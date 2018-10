Romang y el mutualismo escolar

En horas de la mañana del martes 16 de octubre, en el primer piso de la casa central de la Mutual de Romang Fútbol Club, el senador provincial José Ramón Baucero presentó la documentación de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe declarando a Romang como “Capital Provincial del Mutualismo Escolar”. Ahora, solo queda un paso para que esta declaración sea definitiva, cuando pase por la Cámara de Diputados.

Este camino se comenzó a transitar el 10 de abril de este año cuando el Concejo Municipal de Romang sancionó la Ordenanza Nº 12/2018 declarando a Romang como “Capital del Mutualismo Escolar” y la elevó al Ejecutivo Municipal para que inicie el trámite ante el gobierno y la legislatura provincial para obtener la declaración que hoy nos ocupa. Previamente, el 5 de julio ppdo. se hizo entrega a la Mutual de Romang F.C. y a cuatro mutuales escolares, de copias del Decreto Nº 019/18 firmado por el intendente de Romang Sergio Oscar Ramseyer.

En el recinto estuvieron el presidente de la Mutual de Romang F.C. Juan José Zanuttini y miembros de la comisión directiva, los gerentes Alberto Bieri y Lauro Fabbro y el encargado del mutualismo escolar Héctor Soneyro. Además, asistieron representantes de las cuatro mutuales escolares radicadas en Romang: “Unión Solidaria” de la Escuela de Educación Técnica Profesional y Secundaria Orientada Nº 314, “Manos Solidarias” de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada Nº 8101 “Inmaculada Concepción”, “Concordia” de la Escuela Particular Incorporada Nº 1258 “Concordia” y la Mutual Escolar del Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4027 “Inmaculada Concepción”.