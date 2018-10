Juegos barriales “Copa Ocampo Samanés” (voley)

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Ocampo informa los resultados correspondientes a los Juegos Barriales “Copa Ocampo Samanés”, en la disciplina vóley masculino, disputados el pasado domingo 7 de octubre en la Plaza Ocampo Samanés (Barrio Sur).

10º FECHA

• Los Pibes de Villa Adela (2) vs. Atalayas (1)

• Panters “A” (2) vs. Sonder (1)

• Panters “B” (0) vs. Independencia (2)

• San Lorenzo de Villa Adela (1) vs. Belgrano (2)

• Deportivo Ocampo Samanés (2) vs. Central Las Toscas (0)

• Sportivo Barrio Sur (2) vs. Flexs (0)

11º FECHA

• Belgrano (2) vs. Sportivo Barrio Sur (1)

• Atalayas (1) vs. Deportivo Ocampo Samanés (2)

• Panters “B” (0) vs. Los Pibes de Villa Adela (2)

• Panters “A” (1) vs. Independencia (2)

• San Lorenzo de Villa Adela (2) vs. Central Las Toscas (0)

• Sonder (2) vs. Flexs (0)