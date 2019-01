La provincia brindó recomendaciones para prevenir dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla

Se trata de enfermedades trasmitidas por mosquitos que proliferan en la región y en países limítrofes, en época estival.

El Ministerio de Salud de la provincia reiteró una serie de recomendaciones para prevenir enfermedades como dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, trasmitidas por mosquitos, las cuales son frecuentes en la región durante la época estival, debido a la proliferación de estos insectos y al incremento turístico donde estas patologías son endémicas.

En el caso específico de la fiebre amarilla, el virus circula en países limítrofes, especialmente en determinadas zonas de Brasil. Por tal motivo, quienes viajen a ese destino deberán contar con una dosis de la vacuna preventiva, aplicada 20 días antes de viajar.

En relación al resto de las enfermedades, a nivel domiciliario y peridomiciliario, es necesario recordar que el mosquito, principal factor de transmisión de estos virus, se cría en recipientes como botellas, floreros, tachos, baldes, palanganas, bebederos de animales, tanques de agua o portamacetas con agua clara y quieta, presentes tanto en el interior de las casas como en patios, jardines, balcones y terrazas.

RECOMENDACIONES

<< Tirar los objetos que no se usen y puedan acumular agua << Colocar boca abajo recipientes que se utilizan diariamente como baldes, palanganas, latas, frascos o botellas << Tapar herméticamente los tanques y recipientes que contengan agua; y mantener limpias las canaletas y desagües << Cambiar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales y limpiarlos cada tres días, tanto en la casa como en los cementerios. En este último caso, reemplazar el agua de floreros por arena húmeda y mantener los patios y jardines ordenados y desmalezados << Eliminar el agua de los huecos de árboles, pozos, letrinas abandonadas y portamacetas << Mantener limpias, cloradas o vacías las piletas de natación fuera de la temporada Asimismo, desde la cartera sanitaria provincial brindaron recomendaciones específicas para que aquellos que visiten zonas con circulación activa de los virus de dengue, zika o chikungunya, es decir, países limítrofes, especialmente Brasil, Paraguay y Bolivia u otras regiones de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, y las provincias argentinas de Misiones y Formosa: << Usar repelente y reponerlo cada 4 o 6 horas, mientras permanezca en el país o la zona donde hay casos de alguna de estas tres enfermedades, que contengan entre un 15 y 30% de DEET (N,N-diethil-m-toluamida) << Que las embarazadas y mujeres lactantes utilicen repelentes con DEET, de acuerdo con la seguridad del producto. La mayoría de los repelentes, incluso los que contengan DEET, pueden usarse en niños mayores de dos meses. Pero, en ambos casos, es fundamental consultar antes a un médico especialista << Al exponerse al sol se debe colocar primero el protector solar, dejar absorber 15 minutos y luego aplicarse el repelente << Usar ropa clara y cubierta, especialmente luego de la caída del sol << Dormir en espacios con protección para mosquitos, dotados de mosquiteros, tules, aire acondicionado, ventilador, aparatos eléctricos con pastillas, entre otros << Utilizar insecticidas en el interior de las viviendas como espirales, tabletas termoevaporables o aerosoles. << Al regreso del viaje se deberá estar atento a cualquier malestar. En caso de tener síntomas similares a una gripe (fiebre alta, dolor de cabeza, de articulaciones, malestar general, dolor detrás de los ojos) sin manifestación de catarro o mucosidad, será necesario hacer la consulta inmediata al médico y referir el antecedente del viaje. FIEBRE AMARILLA EN BRASIL Se puede transmitir a través de la picadura de mosquitos infectados previamente por el virus de la enfermedad. Puede ser grave y provocar la muerte. La enfermedad no tiene tratamiento pero puede prevenirse a través de la vacunación específica, además de las medidas de protección citadas anteriormente para las otras enfermedades. La vacuna es la principal medida de prevención, ya que brinda protección a partir de los 10 días de colocada y dura toda la vida. Está indicada a quienes visiten zonas con circulación activa comprobada de esta enfermedad y no presenten contraindicaciones para recibirla. Quienes vayan a Brasil deberán tener especiales cuidados. La vacuna se recomienda para personas a partir de los 9 meses de edad, que visiten las playas del sureste y sur de ese país. Cabe destacar que la vacunación no es necesaria para aquellos que visiten las playas del norte en Fortaleza, Recife, Natal, Maceió, Puerto de Gallinas o Jericoacoara. A la fecha, estos lugares no presentan riesgo de la enfermedad. Los síntomas de la fiebre amarilla se manifiestan en forma brusca con mucha fiebre, escalofríos y dolor de cabeza. Además, pueden aparecer dolores musculares, náuseas y vómitos. Muchas veces, las formas graves causan hemorragias, insuficiencia hepática y falla orgánica múltiple. Ante la aparición de estos síntomas es fundamental consultar rápidamente al médico y no automedicarse. Los antifebriles de uso habitual pueden ser extremadamente perjudiciales.