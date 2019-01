Salvador Distefano: “Deuda y PBI, no auguran cesación de pagos”

La relación deuda exigible sobre PBI no preocupa. No vamos a una reestructuración de deuda, si hubiera necesidad se haría a la uruguaya. El viernes es un día clave en Estados Unidos. El PBI en similares niveles al año 2009/10. Entérate en esta nota hacia dónde vamos.

¿Se conocieron datos de la deuda?

La deuda argentina al tercer trimestre del año 2018 se ubicó en U$S 307.657 millones, mostrando una baja significativa respecto al cierre del año 2017. Si la medimos contra el año 2015, la deuda subió en 2 años y 8 meses U$S 67.004 millones. Muy lejos de la denuncia de la oposición de un aumento de U$S 200.000 millones.

¿Cómo se divide?

La deuda intra Estado muestra una baja significativa, ya que buena parte de esta deuda es en $, por ende, con la gran devaluación del año 2018 se licuo, y está en niveles más bajos que en el año 2015. La deuda con organismos internacionales creció, pero no es preocupante, ya que dicha deuda es a una tasa mucho más baja que la media de mercado. La deuda privada creció en casi U$S 70.000 millones, casi se duplico, ya que se necesitaron fondos para financiar el déficit fiscal, ya que el gobierno no emite dinero en forma espúrea.

¿El FMI nos prestó U$S 57.000 millones y allí no figura?

. – La deuda con los organismos bilaterales y multilaterales se va registrando en la medida que se realizan los desembolsos, por ahora se hicieron pocos desembolsos. Estos créditos se utilizan para pagar otras deudas, es muy probable que la deuda aumente muy poco en los próximos años, ya que solo aumentara por el efecto de financiar intereses.

¿Vos decís que a futuro la deuda se congela?

. – Digo que aumentara solo por el efecto de financiar intereses, Argentina tendrá equilibrio presupuestario primario.

¿Podría tomar deuda para financiar obra pública?

. – Podría hacerlo, pero hoy los mercados financieros internacionales están cerrados para argentina. El riesgo país es muy elevado, el mundo abrió en la mañana con una baja considerable de las acciones, y a la tasa a 10 años se ubica en el 2,67% anual, hay una huida a la calidad, el mundo presagia mayor riesgo sistémico, China podrá ver desacelerar su economía. Hay que recordar que China viene creciendo al 6,5% anual, y contribuye con 1,2% al crecimiento mundial. Un problema en China es un problema del mundo.

¿Cuánto es la deuda exigible?

. – Nuestra deuda exigible es la deuda privada, que asciende a U$S 143.733 millones, nos parece una deuda manejable y financiable, en la medida que en las próximas elecciones no gane el populismo, cumplamos la regla de equilibrio presupuestario, y sigamos con la eliminación de subsidios.

Como le fue al PBI en el año 2018.

. – El PBI a precios constante se ubica por debajo del año 2015, y no tenemos que remontar al año 2010 para encontrar un PBI a precios constantes en este nivel. Si medimos al PBI en dólares nos tenemos que remontar al año 2009. Esto implica que retrocedimos entre 9 y 10 años.

Es una catástrofe

. – Correcto es el peor año después del año 2002, es un impacto inimaginable, fue como un choque de frente. Los números hablan por sí solos, la baja del PBI es del 3,6% respecto al año 2015. La baja en el consumo privado es del 3,5% en dicho período, y esto genero un descalabro en toda la estructura productiva.

Como está la relación deuda/PBI

. – La relación deuda sobre PBI debería medirse sobre la deuda exigible, y no sobre la deuda total. La deuda total sobre PBI representa el 84,7%, sin embargo, la deuda privada sobre PBI llega al 39,6%.

¿Cuál es la estrategia del gobierno?

. – En los próximos meses la idea será congelar el tipo de cambio, en la medida que el tipo de cambio este quieto subirá el PBI a precios corrientes y el divisor en dólares creerá a un ritmo menor, lo que elevará el PBI en dólares. Esto permitiría mostrar mejores ratios de deuda sobre PBI. Por otro lado, la devaluación hace que crezcan las exportaciones, y eso mejorara la relación exportaciones sobre deuda. Las exportaciones de lo últimos 12 meses suman U$S 61.000 millones, eso implica que la relación exportaciones versus deuda privada es de 2,4 veces.

Se mejoran los números contables.

. – Correcto, vamos a una mejora contable hasta las elecciones, luego deberán realizarse reformas estructurales, de lo contrario esto no es sostenible en el tiempo.

Esto muestra que la deuda es pagable

. – Totalmente, la deuda es pagable en el marco de la tragedia vivida en el año 2018, para el año 2019 no se espera una devaluación del 100%, por ende, deberíamos ver una suba del PBI en dólares, una mejora de estas ratios, una suba de las exportaciones, equilibrio fiscal primario, y probablemente una vuelta a los mercados voluntarios de crédito de cara al año 2020.

Hay muchos que presagian una reestructuración de deuda.

. – Uruguay reestructuro su deuda en el año 2003, sin quita de capital, reestructurando pagos y años de gracia, sin embargo, respeto la moneda de emisión, la deuda de capital y el cupón de intereses. Es lo peor que nos podría suceder. Desde mi punto de vista no creo que esto suceda, Argentina no necesita una convocatoria de acreedores, su deuda exigible es muy baja.

Estas remando contra la corriente.

. – También dije que en diciembre no pasaría nada, y muchos presagiaban levantamientos sociales, y hasta jugaron una cena a favor de que ello ocurriría. Espero que me la paguen, pero me parece que se han declarado en cesación de pagos, y no me pagaran nada. La gente solo ve el vaso medio vacío, nunca medio lleno. Estamos tan mal que hay empresarios que apostaron a que esto explotaba.

Vamos a un ping pong y nos vamos

. – Dale

Bolsonaro.

. – Un populista de derecha, anunciará una suba de impuestos, algo de recorte de gastos, tendrá un discurso para la gente y otro para el congreso donde tiene minoría. No va a devaluar, va a privatizar y bajar la deuda interna.

Brasil versus Argentina.

. – Un solo temita,



La diferencia es muy grande

. – Correcto, lo demás es puro verso, Brasil está mucho peor que Argentina, viene de varios años de caída en su PBI, tiene una economía mucho más cerrada que nosotros, le costará salir de la crisis.

Mercados

. – Lo único que tenes que mirar es a la Reserva Federal, no puede seguir adelante con la venta de títulos públicos que tomo en los años 2008 a 2013. En la medida que siga vendiendo bonos seca más la plaza de liquidez, y esto generaría una crisis mundial de magnitudes increíbles. El viernes hablan los expresidentes de la Reserva Federal, se conocerán los datos de desempleo y es el día clave del año.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.