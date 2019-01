Salvador Distefano: “Dólar, oportunidad de compra o es una trampa”

El dólar está besando el piso de la banda, pero cuidado, puede cotizar por debajo de la zona de no intervención por mucho tiempo. El dólar futuro enero, por debajo del piso de la banda, ¿oportunidad de compra o es una trampa? Fuerte caída del riesgo país, acciones entonadas, pero cuidado con febrero.

¿El mundo nos sonríe?

. – Había 3 problemas en el escenario mundial que atentaban contra el mundo emergente, y probablemente estas incógnitas se estén disipando, a saber:

1) La guerra comercial entre China y Estados Unidos toma un rumbo negociador.Esta semana habrá intensas reuniones, la desaceleración de la economía china ayuda a destrabar tensiones entre ambos países. China necesita volver a crecer a tasas del 6,5% anual, sin acuerdo comercial es casi imposible. La resolución de este conflicto traería más tranquilidad al mundo económico.

2) Esta semana se vota el Brexit en el Reino Unido.Otro gran tema que pesa en la agenda mundial es el futuro del Reino Unido y su alianza con Europa. Todo hace pensar que las fuerzas rupturistas están en retirada, y que vamos a un nuevo escenario, que no se puede afirmar cual será por la atomización de la política británica, lo que sabemos es que hay salida ordenada, y que hay puentes para un punto intermedio.

3) La Reserva Federal no subiría la tasa como se esperaba, y tampoco vendería todos los bonos que deseaba vender.La Reserva Federal subió la tasa de corto plazo al 2,5% anual, y pretendía subirla al 3,5% anual, sin embargo, este año podría terminar en el 2,5% anual. Por otro lado, anunció la venta de U$S 600.000 millones en bonos, que secarían la plaza y generarían un alto grado de iliquidez. Es muy probable que no venda esa cantidad, y que la plaza tenga más liquidez. La consecuencia de estos anuncios fue que las curvas de rendimiento de las tasas en Estados Unidos volvieron a tener pendiente positiva, y eso aleja el fantasma de la desaceleración económica. Donald Trump se enoja, y la Reserva Federal lo complace, no subirá la tasa ni venderá todos los bonos que se esperaba. Populismo de derecha.

¿Qué pasa con Brasil?

. – Pasó la primera semana de euforia, ahora viene la realidad. Bolsonaro se prepara para inaugurar el año legislativo el primero de febrero, allí se sabrá hacia donde desea avanzar. Por ahora, hay mucho ruido y pocas nueces, los mercados nos indican un real en 3,71 por dólar y una bolsa a la suba. Veremos si estos números se convalidan con medidas concretas.

¿Qué sucede con Argentina?

. – En diciembre el BCRA (Banco Central República Argentina) anunció que la tasa podía bajar de 60% anual, desde esa fecha la tasa cayo del 60% anual, pero no pudo perforar el piso del 59% anual. Parece un chiste, pero es real. El presidente del BCRA se mostró timorato a la hora de bajar la tasa de interés, planchó al dólar en el piso de la banda, y esperamos definiciones para esta semana.

¿Cómo opera el piso de la banda esta semana?

. – En el día de hoy se ubica en $ 37,28 y el lunes próximo estará $ 37,45. El dólar cerró el viernes en $ 37,39.

¿Qué tendría que hacer el BCRA si perfora la banda de no intervención?

. – Intervenir, compraría U$S 50 millones por día, hasta un monto de U$S 700 millones podría expandir la base monetaria, a partir de dicho monto no hay definiciones.

Eso quiere decir que podría comprar durante 14 ruedas.

. – Correcto, pero hay un dato interesante. Si el dólar perfora la banda inferior, los particulares no tienen límite para comprar dólares. Por otro lado, no hay que presentar tantas justificaciones para comprar billetes, se flexibiliza la compra de dólares en el país.

¿Sobran dólares?

. – La tasa a niveles tan elevados, la gran recesión, menos viajes al exterior, y caída de importaciones, hace que el dólar deje de ser un bien escaso.

¿Cuánto son las reservas?

. – Te doy los datos precisos:

Reservas totales: U$S 65.806 mill.

– Encajes bancarios…………… U$S 14.212 mill.

– Créditos varios…………….. U$S 23.745 mill.

– Caja (FMI)…………………. U$S 13.923 mill.

Reservas Reales: U$S 13.926 mill.

Son muy pocas reservas reales

. – Eran menos hace unos meses atrás, están creciendo producto de una mejor administración, y menos venta de dólares en el mercado.

¿Pronóstico?

. – Si nada raro sucede a escala mundial, deberíamos ir a un escenario de baja de tasas, con una inflación esperada en torno del 28,7% anual es una locura tener una tasa de corto plazo en el 59% anual. Esto invita a que los bancos paguen tasa de plazo fijo entre el 47% y 50% anual y encarece el crédito en toda la economía.

¿Entonces?

. – Sería preferible que el BCRA no compre dólares, y baja la tasa de interés. Esto generaría un incentivo a la compra de dólares en manos del sector privado.

Esto alienta la compra de dólar futuro.

. – El dólar futuro para fin de enero se ubica en $ 38,78 y el piso de la banda de no intervención se ubica en $ 37,86 para el primero de enero. A primera vista es como robarle dinero a un ciego dice el refrán, pero cuidado, no hay una regla escrita que indica que el dólar no puede estar por debajo de la zona de no intervención.

Esto implica un dólar poco competitivo

. – Correcto, no es un dólar adecuado para el negocio de la exportación. Más bien es un dólar que busca satisfacer al mercado interno, se lo usa como ancla para domesticar los precios.

Vamos a un escenario de apreciación cambiaria.

. – Correcto, estamos en modo electoral.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.