gerente de Comunicación y Prensa de Rosgan