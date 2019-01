Provincia brindó recomendaciones para prevenir el hantavirus

El Ministerio de Salud, a través de la dirección de Promoción y Prevención, explicó las medidas fundamentales para evitar esta enfermedad viral, trasmitida por roedores.

El Ministerio de Salud, a través de la dirección de Promoción y Prevención, recordó las medidas fundamentales para prevenir el hantavirus, una enfermedad viral aguda grave, que se transmite a los humanos a través de un roedor conocido como “colilargo”.

Las personas se enferman al tomar con tacto con la saliva, las heces y la orina de los roedores. También por inhalación cuando respiran en lugares abiertos o cerrados, donde las heces o la orina de los roedores infectados desprendieron el virus contaminando el ambiente, agua o alimentos. Además puede ser por contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados o por mordedura de estos.

Cabe destacar también que fue reportada en determinadas zonas del país, la transmisión persona a persona.

SÍNTOMAS

El hantavirus se incluye dentro de los sindromes febriles. Los síntomas inician como una gripe con fiebre, gran decaimiento, dolores musculares y catarro.

Posteriormente, baja presión arterial, taquicardia brusca e incremento de temperatura. En algunos casos suele producir también gastroenteritis con vómitos, generalmente acompañada por diarreas.

Después de algunos días puede haber dificultad respiratoria, que puede agravarse produciendo lo que se conoce como “síndrome cardiopulmonar por hantavirus”, que si bien es poco frecuente puede llevar a la muerte si no es tratado a tiempo.

TRATAMIENTO

No existe tratamiento específico.

Aquellos pacientes con síndorme cardiopulmonar por hantavirus deben ser asistidos en establecimientos hospitalarios, de preferencia con unidades de terapia intensiva que cuenten con asistencia respiratoria mecánica.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

<< Antes de radicarse en una casa o cabaña no habitada, ábrala y ventílela al menos una hora. Inspeccione si hay roedores. << Si se encuentra un roedor vivo, no intentar capturarlo. Si el roedor está muerto rociarlo con lavandina al 10% (1 parte de lavandina en 9 partes de agua fría) y recogerlo en doble bolsa utilizando ésta como guante, junto con todo lo que haya podido estar en contacto y enterrarlo lo más profundo posible o quemarlo. << Limpie con guantes de goma gruesos, debiendo éstos lavarlos, aún puestos, en una solución con detergente y otra con desinfectante. << Humedezca con bastante agua antes de barrer y limpie con paño humedecido con solución clorada, superficies, artefactos y muebles. << Si duerme en el exterior, examine el sitio que va a ocupar por si existen excretas o madrigueras. << Evite dormir cerca de apiladeros de madera o áreas de basura que puedan ser frecuentadas por roedores. << Evite dormir en el suelo sin protección. Use colchonetas a 25 centímetros del suelo. << Entierre o queme toda la basura. << Mantenga limpio el sitio de acampar. << Consuma agua hervida o clorada si no es potable. << No coloque bolsas de dormir en suelos donde observe heces, madrigueras, basureros o pilas de maderas. << No dormir directamente sobre la tierra. << Guardar la comida en recipientes bien sellados. << Quemar, enterrar o colocar en contenedores cubiertos, toda la basura o restos de comida. << Usar únicamente agua embotellada, clorada o hervida, para beber, cocinar o lavar la vajilla. << No llevar a la boca pasto o palitos recogidos del suelo. CONSULTAS Para mayor información sobre los lugares en donde la enfermedad es endémica y/o más frecuente, entre otras medidas de prevención, se puede consultar en: << El Servicio de Medicina del Viajero del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorios (Cemafe), en Santa Fe, Mendoza 2419. Y/o solicitando turno al correo [email protected] << En la dirección Provincial de Promoción y Prevención de la Salud, Bv. Galvez 1563 de Santa Fe, Te/Fax: 0342-4573714 /15 – 4573758 – 4574804. También en la Delegación Rosario, Rioja 801 Teléfono (0341) 472-1110. Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado