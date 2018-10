Iniciaron la zafra azucarera en el Ingenio Las Toscas

Tal como estaba previsto, cerca del mediodía de este viernes, el intendente de Las Toscas presidió la ceremonia de inicio de la zafra azucarera 2018 en el Ingenio de esa ciudad.

Sin dudas, a pesar de lo tardía del comienzo de la molienda, no deja de ser es una gran noticia para el norte provincial, su amplia región y para la provincia de Santa Fe en general.

“Queremos transmitirles a los productores mucha confianza, que venimos para quedarnos, que esto va a seguir. Apuesten el año que viene, siembren más, así podemos aumentar la cuenca cañera. 3000 hectáreas mas necesitamos”, dijo el apoderado general Gerardo Ojeda Reschini, dando inicio a la zafra azucarera 2018 en Las Toscas.

“Estamos en presencia de un hecho bisagra dar comienzo a esta zafra. que no significa la cuenca cañera tosquense, sino la cuenca cañera santafesino. no hay que dejar caer la cuenca cañera de la provincia, no hay otra en el sur ni el el centro que cultive esto”, expresó el intendente Chamorro.

Y agregó: “A este intendente que luchó enormemente para que se haga la zafra, le gustan los desafíos, y este fue uno de ellos. A esta caña de azúcar hay que poner un valor agregado, siendo este país el que más consume per cápita”.

“No vino plata, ni aportes para esto en el gobierno provincial, a pesar de haber sido solicitado fervientemente. no importa, ya se darán cuenta, ya vendrá, cuando se den cuenta de todo lo que acarrea este ingenio azucarero, del ciclo económico que mueve, que hay 300 trabajadores, del ciclo productivo”, aclaró Chamorro.

“La duda es peligrosa y nosotros no tenemos dudas, esto hay que hacerlo, hay que hacerlo funcionar, porque es como un bien social para nuestra comunidad. todos somos hijos y salimos a la luz de la cuenca cañera. No vamos a abandonar. Muchas gracias a todos los productores, no tengan miedo”, culminó diciendo el intendente.

El intendente de Las Toscas, Leandro Chamorro, presidió el acto que dio por iniciada la zafra azucarera en el Ingenio de esa ciudad. Recordamos que el mencionado Ingenio desde hace poco tiempo, está a cargo de la firma El Riachuelito SRL, cuyo apoderado general es Gerardo Ojeda Reschini.