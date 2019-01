Villa Ocampo: Torneo de Voley Barrial Indoor “Jaaukanigás”

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Ocampo informa que en el playón deportivo del Complejo Arno comenzó a disputarse el Torneo de Voley Barrial Indoor “Jaaukanigás”, con los siguientes resultados:

1º FECHA (viernes 4 de enero)

CATEGORÍA FEMENINA

– Basail Voley (2) vs. Regatas Voley (0)

– Las Panteras (1) vs. Atenas (2)

– Basail Voley (2) vs. Suricatas Voley (0)

– Guapas (2) vs. Pumitas (0)

– Las Panteras (1) vs. Regatas Voley (2)

CATEGORÍA MASCULINA

– Sportivo Barrio Ocampo Samanés (2) vs. Panters (0)

2º FECHA (sábado 5 de enero)

CATEGORÍA FEMENINA

– Guapas (2) vs. Atenas (0)

– Pumitas (0) vs. Suricatas Voley (2)

– Guapas (2) vs. Suricatas Voley (0)

– Pumitas (2) vs. Atenas (1)

CATEGORÍA MASCULINA

– Atalaya (0) vs. Sportivo Barrio Ocampo Samanés (2)

– Atalaya (1) vs. Independencia (2)