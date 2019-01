Salvador Distefano: “El dólar se plancha y la tasa baja a buen ritmo”

Contra todos los pronósticos del consenso del mercado, el dólar bajó y el Banco Central compró U$S 20 millones. Alertamos de esta baja y pocos nos creyeron, ahora el Banco Central seguirá comprando y bajando la tasa. Lo que viene.

¿Se nos cae el dólar profesor?

. – El dólar perforó la base de la zona de no intervención y el gobierno agregó U$S 20 millones a sus reservas. En los días sucesivos si se ubica por debajo de la zona de intervención seguirá comprando hasta el equivalente de unos U$S 600 millones aproximadamente, luego habrá que analizar cómo sigue la historia.

¿Seguirá bajando el dólar?

. – No hay motivo para que los inversores compren dólares en grandes cantidades. El escenario internacional está más tranquilo, el gobierno consiguió un crédito del FMI que durante el año 2019 le aportaría U$S 22.500 millones y organismos internacionales U$S 4.600 millones adicionales.

¿Sobran dólares?

. – Según declaraciones del secretario de finanzas Sebastian Bustillo, el Banco Central dejó de operar en el mercado de futuro de dólar, desde abril en adelante tendrá U$S 10.000 millones que los podría cambiar a pesos para enfrentar obligaciones del tesoro en dicha moneda. Es mucho dinero.

el Banco Central tendría que volver a intervenir comprando dólares, y si mirás los futuros, tenemos un escenario de mucha cercanía entre los futuros y el piso de la zona de intervención definido por el BCRA. Por lo tanto, tendremos que esperar medidas por parte del ente rector, porque solo puede comprar unos U$S 600 millones ya que no puede expandir en exceso la base monetaria. Todo haría pensar que vamos a una baja de tasas muy fuerte. Cuanto más baje la tasa, más deberá subir el dólar contado, de lo contrario los futuros quedarán por debajo de la zona de no intervención.

¿Qué pasa con las exportaciones?

. – En esta época se está vendiendo el trigo que se cosechó, pero una parte importante se está embolsando, para vender entre marzo y julio cuando el precio es mucho más atractivo. Mi amigo John Norton que es ingeniero agrónomo me dijo que a partir del 20 de febrero se puede cosechar maíz de primera, esa mercadería pasaría a la venta en forma inmediata, ya que entre los meses de febrero a mayo el precio es muy atractivo, cuando ingresa la cosecha de maíz tardío y el maíz de Brasil los precios bajan. Entre abril, mayo y junio se levanta la cosecha de soja, y la historia indica que al menos la mitad se vende en esos meses para hacer frente a las obligaciones de la campaña.

Me estás mareando

. – Te lo resumo, entre hoy y el 30 de junio hay una gran oferta de dólares, con una demanda tranquila. Desde el 1 de julio hasta conocerse el resultado de las elecciones presidenciales, que puede ocurrir el 27 de octubre o 24 de noviembre, el dólar estará más demandado, y menos ofertado.

Vos decís que tendremos dólar bajo hasta junio

. – Correcto, por eso ahora es mejor colocarse en un activo en $ con vencimiento de corto plazo, te podés colocar a un plazo de 90 a 120 días sin problemas.

¿Qué pasa con la tasa de interés de las leliq?

. – El 2 de enero de 2019 la tasa era del 59,4%, y ayer fue del 58,4%, bajó un punto en 8 días, a este ritmo podría terminar el mes en el 55% anual. Los bancos colocan el dinero sobrante en dicha tasa, pero pagan impuesto a las ganancias, con lo cual la tasa pura que les queda es del 38% anual. Por ende, comenzaran a pagar mucho menos por los plazos fijos.

Se viene la baja de tasas

. – Todavía quedaría alta para el mercado de crédito, pero la tasa tendrá un recorrido bajista.

Con baja de tasas se viene la suba de los títulos públicos

. – Eso está ocurriendo y creo que vamos a ver un riesgo país por debajo de los 700 puntos. En Estados Unidos se va a detener la suba de tasas de corto plazo, está en el 2,5% anual, y se volvería a subir en junio de 2019, con lo cual se espera para este año solo dos subas de tasas, por ahora. Los títulos van para arriba en este trimestre. El Banco Central Europeo tampoco subiría los tipos de interés.

¿Compro bonos en dólares o en pesos?

. – De largo plazo compra en dólares, y de corto plazo en $, el PR15 con tasas del 60% y un pago del impuesto de la renta financiera de solo el 5% luce extremadamente atractivo El bono paga renta trimestral y a mediados de julio comienza a devolver capital.

¿Qué pasa con las acciones?

. – El mercado de futuros y opciones vence el 22 de febrero próximo, queda un largo camino por recorrer, la bolsa sube sin volumen, no hay espacio para una gran suba. Se enfrenta ante una dura resistencia en los 35.000 puntos, y necesitaría un volumen de 1.000 millones para dejarla atrás. No está para comprar, hay que estar atentos para vender y tomar ganancias, sin apurarse hay que seguir al mercado de atrás. Si queres lanzarte a febrero hay buenas opciones.

No ves una suba de acciones

. – En el primer trimestre suben los bonos, para el segundo veo una linda suba de acciones. Hay que comprar pasado el vencimiento de futuros de febrero y antes de los carnavales de marzo.

¿Cómo ves al dólar en lo que resta del mes?

. – Muy tranquilo, creo que el BCRA hará más compras, inyectará más pesos y veremos bajar la tasa. El mercado estará alcista, porque se entusiasma con la compra de dólares del BCRA, hace más de un año que no compra.

Este precio del dólar es competitivo

. – No, para nada. El dólar tendrá que valer $ 50,00. Sin embargo, la suba del dólar y la recesión hace que tengamos superávit de balanza comercial, y haya más turistas receptivos que emisivos. Vamos a pasar de déficit a superávit en la balanza de servicios y comercial

Más dólares ofertados

. – Esto es la Argentina, pasamos de un extremo al otro, sin resolver problema alguno.