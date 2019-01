Las Toscas: Una enfermera agredida por una paciente

La enfermera agredida comenta el triste episodio que le toco atravesar: “La paciente estaba alcoholizada, yo estaba controlando a un pacientito, ella llega y le manifiesto que me espere; la controlo y sale, el médico de guardia le indica analgésico, pero ella quería que la deriven a Villa Ocampo, porque allá tenía su doctor”.

“Le explica el doctor que no la podían trasladar y en ese ínterin se va el médico. Yo le digo: te hago el inyectable Dominga, como no quería yo seguí con otros pacientes y exigía que venga el médico. En ese momento llamamos a la Policía, Ivana llamaba a un policía conocido de ella, porque la línea de emergencia daba ocupada, mientras que la paciente seguía muy violenta. Entonces llamo al doctor y es en ese momento cuando me pega por la cabeza con una billetera, que tiene un borde de metal y luego sale, entonces mi compañera Ivana alcanza a cerrar la puerta”, explicaba la enfermera Regonat.

Desde el nosocomio afirman que no es la primera vez que ocurre lo mismo y Roxana comento que vienen reclamando más seguridad, que ya fueron al Nodo a realizar el reclamo correspondiente y que en este caso específico, ya interviene la justicia.