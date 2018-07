Opinión: Los cambios se aceleran, las acciones y bonos en suba

Hay fuertes cambios en materia monetaria, menor tasa de interés, dólar calmo y la expectativa de fuerte suba de acciones y bonos, con más volumen en juego. Falta una suba de la soja y maíz. Lo peor es que vuelve la grieta, y con ella Cristina. Entérate cuanto es la deuda externa.

Semana de novedades

. – Vamos a cambios estructurales únicos.

1) El Gobierno está limpiando al Banco Central. Por un lado, cancelo deuda en título públicos que estaba en el activo del Banco Central, que le dejo el Kirchnerismo cuando ponía papelitos y sacaba dólares. Al 31 de diciembre esta deuda era de U$S 69.560 millones, ahora esa deuda cayo a U$S 53.376 millones. Se canceló con el Estado tomando deuda nueva. Por otro lado, los adelantos transitorios del Banco Central cayeron de U$S 25.153 millones al 31 de diciembre de 2017 a U$S 19.166 millones al 23 de julio. Esta reducción de deuda continuara, y lo que se busca es limpiar de deuda al Banco Central para comenzar a tener un balance más creíble. La contracara es más deuda en manos del tesoro. Esto se tendría que haber realizado en enero de 2016, pero Federico Sturzenegger pensaba otra cosa. Esta reforma será vital para el futuro monetario.

2) La balanza de combustible mejora. Los combustibles que exportamos muestra una suba del 78,1%, mientras que los que importamos suben el 16,4%. Esto implica un déficit de la balanza de combustible de U$S 1.336 millones, mucho más baja que los U$S 1.707 millones que teníamos un año atrás.

3) La balanza comercial a junio atempera su rojo. La balanza comercial tiene un déficit de U$S 5.101 millones para los primeros 6 meses del año. Rompió una tendencia muy deficitaria, pero el rojo sigue preocupando. Tenemos pocas exportaciones, y las importaciones recién comenzaron a caer en junio, gracias a la devaluación del peso.

4) Otra vez record de depósitos a plazo fijo. Los plazos fijos en pesos se ubicaron en $ 1.044.127 millones, mientras que los plazos fijos en U$S 7.777 millones. En ambos casos record absolutos. Las tasas de los plazos fijos en dólares son en promedio del 1,2% anual, para plazos fijos en $ para más de un millón de pesos el 35,2% anual, y para más de 20 millones de pesos el 36,6% anual. Esperamos bajas en ambas tasas.

5) Malas noticias para los préstamos. Fuerte desaceleración para los préstamos hipotecarios, caída para los préstamos prendarios y personales, desplome para el cambio de cheques. La suba de tasas dejo fuera de mercado a numerosas líneas de créditos, será difícil que se recuperen a corto plazo, con las tasas del 46,6% anual para préstamos personales, y del 43,2% anual para préstamos en cuenta corriente.

6) Se nota una fuerte baja del dólar futuro. El dólar a diciembre de 2018 se ubica en $ 31,70; mientras que para junio de 2019 se ubica en $ 36,35. El volumen negociado se estancó, y la tasa implícita a un año se ubica en el 35,8% anual, lo que avizora una baja de tasas para la economía real.

Como ves el dólar para los próximos meses.

. – Seguimos observando una ventana de 90 días de tranquilidad para el dólar. Las tasas en dólares de corto plazo comenzaron a descender, las letes a 180 días están al 3,75% anual, y deberíamos comenzar a observar una baja del riesgo país, no solo por atributos propios, también hay una mejora en la región. Las lebac están mostrando una baja sostenida de su stock, pero el susto no se disipo. El stock de lebac está en $ 961.597 millones, de las cuales $355.239 millones están en manos de los bancos. El problema es que el 64% de este stock vence el 15 de agosto próximo y suma la friolera de $ 615.422 millones. Un verdadero desafió.

Si superamos dicho vencimiento, estaremos mucho mejor.

. – Sin dudarlo. Vamos superando etapas, a saber:

1) Se está limpiando el balance del BCRA.

2) Estamos superando el vencimiento del mercado de futuros y opciones el próximo martes.

3) Nos queda superar el vencimiento de lebac el martes 15 de agosto.

4) El viernes 17 vence el mercado de futuros y opciones de acciones.

5) En el mes de agosto tendremos varias colocaciones de letes en dólares, y el bono dual.

La noticia del fin de semana.

