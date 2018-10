Macri y la era del hielo, por Salvador Di Stefano

Llevamos 5 meses con la recaudación congelada, ahora vamos a congelar la base monetaria y el gasto. Vamos directo a la era del hielo, a pesar de que el 21 de diciembre comienza el verano. El gobierno toma medidas que profundiza la recesión, justo cuando no hay mercadería para exportar. Las tasas en niveles escalofriantes, producir con dinero de terceros es inviable.

Hoy, en nuestra sección “los que hablan sin saber”, están invitados los radicales.

Que pasa con la actividad económica



. – La recesión no viene a la economía argentina, ya está instalada hace 5 meses. La recaudación tributaria hace 5 meses que no baja de $ 293.000 millones, y no sube de 299.000 millones. Un recorrido lateral que nos marca claramente que terminaron los meses en que el IVA consumo subía mucho más que la inflación, y la actividad hace mella en la recaudación de impuestos.

¿Cómo se corrige?

. – Las tasas de leliq están en el 72% anual, las lebac en el 62% anual, la tasa de plazo fijo oscila entre el 45% y 50% anual dependiendo de los montos a colocar. El empresario que tiene un alto stock se agarra la cabeza y sufre por la alta inmovilización de capital a la que está expuesto sin remuneración alguna.

¿Qué hace?

. – No repone mercadería y trata de reducir lo máximo posible el stock, realiza ofertas, se hace de efectivo y si tiene excedentes los coloca en esta enorme bicicleta financiera, en donde por 10 millones de pesos, podes conseguir sin despeinarte $ 400.000 al mes. En muchos casos esta cifra es un porcentaje importante de los gastos de estructura de una empresa.

A futuro ¿se pondrá peor?

. – Correcto, hoy estamos en un escenario de baja de stock, en donde muchas veces los empresarios ceden en precios. Cuando este stock se va agotando, desaparecen las ofertas, la inflación se mostraría en su total plenitud, y si no hay una recomposición salarial, la recesión se profundiza.

La recaudación ¿podría subir?

. – Creo que estamos viendo un techo para la recaudación, el estado tendrá que hacer una gran reducción de gastos si quiere cumplir la meta de déficit cero. Esto implica que tendrá que tomar medidas más recesivas.

¿Qué pasaría con el dólar?

. – El dólar seguirá demandado por los actores económicos. Nada hace pensar que no testearía el nivel del techo de la banda, para ver cómo reacciona el Banco Central. Creo que vamos a ir a testear el nivel de $ 44,00.

¿Cuál es el dólar de equilibrio?

. – Lo hacemos con datos al 2 de octubre de 2018.

Reservas U$S 48.912

Base Monetaria $ 1.239.180

Lebac $ 310.257

Leliq $ 470.443

Pases $ 1.693

El gobierno siempre tuvo reservas por encima de los U$S 50.000 millones en promedio, en los últimos meses, con un tipo de cambio que paso de $ 20,00 a $ 40,00 gano un total de $ 1.000.000 de millones. Una cifra similar la gano por los títulos que tiene en cartera en el activo.

Con las lebac y las leliq esta perdiendo unos $ 50.000 millones al mes en concepto de intereses, esto implica que ha ganado mucho más con la devaluación, de lo que pierde por pagar intereses de lebac y leliq en los últimos meses.

Sin embargo, no podemos seguir eternamente pagando tasas de leliq en torno del 70% anual para sostener al tipo de cambio debajo del techo de la banda cambiaria.

El problema dejo de ser monetario y financiero, pasando a ser un problema de confianza en la coalición gobernante.

No ayudan los ruidos políticos.

. – En absoluto, Elisa Carrio parece dispuesta a buscar una excusa para irse de la alianza. Es raro pero cada vez hay más Lilitas, actores políticos o económicos que diciendo que son amigos del presidente lo terminan destrozando en la opinión pública.

¿Precio del dólar?

. – Si relacionas los pasivos financieros con las reservas tenes un valor de $ 41,33, es un precio de referencia, el mercado lo puede colocar por encima o debajo de dicho valor, pero en ningún caso se alejaría demasiado.

¿El dólar futuro?

. – A diciembre cotiza a $ 43,75 es un buen precio, nosotros creemos que puede terminar el año entre $ 45 y $ 47. Para agosto de 2019 cotiza a $ 57,20 y la media del mercado lo ve en $ 50,00 para diciembre de 2019, mientras que para nosotros el dólar terminaría el próximo año cerca de $ 60,00.

¿Ayer bajaron los bonos en dólares?

. – Tiene que ver con una fuerte baja del bono americano, y una suba de la tasa de rendimiento que se ubica en el 3,21% anual. Esta suba esta relacionada con la suba de la tasa de corto plazo en dicho país que se ubica en el 2,25% anual, podría terminar el año en 2,5% anual, y para el año próximo se esperan 3 subas de la tasa que la ubiquen en el 3,25% anual.

¿Cuánto estará la tasa a 10 años en Estados Unidos para fin del año 2019?

. – Creemos que estaría en torno del 4% anual, esto implica que nuestros bonos a los precios actuales estarían bien valuados. Ya que nuestro riesgo país hoy se ubica por encima de los 600 puntos, y a futuro en un escenario mucho mejor no bajaría de los 500 puntos.

¿Las acciones?

. – No me canso de decirlo, tenemos el vencimiento del mercado de futuro y opciones el próximo 18 de octubre, y era lógica una toma de ganancias. Es cierto que luego se suman un conjunto de argumentos desde los fundamentos que potencian la baja, como puede ser la suba de la tasa afuera, complicaciones políticas, o problemas en el presupuesto 2019.

¿Esta baja es oportunidad de compra?

. – Por supuesto, en las próximas dos semanas veremos precios atractivos para comprar, una vez que dejamos atrás el vencimiento de opciones, se viene la suba el pan dulce, que es la suba de fin de año. Las acciones más representativas del merval son bancos y petroleras, por allí vendrá le mayor movimiento.

Conclusión:

1) Seguimos viendo fuerte demanda de dólares, y el mercado desea testear al Banco Central en el techo de la banda para ver cómo reacciona. Hasta que no logre ese objetivo, el mercado seguirá con un dólar más cerca del techo que el piso de la banda cambiaria.

2) La fuerte suba de la tasa le genera una gran erogación de fondos al Banco Central, pero tiene margen para consumir lo que gano con la devaluación. Las leliq no son un problema hoy, pero pueden serlo a mediano plazo.

3) Conjugar congelamiento de la cantidad de moneda, que es menor al 5% del PBI, baja de gasto público (en especial el gasto de capital), tasas elevadísimas, y un dólar alto sin mediar un aumento de exportaciones por razones estacionales nos lleva sintomáticamente a una recesión de dimensiones desconocidas para la esta economía en lo últimos 16 años, y que por ahora no es comparable con la que vivimos en el año 2001. Es la era del hielo de la etapa Macri.

4) Creemos que los desembolsos del FMI llegarán pronto, y traerán más tranquilidad a los mercados, eso ocurrirá en el segundo trimestre del año 2018, con lo cual hay que comprar activos financieros durante el primer trimestre de octubre.

5) Para terminar con una buena noticia, los precios de la soja y maíz están en un piso y sus gráficos muestran la posibilidad de una gran suba de mediano plazo, algo que sería muy positivo para nuestra economía. La soja mayo 2019 cerro en U$S 257,0 y julio 2019 a U$S 262,20. El maíz abril 2019 cerro en U$S 147,40 y julio en U$S 142,60. Valores de U$S 270 para la soja y U$S 165 para el maíz serían muy buenos para el agricultor y no lucen difíciles de conseguir en la actual coyuntura internacional, en donde se nota una fuerte toma de posición del maíz. La Avena (OATS) muestra una fuerte suba que puede contagiar la maíz.

Por Salvador Di Stefano