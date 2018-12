Malabrigo: queda suspendida la Fiesta Regional de la Arena Blanca

La Secretaría de Deportes, Cultura y Educación de la Municipalidad de Malabrigo informa a toda la comunidad y región que debido a las inclemencias del tiempo, las cuestiones organizativas y el estado del camping se decide suspender la Fiesta Regional de la Arena Blanca prevista para el domingo 6 de enero.

Las copiosas lluvias sucedidas este jueves, sumado a la gran cantidad de agua con la que cuenta hoy nuestro camping, la situación de los caminos, la peligrosidad que representa este espacio hoy, y el tiempo que demanda la organización de esta fiesta hace imposible su realización.

Para dicha edición estaba programada la presencia de números como Mario Pereyra, , Olmeños, Dolfy escobar, Mbg, y Kinta A Fondo.

Desde la organización se decidió no llevarla adelante con el fin de proteger la integridad física de todos los visitantes, y se recuerda a toda la comunidad y región que el Concesionario informó que se encuentra prohibido bañarse ya que las playas no están habilitadas hasta tanto no se normalice la situación del lugar donde hoy se existe un gran caudal de agua.