. – Parecería que John Deere compro a la firma Pla, viene de varias adquisiciones en el sector, claramente se quiere posicionar como empresa líder en venta de maquinarias agrícolas, tractores y cosechadoras. Es muy raro lo que sucede con los argentinos, por un lado, los empresarios tienen un gran malestar con el país, pero cuando una empresa extranjera compra empresas en el país, hay malestar con la empresa que compra. Para nosotros esta es una buena noticia, hay empresas que creen en el país. Sería mucho mejor que la hubiera comprado un empresario nacional, pero eso no sucedió, evidentemente no creen o no les interesa. Welcome John Deere.

Como viene la bolsa.

. – Muy bien el índice merval aún no supero la media de las 100 ruedas, que le permitiría tener un mejor humor a los que compraron en los últimos 3 meses. Sin embargo, muchas empresas cotizantes superaron dicha marca, como el caso de YPF, Tenaris, Petrobras Brasil, Aluar y Cresud. En todos los casos son empresas ligadas a la exportación y a las materias primas. Nos parece que hicieron punta, y ahora les toca la suba a las empresas ligadas al sector financiero, energía eléctrica y gas.

A dónde puede llegar el índice merval.

. – A nuestro juicio si supera el nivel de los 30.000 puntos, que es donde se ubica la media de 100 ruedas, el índice merval podría tener una brusca recuperación a los 35.000 puntos. Nos parece que llegaremos a dicha marca, una vez que superemos el vencimiento del mercado de futuro el 17 de agosto próximo, daría la impresión que vamos a un sendero de precios alcista. Un segundo desafío sería superar los 35.000 puntos y ubicarse en niveles record en pesos.

En bonos, ¿compro el Bonar 2024?

. – El Bonar 2024 es un bono extremadamente conservador.

Bonar 2024 vale U$S 105,37, sobre un valor nominal de U$S 100,00.

Paga renta del 8,75% en mayo y noviembre de cada año.

Paga amortización anual en 5 cuotas desde mayo de 2019 por un monto equivalente al 16,66% del capital.

Invertís hoy U$S 105,37, y para noviembre de 2019 ya recuperas U$S 29,00, que representa el 27,7% del dinero invertido.

Su tasa interna de retorno es del 7,7% anual, tenes que pagar el 15% de impuesto a la renta financiera.

Es muy bueno, algo con más rock and roll.

. – El bono a 100 años, vale U$S 81,52, paga una renta del 7,125% anual. Para diciembre de 2019 recuperas U$S 10,69, el equivalente al 13,1% de lo que invertís. La tasa de retorno del bono es del 9,0% anual, tenes que pagar el 15% del impuesto a la renta financiera.

Conclusiones

. – Estamos mucho mejor que un mes atrás, con expectativa de fuerte suba de bonos y acciones. El miércoles se reúne el comité abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos, no subirá la tasa, pero prepara el escenario para una suba cuando se reúna en septiembre. El viernes se conoce el dato de empleo en Estados Unidos. La inflación de julio en argentina vendrá menor a la de junio. El 7 de agosto se emitirá el comunicado de política monetaria por el cual se podría dar a conocer una baja de tasa de interés de corto plazo que hoy se ubica en el 40% anual. La tasa de las lebac y las letes está retrocediendo. El interés abierto en el mercado de futuro Rofex se ubica por debajo de los U$S 4.000 millones, y la tasa implícita está bajando. Faltaría que la recaudación de julio llegue en un nivel satisfactorio, y que las materias primas como soja y maíz sigan en aumento.

De política no hablamos.

. – Las encuestas dan un serio avance de Cristina Fernandez de Kirchner, con lo cual no hay que descartar que el debate entre en un deja vu del año 2015. Es un retroceso enorme para la sociedad volver a discutir lo mismo que años atrás. Se producirá una polarización que dejará afuera de mercado a los que tengan una posición distinta a Cambiemos o el Kirchnerismo. Vuelve un escenario maniqueo que le hará mucho daño al país, porque el resultado será que quien gane en las elecciones del año 2019 volverá a no contar con mayorías parlamentarias para hacer las reformas estructurales que el país necesita. A pesar de esto hay que seguir trabajando duro, hacer crecer nuestro patrimonio y mantener en pie a nuestras empresas.

Donde estas esta semana.

. – Con mis amigos de ACA el miércoles en Rosario, de jueves a sábado en el norte de Santa Fe, más precisamente en Reconquista, Avellaneda y Villa Ocampo con Guillermo Yapur, más la Rural de Reconquista.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.