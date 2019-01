La provincia actualizo días y horarios para la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla en la Región 1

El Ministerio de Salud de la provincia, a través de la Región 1 Nodo Reconquista, dio a conocer la actualización de los días y horarios para la inoculación de la vacuna contra la fiebre amarilla.

Desde el área de Vacunación de la provincia informaron que “se trabaja en forma conjunta con todos los efectores del Nodo Reconquista para lograr que, de manera efectiva y rápida, los interesados puedan aplicarse la vacuna”.

El cronograma con el detalle de los días y horarios de atención en los centros de vacunación es el siguiente:

<< Hospital Central Reconquista: lunes, miércoles, jueves y viernes, de 7 a 13 horas. << Samco de Avellaneda: jueves, de 7 a 12 horas. << Samcos de Calchaquí, Villa Ocampo y Las Toscas, y el hospital de Vera: lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Asimismo, se recordó que las personas que van a vacunarse deben portar DNI y esperar que se les asigne un turno. Del mismo modo, se aclaró que aquellos que ya se han colocado la vacuna en otra oportunidad, no necesitan volver hacerlo y que no todos los destinos turísticos requieren la aplicación de la dosis. El listado del resto de los centros de vacunación que funcionan en la provincia, podrá consultarse aquí. FIEBRE AMARILLA Es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de ciertos mosquitos infectados previamente por ese virus. Puede ser grave y provocar la muerte, por lo que, quienes viajen particularmente a Brasil, deben tomar especiales cuidados. Los síntomas comienzan en forma brusca, con mucha fiebre, escalofríos y dolor de cabeza. Además, pueden aparecer dolores musculares, náuseas y vómitos. Muchas veces, las formas graves causan hemorragias, insuficiencia hepática y falla orgánica múltiple. Ante la presencia de algunos de los síntomas mencionados, es fundamental consultar rápidamente al médico y no automedicarse. Los antifebriles de uso habitual pueden ser extremadamente perjudiciales. La fiebre amarilla no tiene tratamiento específico pero puede prevenirse respetando las siguientes indicaciones: << A través de la vacunación específica. << Evitando la picadura de mosquitos. << Usando ropa adecuada: mangas largas y pantalones largos, de preferencia de color claro. << Utilizando repelente sobre la piel descubierta. Se recomienda los que contengan DEET (N,N-diethil-m-toluamida), entre 15 y 30%. << Repitiendo la colocación del repelente cada 4 o 6 horas. Debe colocarse primero el protector solar, dejar absorber 15 minutos y luego colocar el repelente. << Las embarazadas y mujeres lactantes pueden utilizar repelentes que contengan DEET, de acuerdo con la seguridad del producto. << La mayoría de los repelentes, incluso los que contengan DEET, pueden usarse en niños mayores de 2 meses. << Al aplicar el repelente a niños evitar colocar en manos, ojos y boca. << Teniendo mosquiteros, ventilador y/o aire acondicionado en el lugar de hospedaje. << Usando insecticidas en el interior de las viviendas: espirales, tabletas termoevaporables y aerosoles. VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA Es la principal medida de prevención contra la enfermedad. Brinda protección a partir de los 10 días de colocada y dura toda la vida. Para viajeros, se recomienda la vacunación a quienes se dirijan a una zona con circulación activa comprobada de fiebre amarilla y no presenten contraindicaciones para recibirla. Entre los destinos de Brasil para los cuales no se recomienda la vacunación están las playas del norte: Fortaleza, Recife, Natal, Maceió, Puerto de Gallinas o Jericoacoara. Estos lugares no presentan riesgo para fiebre amarilla. Sí se recomienda para los viajeros, a partir de 9 meses de edad, que se dirijan a las a las playas del sureste y sur de Brasil. Cabe recordar que la vacuna está contraindicada en: << Personas con enfermedades febriles agudas, con compromiso de su estado general de salud. << Personas con antecedentes de hipersensibilidad al huevo de gallina y sus derivados y antibióticos como la neomicina y kanamicina. << Embarazadas, salvo en situación de emergencia epidemiológica y siguiendo recomendaciones expresas de las autoridades de salud. << Personas severamente inmunodeprimidas por enfermedad (por ejemplo, cáncer, leucemia, personas con VIH/sida, enfermedades reumatológicas, en especial el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea) o por medicamentos. << Personas con enfermedad de Addison. << Menores de 6 meses. << Personas de cualquier edad que padezcan alguna enfermedad relacionada con el timo, o que hayan sufrido su extirpación quirúrgica por cualquier causa. << Mujeres que están amamantando, ya que se han comunicado casos sospechosos de transmisión del virus vacunal a sus hijos. A las mujeres en edad fértil, se les recomienda postergar el embarazo por un mínimo de dos semanas después de la vacunación. << A los médicos se les recomienda evaluar individualmente el riesgo epidemiológico de contraer la enfermedad, frente al riesgo de aparición de un evento adverso por la vacuna en mayores de 60 años que, previamente, no han sido vacunados.