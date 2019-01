La provincia de Santa Fe lanzó el Operativo Verano 2019

“Aprovechamos este Operativo para mostrar lo mejor que tiene nuestra provincia”, afirmó el ministro Pullaro en la presentación del Operativo Verano que contará con 300 policías más que la edición anterior y mayor cantidad de puntos de control como así también una de móviles policiales abocados.

Como cada año, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó el lanzamiento de una nueva edición del Operativo Verano 2018/19, un dispositivo de seguridad y control que busca brindarle a turistas locales y extranjeros, vacaciones y espacios de esparcimiento seguros tanto en las ciudades como las rutas y autopistas santafesinas. Este año habrá más policías, más móviles y más puntos móviles de control que en ediciones anteriores, con el apoyo de cada año del patrullaje aéreo.

En el marco del lanzamiento, que se realizó hoy por la mañana en el peaje de la autopista Rosario – Santa Fe ubicado en el km 141, el ministro Maximiliano Pullaro resaltó que “es el tercer año que lo llevamos adelante y lo planificamos para todas las rutas y autopistas de la provincia de Santa Fe pero además para los espacios turísticos que tiene la provincia”. En relación a los espacios turísticos el ministro remarcó que “aprovechamos este operativo, los promotores de seguridad, los policías que tenemos en ruta para poder mostrar lo mejor que tiene nuestra provincia mostrando nuestras playas, nuestro río, nuestras lagunas, nuestras fiestas populares”.

Por su parte, el Jefe de la Policía de Santa Fe, Marcelo Villanua destacó que se trata de “un operativo conjunto de la policía de seguridad vial y hombres y mujeres de todas las Unidades Regionales de la provincia, llevando un asesoramiento, un apoyo y seguridad a todos los ciudadanos que transiten o vacacionen en nuestra provincia”.

El objetivo del Operativo Verano es garantizar a quienes veraneen en los distintos puntos de la provincia espacios de esparcimiento seguros, controlados, dándoles seguridad, información y servicios de interés para quienes pasen sus vacaciones en la provincia o deban atravesarla para llegar a otros destinos.

“Este operativo apunta fundamentalmente reducir y evitar las siniestralidades viales para, es por eso que tendremos 1200 efectivos de la Policía de Seguridad Vial en las calles y en las rutas realizando los diferentes controles preventivos”, explicó Pullaro.

En la ciudad de Santa Fe, como en las ediciones anteriores, habrá un mayor control vehicular en distintas zonas y en particular en la zona de playas, donde trabajarán de manera coordinada entre efectivos policiales y guardavidas mediante una frecuencia de radio compartida para ampliar la cobertura ante cualquier emergencia que pueda suscitarse y dar una respuesta más efectiva.

En tanto también en Santa Fe y en la ciudad de Rosario los efectivos abocados patrullarán parques y la zona de costas con uniforme acorde a las temperaturas de la temporada. Además está previsto un despliegue mayor para los fines de semana teniendo en cuenta que aumenta la cantidad de personas que se movilizan en esas zonas de la ciudad.

El jefe de la plana mayor de la Policía de Santa Fe le habló a los efectivos afectados al Operativo y dijo: “En lo personal no tengo ningún tipo de duda de que son la mejor Policía de la República Argentina, hoy ustedes se encuentran equipados y capacitados pero no tienen que perder de vista que no solo son policías sino que también son la presencia del Estado provincial en los lugares públicos y en las rutas santafesinas”.

En cuanto a los controles en rutas y autopistas de la provincia habrá Promotores de Conductas Segura en los 19 puntos fijos y 70 puestos móviles distribuidos en todo el territorio santafesino. La presencia de los promotores de seguridad, es para educar y concientizar al ciudadano.

En este caso, los efectivos tendrán a su disposición más de 200 móviles de los cuales 40 son 0km, 12 torres de iluminación y equipos electrógenos, 30 casillas de las cuales 10 son habitacionales y operativas 20, unas 80 destelladores LED, 100 alcoholímetros más elementos refractarios y de señalización, conos, balizas, linternas, etc, cinemómetros fijos y móviles.

Con todo el dispositivo y el personal que desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe estará abocado, se ofrecerá control y seguridad con el objetivo puesto en Provincia de Santa Fe, reforzando el concepto de vacaciones en paz y protección ciudadana.

Dirección Provincial de Prensa y Comunicación

Ministerio de Seguridad

Provincia de Santa Fe